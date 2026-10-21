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Новости переговоры с РФ
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Позиция РФ не изменилась: нужен мир, а не перемирие, - Песков

Кремль сделал заявление о перемирии: что известно?

В Кремле не соглашаются на перемирие в войне против Украины, а настаивают на "мире".

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно?

"России нужен мир в Украине, а не перемирие. Позиция Москвы по этому вопросу не изменилась", — цитируют его российские пропагандисты.

По мнению Пескова, "кто-то в Киеве должен принять ответственное решение по урегулированию".

Читайте: Встреча Зеленского и Уиткоффа прошла в позитивной атмосфере. Результатами поделятся с РФ, - Рубио

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
  • По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.
  • 21 октября Уиткофф прибыл в Россию.

Читайте: Атаки Украины на регионы РФ "не изменят ход событий", - Песков

Автор: 

переговоры (6093) Песков Дмитрий (2139) россия (90035)
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Топ комментарии
+6
Руззкій мир. Воно упускає важливу деталь
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21.10.2026 09:54 Ответить
+5
то збирайте своїх лаптєногих і дуйте на болота відпрацьовувати репарації
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21.10.2026 09:54 Ответить
+3
Ми наполягаєм на війні - піськов
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21.10.2026 09:53 Ответить

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