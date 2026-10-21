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Новини переговори з РФ
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Позиція РФ не змінилася: потрібен мир, а не перемир’я, - Пєсков

Кремль зробив заяву про перемир’я: що відомо?

У Кремлі не погоджуються на перемир'я у війні проти України, а наполягають на "мирі".

Про це заявив речник диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо?

"Росії потрібен мир в Україні, а не перемир’я. Позиція Москви з цього питання не змінилася", - цитують його російські пропагандисти.

На думку Пєскова, "хтось у Києві має ухвалити відповідальне рішення щодо врегулювання".

Читайте: Зустріч Зеленського та Віткоффа була позитивною. Результатами поділяться з РФ, - Рубіо

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
  • За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.
  • 21 жовтня Віткофф прибув до Росії.

Читайте: Атаки України на регіони РФ "не змінять перебіг подій", - Пєсков

Автор: 

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Топ коментарі
+10
то збирайте своїх лаптєногих і дуйте на болота відпрацьовувати репарації
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21.10.2026 09:54 Відповісти
+8
Руззкій мир. Воно упускає важливу деталь
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21.10.2026 09:54 Відповісти
+5
Гітлєру також був потрібен мир... після завоювання Європи і світу.
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21.10.2026 09:55 Відповісти

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