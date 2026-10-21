Позиція РФ не змінилася: потрібен мир, а не перемир’я, - Пєсков

У Кремлі не погоджуються на перемир'я у війні проти України, а наполягають на "мирі".

Про це заявив речник диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо?

"Росії потрібен мир в Україні, а не перемир’я. Позиція Москви з цього питання не змінилася", - цитують його російські пропагандисти.

На думку Пєскова, "хтось у Києві має ухвалити відповідальне рішення щодо врегулювання".

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.

21 жовтня Віткофф прибув до Росії.

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