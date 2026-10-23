Данія у прискореному режимі передала Україні понад 50 тис. боєприпасів до F-16

Понад 50 тис. боєприпасів калібру 20-мм передала Данія для бортових гармат українських винищувачів F-16.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Передача відбулася у прискореному режимі.

"Українські пілоти вже використовують їх для перехоплення реактивних ударних безпілотників.



Вдячні Данії за швидку та дієву відповідь на запит про додаткові боєприпаси. Така оперативність має безпосереднє значення для посилення української протиповітряної оборони та захисту людей від російських повітряних атак.



На сьогодні F-16 є одним з найефективніших засобів у протидії реактивним шахедам, тому для їх ефективного знищення важливо мати достатні запаси озброєння", - наголосили в українському Міноборони.

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Що передувало?

Раніше президент Зеленський заявив, що Бельгія до кінця року передасть Україні ще три винищувачі F-16.

Речник МЗС Георгій Тихий заявляв, що повідомлення про нібито катастрофічно низьку справність українських F-16 та надто тривалі терміни їхнього обслуговування не відповідають дійсності. За його словами, промислові партнери продовжують повертати літаки після ремонту, а терміни обслуговування скорочуються.

Протидія України реактивним дронам РФ

Російські війська з травня 2026 року почали запускати по Україні нові реактивні безпілотники "Герань-4". Вони швидші й маневреніші за попередні версії.

Україна має чотири потенційні перехоплювачі, здатні знищувати реактивні БпЛА. Вони вже пройшли польові випробування, однак виробництво необхідно масштабувати до тисяч одиниць.

21 серпня ЗСУ отримали на озброєння перший український реактивний перехоплювач дронів.

28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що загальний відсоток збиття дронів на сьогодні становить 70%, а реактивних – 57%.

Міністр оборони Євгеній Хмара 29 вересня заявив, що ППО Повітряних сил має збивати російські цілі ще до того, як вони долетять до Києва.

2 жовтня Зеленський заявив, що Україна випробовує п’ять моделей перехоплювачів реактивних дронів.

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