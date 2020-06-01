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Ексзаступника голови поліції Одеської області Іщенка призначено керівником поліції Вінниччини. ФОТОрепортаж

Глава Національної поліції України Ігор Клименко в понеділок, 1 червня, представив нового керівника поліції Вінницької області Івана Іщенка.

"У вступному слові Ігор Клименко наголосив, що завдяки спільним зусиллям та співпраці з органами влади та правоохоронними органами, виключно в рамках закону та визначених повноважень, поліція може ефективно протидіяти порушенням та іншим протиправним проявам і регіоні", - повідомляє поліція Вінницької області, передає Цензор .НЕТ.

Так, глава Нацполіції зазначив, що Іван Іщенко – досвідчений офіцер, з 18-річним стажем роботи в правоохоронних органах, який розпочинав службу оперуповноваженим карного розшуку, працював заступником начальника райвідділу та керівником райвідділів поліції, очолював превентивний блок поліції, перебував на посаді заступника начальника поліції Одещини.

У свою чергу Іщенко подякував за довіру та зазначив, що разом з колективом вінницької поліції забезпечить безпеку в регіоні. Він зауважив, що основним завданням для нього і всього колективу є захист прав і свобод громадян, забезпечення правопорядку, дотримання дисципліни та законності.

Також читайте: Підозр мені не вручали, і це питання навіть не обговорювалося, - заступник голови Нацполіції Одеської області Іщенко

Разом з тим, зазначимо, що за даними ЗМІ, а також за словами очевидців подій і місцевих активістів, Іщенко брав пасивну участь у насильстві проти проукраїнських демонстрантів на Куликовому полі в Одесі 2 травня 2014 року. Зокрема, він, коли був при виконанні, не реагував на постріли в проукраїнських активістів. Також є інформація, що пізніше Іщенко дозволив всім заходити на місце злочину, в Будинку профспілок, що призвело до знищення доказів.

Ексзаступника голови поліції Одеської області Іщенка призначено керівником поліції Вінниччини 01

Ексзаступника голови поліції Одеської області Іщенка призначено керівником поліції Вінниччини 02
Ексзаступника голови поліції Одеської області Іщенка призначено керівником поліції Вінниччини 03
Ексзаступника голови поліції Одеської області Іщенка призначено керівником поліції Вінниччини 04

Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

У підсумку, керівника поліції Вінниччини Педоса відсторонили за "грубі недоліки і прорахунки", так як, за даними правоохоронців, частина учасників перестрілки прибула з Вінниччини.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю. Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: 

Вінницька область (1014) призначення (2286) Нацполіція (15164) Клименко Ігор (485) Іщенко Іван (3)


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Топ коментарі
+30
это дно сепар на должности начальника увд
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01.06.2020 13:15
+26
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Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины - Цензор.НЕТ 8770
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01.06.2020 13:16
+20
та у нас клоун на должности президента
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01.06.2020 13:20
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это дно сепар на должности начальника увд
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01.06.2020 13:15 Відповісти
та у нас клоун на должности президента
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01.06.2020 13:20 Відповісти
а перед цим був кондитер - і нічо, наче справлявся.
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01.06.2020 13:21 Відповісти
перед цим був випускник КІМО, кандидат юридичних наук, бувший міністр закордонних справ і член Ради НБУ.

Чому ти, падло кацапське, називаєш його кондитером - відомо тільки тобі і кацапам.
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01.06.2020 13:25 Відповісти
що в чьому обідного? ну кондитер, ну клоун, це все потрібна робота.
Просто ти - ідіот з викривленим мисленням.
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01.06.2020 13:28 Відповісти
обідного в цьому те, шо ти брешеш.

Чи назвеш хоч один день, коли він працював кондитером або вчився на кондитера ?
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01.06.2020 13:30 Відповісти
поїдь, ідіоте в 2017-18 році у Європу. там поговори з простими людьми, вони тобі скажуть, що Президент в Україні робить цукерки, або кондитер.
Це не є образою, це професія нічим не гірша від іншого.
Ви - ідіоти.
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01.06.2020 13:33 Відповісти
простота хуже воровства.

