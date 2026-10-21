Позиция РФ не изменилась: нужен мир, а не перемирие, - Песков

В Кремле не соглашаются на перемирие в войне против Украины, а настаивают на "мире".

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно?

"России нужен мир в Украине, а не перемирие. Позиция Москвы по этому вопросу не изменилась", — цитируют его российские пропагандисты.

По мнению Пескова, "кто-то в Киеве должен принять ответственное решение по урегулированию".

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.

По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.

21 октября Уиткофф прибыл в Россию.

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