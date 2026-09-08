Комбинированная атака РФ на Киев: повреждены дома, общежитие, школа, АЗС и предприятие. Транспорт ГСЧС попал под повторный удар. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ночного комбинированного удара РФ по Киеву повреждено более полусотни объектов: жилые дома, общежитие, территория школы, магазины, АЗС, предприятие по производству муки.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.
Есть жертвы и разрушения
По его словам, разрушения зафиксированы во многих районах. К сожалению, в результате удара погибли два человека в Соломенском районе. Число пострадавших жителей увеличилось до 16. Всем оказывается необходимая помощь.
Спасательные работы
"Взрывы в Киеве продолжались почти 5 часов. Спасатели и полицейские с первых минут оказывали помощь гражданским лицам на местах атак. Удалось спасти 13 человек, в частности эвакуировать людей из заблокированного помещения в Голосеевском районе. Под повторный удар попал транспорт ГСЧС", — подчеркнул он.
Сейчас в столице продолжают работать более 300 спасателей и полицейских. Они тушат огонь и расчищают завалы на 7 локациях, фиксируют очередной акт террора против мирных жителей, принимают от людей заявления об уничтоженном и поврежденном имуществе, оказывают поддержку пострадавшим. Работают мобильные сервисные центры МВД, где граждане могут восстановить документы. Все это происходит под звуки очередной воздушной тревоги.
Атаки на другие области
Выговский напоминает, что этой ночью под ударами врага также оказались Киевская, Харьковская, Днепропетровская области, Запорожье и Сумская область. В Одесской области россияне нанесли ракетный удар по рынку. Уже утром в Сумской области атаковали поезд Киев-Сумы. К счастью, люди находились в безопасном месте, автобусами ГСЧС Украины и ОГА их эвакуировали. Спасатели потушили огонь, охвативший локомотив. В эти минуты россияне продолжают атаковать гражданские объекты в регионах Украины.
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, Россия ночью атаковала Украину ракетами и 166 дронами: ПВО уничтожила 175 целей.
- В частности, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: два человека погибли, десять пострадали.
- Кроме того, рашисты нанесли удар по рынку в пригороде Одессы: в соцсетях пишут, что разрушен "7-й километр".
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