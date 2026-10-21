У Навроцкого настаивают, что переговоры должны проходить только при участии Украины
Позиция президента Польши Кароля Навроцкого заключается в том, что переговоры о мире в Украине должны проходить с участием Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet, об этом заявил пресс-секретарь Навроцкого Рафал Лескевич, комментируя планы проведения встречи между лидерами США, Китая и России.
Будет ли "новая Ялта"
Так, отвечая на вопрос, не станет ли опасным такой саммит с участием президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, он заявил, что "любые мирные переговоры относительно Украины должны проходить при участии представителей президента Украины".
Также его спросили, не станет ли такой саммит "новой Ялтой".
"Вообще неизвестно, состоится ли этот саммит. Ялта проходила в особых условиях. Заканчивалась Вторая мировая война — конфликт глобального, а не регионального характера. Сегодня мы не знаем, состоится ли встреча в ноябре. Сейчас идут переговоры в Осло, и будут переговоры с Путиным в Санкт-Петербурге", — отметил Лешкевич.
Роль Трампа
В то же время он заявил, что Трамп является "единственным политиком мирового уровня, который хочет добиться мира".
"Я вижу человека, который хочет принести мир в Украину. Он — единственный политик в мировом масштабе", — заявил Лешкевич.
Журналист отметил, что "вопрос в том, какой ценой".
"Это хороший вопрос, но покажите мне другого политика мирового уровня, который хочет последовательно добиться мира в Украине. Мы не знаем, как это будет", — ответил Лескевич.
По словам пресс-секретаря, Навроцкий во время каждого разговора с Дональдом Трампом подчеркивает, что Путину нельзя доверять и к любым соглашениям, достигнутым с РФ, всегда следует относиться с большой осторожностью.
Лескевич также прокомментировал то, что Трамп больше не хочет видеть украинского президента Владимира Зеленского на переговорах.
"Я считаю, что это определенная стратегия ведения переговоров. Давайте дадим переговорщикам спокойно поработать. Позиция Польши в этом вопросе четкая, очевидная и не вызывает никаких сомнений", — заявил он.
Пресс-секретарь раскритиковал спикера польского Сейма Влодзимежа Чажастого, который обратился к Навроцкому с призывом отреагировать на планы проведения встречи Трампа, Си и Путина.
"Я улыбаюсь, когда слышу слова посткоммуниста… Влодзимежа Чажастого. Позиция Канцелярии президента ясна, об этом также неоднократно говорил министр Марчин Пшидач, отвечающий за международные дела, – что переговоры по Украине должны проходить с участием президента Украины. И все", – подчеркнул он.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.
- Рубио подтвердил, что разговоры о встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина имели место.
- В МИД Китая нет информации о возможной встрече Си Цзиньпина, Дональда Трампа и диктатора Путина.
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