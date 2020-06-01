Ексзаступника голови поліції Одеської області Іщенка призначено керівником поліції Вінниччини. ФОТОрепортаж
Глава Національної поліції України Ігор Клименко в понеділок, 1 червня, представив нового керівника поліції Вінницької області Івана Іщенка.
"У вступному слові Ігор Клименко наголосив, що завдяки спільним зусиллям та співпраці з органами влади та правоохоронними органами, виключно в рамках закону та визначених повноважень, поліція може ефективно протидіяти порушенням та іншим протиправним проявам і регіоні", - повідомляє поліція Вінницької області, передає Цензор .НЕТ.
Так, глава Нацполіції зазначив, що Іван Іщенко – досвідчений офіцер, з 18-річним стажем роботи в правоохоронних органах, який розпочинав службу оперуповноваженим карного розшуку, працював заступником начальника райвідділу та керівником райвідділів поліції, очолював превентивний блок поліції, перебував на посаді заступника начальника поліції Одещини.
У свою чергу Іщенко подякував за довіру та зазначив, що разом з колективом вінницької поліції забезпечить безпеку в регіоні. Він зауважив, що основним завданням для нього і всього колективу є захист прав і свобод громадян, забезпечення правопорядку, дотримання дисципліни та законності.
Разом з тим, зазначимо, що за даними ЗМІ, а також за словами очевидців подій і місцевих активістів, Іщенко брав пасивну участь у насильстві проти проукраїнських демонстрантів на Куликовому полі в Одесі 2 травня 2014 року. Зокрема, він, коли був при виконанні, не реагував на постріли в проукраїнських активістів. Також є інформація, що пізніше Іщенко дозволив всім заходити на місце злочину, в Будинку профспілок, що призвело до знищення доказів.
Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
У підсумку, керівника поліції Вінниччини Педоса відсторонили за "грубі недоліки і прорахунки", так як, за даними правоохоронців, частина учасників перестрілки прибула з Вінниччини.
Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю. Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.
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Чому ти, падло кацапське, називаєш його кондитером - відомо тільки тобі і кацапам.
Просто ти - ідіот з викривленим мисленням.
Чи назвеш хоч один день, коли він працював кондитером або вчився на кондитера ?
Це не є образою, це професія нічим не гірша від іншого.
Ви - ідіоти.
Професія нічим не гірша,
але при чому до Порошенка ця професія ?
Що тут незрозумілого?
Якби ти десь працювало, крім форумських оцих писанин, то знало би , що керівник так чи інакше буде входити і технологію і у виробницвто.
Що тут незрозумілого?
незрозуміло тут те, чому ти його називаєш кондитером.
кондитери концернами не керують.
даси машину часу, поїду в 2017-18 році в Європу.
а я вільна людина.
а вільний ти прихвостень кацапів чи невільний, мене мало цікавить.
Ви комуністичні виродки. це комуняки переслідували за іншу думку.
То ж ви недалеко пішли.
це тобі також прості люди з Європи розказали ?
Я тут більше лишатися не збираюсь - виходжу із форума. Пишіть між собою, комуняцька *******.
а за те, шо ти, консерва, спалилась, на тебе твій бригадір якісь економічні санкціі накладе ?
І тагда ты такой в бєлом і на кане парадно прогарцуєш ))))
Ну а об истериках, истеричней соевых трудно найти.
головне те, шо вона тобою поширюється.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10206821717419627&id=1776897085
Врагов надо убивать !
А ты, корова, стань Марабу
Припев:
А в Тимбукту везде растут кокосы...