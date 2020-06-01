Ексзаступника голови поліції Одеської області Іщенка призначено керівником поліції Вінниччини. ФОТОрепортаж

Глава Національної поліції України Ігор Клименко в понеділок, 1 червня, представив нового керівника поліції Вінницької області Івана Іщенка.

"У вступному слові Ігор Клименко наголосив, що завдяки спільним зусиллям та співпраці з органами влади та правоохоронними органами, виключно в рамках закону та визначених повноважень, поліція може ефективно протидіяти порушенням та іншим протиправним проявам і регіоні", - повідомляє поліція Вінницької області, передає Цензор .НЕТ.

Так, глава Нацполіції зазначив, що Іван Іщенко – досвідчений офіцер, з 18-річним стажем роботи в правоохоронних органах, який розпочинав службу оперуповноваженим карного розшуку, працював заступником начальника райвідділу та керівником райвідділів поліції, очолював превентивний блок поліції, перебував на посаді заступника начальника поліції Одещини.

У свою чергу Іщенко подякував за довіру та зазначив, що разом з колективом вінницької поліції забезпечить безпеку в регіоні. Він зауважив, що основним завданням для нього і всього колективу є захист прав і свобод громадян, забезпечення правопорядку, дотримання дисципліни та законності.

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Разом з тим, зазначимо, що за даними ЗМІ, а також за словами очевидців подій і місцевих активістів, Іщенко брав пасивну участь у насильстві проти проукраїнських демонстрантів на Куликовому полі в Одесі 2 травня 2014 року. Зокрема, він, коли був при виконанні, не реагував на постріли в проукраїнських активістів. Також є інформація, що пізніше Іщенко дозволив всім заходити на місце злочину, в Будинку профспілок, що призвело до знищення доказів.







Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

У підсумку, керівника поліції Вінниччини Педоса відсторонили за "грубі недоліки і прорахунки", так як, за даними правоохоронців, частина учасників перестрілки прибула з Вінниччини.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю. Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.