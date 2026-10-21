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Позиція РФ не змінилася: потрібен мир, а не перемир’я, - Пєсков
У Кремлі не погоджуються на перемир'я у війні проти України, а наполягають на "мирі".
Про це заявив речник диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що відомо?
"Росії потрібен мир в Україні, а не перемир’я. Позиція Москви з цього питання не змінилася", - цитують його російські пропагандисти.
На думку Пєскова, "хтось у Києві має ухвалити відповідальне рішення щодо врегулювання".
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
- За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.
- 21 жовтня Віткофф прибув до Росії.
Топ коментарі
+10 alexey prus
показати весь коментар21.10.2026 09:54 Відповісти Посилання
+8 Ksenia VB
показати весь коментар21.10.2026 09:54 Відповісти Посилання
+5 Панас Стець #551129
показати весь коментар21.10.2026 09:55 Відповісти Посилання
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