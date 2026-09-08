Комбінована атака РФ на Київ: пошкоджено будинки, гуртожиток, школу, АЗС і підприємство. Транспорт ДСНС потрапив під повторний удар. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічного комбінованого удару РФ по Києву пошкоджені понад пів сотні обʼєктів: житлові будинки, гуртожиток, територія школи, крамниці, АЗС, підприємство з виробництва борошна.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є жертви та руйнування

За його словами, зафіксовані руйнування у багатьох районах. На жаль, внаслідок удару загинули двоє людей у Соломʼянському районі. Кількість постраждалих жителів збільшилася до 16. Всім надається необхідна допомога.



















Рятувальні роботи

"Вибухи в Києві лунали майже 5 годин. Рятувальники та поліцейські допомагали цивільним на місцях атак із перших хвилин. Вдалося врятувати 13 людей, зокрема евакуювати людей з заблокованого приміщення у Голосіївському районі. Під повторний удар потрапив транспорт ДСНС", - наголосив він.

Зараз у столиці продовжують працювати понад 300 рятувальників і поліцейських. Гасять вогонь та розбирають завали на 7 локаціях, фіксують черговий акт терору проти цивільних, приймають від людей заяви про знищене та пошкоджене майно, підтримують постраждалих. Працюють мобільні сервісні центри МВС, де громадяни можуть відновити документи. Це все відбувається під звуки чергової повітряної тривоги.

Також читайте: Нічна атака РФ: наслідки ліквідовують у восьми областях та Києві, - Корецький. ФОТО

Атаки на інші області

Вигівський нагадує, що цієї ночі під ударами ворога також були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Сумщина. На Одещині росіяни вдарили ракетами по ринку. Вже вранці на Сумщині атакували потяг Київ-Суми. На щастя, люди перебували у безпечному місці, автобусами ДСНС України та ОВА їх евакуювали. Рятувальники загасили вогонь, який охопив локомотив. У ці хвилини росіяни продовжують атакувати цивільні обʼєкти в регіонах України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака РФ на Київщину: пожежі на підприємствах, знищено 7 вантажівок (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Що передувало?