У Навроцького наполягають, що переговори мають відбуватися лише за участю України

Позиція президента Польщі Кароля Навроцького полягає в тому, що переговори про мир в Україні мають відбуватися за участі України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Onet, про це заявив речник Навроцького Рафал Лескевич, коментуючи плани проведення зустрічі між лідерами США, Китаю та Росії.

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Чи буде "нова Ялта"

Так, щодо того, чи буде небезпечним такий саміт за участю президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, заявив, що "будь-які мирні переговори щодо України мають відбуватися за участю представників президента України".

Також його запитали, чи не буде такий саміт "новою Ялтою".

"Взагалі невідомо, чи відбудеться цей саміт. Ялта проходила в особливих умовах. Закінчувалася Друга світова війна, конфлікт глобального, а не регіонального характеру. Сьогодні ми не знаємо, чи відбудеться зустріч у листопаді. Наразі є переговори в Осло, і будуть переговори з Путіним у Санкт-Петербурзі", – зазначив Лешкевич.

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Роль Трампа

Водночас він заявив, що Трамп є "єдиним політиком світового рівня, який хоче домогтися миру".

"Я бачу людину, яка хоче принести мир в Україну. Він єдиний політик у світовому масштабі", – заявив Лескевич.

Журналіст зауважив, що "питання в тому, якою ціною".

"Це хороше питання, але покажіть мені іншого політика світового рівня, який хоче послідовно домогтися миру в Україні. Ми не знаємо, як це буде", - відповів Лескевич.

За словами речника, Навроцький під час кожної розмови з Дональдом Трампом наголошує, що Путіну не можна довіряти і до будь-яких угод, досягнутих з РФ, завжди слід ставитися з великою обережністю.

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Лескевич також прокоментував те, що Трамп більше не хоче бачити українського президента Володимира Зеленського на переговорах.

"Я вважаю, що це певна стратегія ведення переговорів. Даймо перемовникам спокійно попрацювати. Позиція Польщі в цьому питанні є чіткою, очевидною і не викликає жодних сумнівів", – заявив він.

Речник розкритикував спікера польського Сейму Влодзімежа Чажастого, який звернувся до Навроцького із закликом відреагувати на плани проведення зустрічі Трампа, Сі та Путіна.

"Я посміхаюся, коли чую слова посткомуніста… Влодзімежа Чажастого. Позиція Канцелярії президента є чіткою, про це також неодноразово говорив міністр Марчин Пшидач, який відповідає за міжнародні справи, – що переговори щодо України мають відбуватися за участю президента України. І все", – наголосив він.

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