Професія нічим не гірша,

але при чому до Порошенка ця професія ?
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01.06.2020 13:36 Відповісти
Він керував великим концерном, який виготовляв кондитерську продукцію.
Що тут незрозумілого?
Якби ти десь працювало, крім форумських оцих писанин, то знало би , що керівник так чи інакше буде входити і технологію і у виробницвто.
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01.06.2020 13:41 Відповісти
Він керував великим концерном, який виготовляв кондитерську продукцію.
Що тут незрозумілого?


незрозуміло тут те, чому ти його називаєш кондитером.

кондитери концернами не керують.
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01.06.2020 13:59 Відповісти
поїдь, ідіоте в 2017-18 році у Європу. там поговори з простими людьми,

даси машину часу, поїду в 2017-18 році в Європу.
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01.06.2020 14:01 Відповісти
Погодь...т.е. ты полностью поддерживаешь назначение на эту должность предателя, который прикрывал зверье в Одессе?
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01.06.2020 16:47 Відповісти
оно голодное вечно. голродной куме конфеты на уме.
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01.06.2020 13:30 Відповісти
Это ты ?

Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины - Цензор.НЕТ 4742
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01.06.2020 13:34 Відповісти
запам'ятай - ти і твоя шайка - ідіоти. Кацапщина у вас над підсвідомості і в генах.
а я вільна людина.
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01.06.2020 13:30 Відповісти
ти людина, яка постійно бреше на форумах в унісон з кацапами.

а вільний ти прихвостень кацапів чи невільний, мене мало цікавить.
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01.06.2020 13:32 Відповісти
я пишу, що думаю. Так, як бачу життя.
Ви комуністичні виродки. це комуняки переслідували за іншу думку.
То ж ви недалеко пішли.
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01.06.2020 13:36 Відповісти
ти, падло кацапське, не плутай іншу думку з дезінформацією на користь ворога.
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01.06.2020 13:38 Відповісти
ти - комуністичний вироодок.
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01.06.2020 13:41 Відповісти
з якого дива ?

це тобі також прості люди з Європи розказали ?
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01.06.2020 13:53 Відповісти
такі , як ти, комуняки, перетворили форум на помийну яму.
Я тут більше лишатися не збираюсь - виходжу із форума. Пишіть між собою, комуняцька *******.
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01.06.2020 13:54 Відповісти
як перелогінишся, напиши )))

а за те, шо ти, консерва, спалилась, на тебе твій бригадір якісь економічні санкціі накладе ?
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01.06.2020 13:56 Відповісти
комуняцька ти сволота.
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01.06.2020 13:59 Відповісти
а чому саме комуняцька ?
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01.06.2020 14:04 Відповісти
я повернусь, коли на цьому форумі не буде комуністичних сволот, які роблять з нього помийну яму
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01.06.2020 14:03 Відповісти
тобто все ж віриш, шо Зеленський таки здасть Україну кацапам ?

І тагда ты такой в бєлом і на кане парадно прогарцуєш ))))
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01.06.2020 14:05 Відповісти
Адвокатик! Не обращайте внимания на малохольных! Они и так нищие духом. Не работают, семей не имеют. Здесь крошки собирают под ппяткиным столом. На большее не способны.
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01.06.2020 14:10 Відповісти
T.е. ты полностью поддерживаешь назначение на эту должность предателя, который прикрывал зверье в Одессе?
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01.06.2020 16:49 Відповісти
та эта Кончита из Славянска только рада назначению себе подобного ))
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01.06.2020 19:13 Відповісти
Она, по краиней мере, способна к обучению. Раньше на заданный вопрос она впадала в истерику. Сеичас даже не отвечает, терпит.
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01.06.2020 19:19 Відповісти
та то может с голодухи просто сил нет ...
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01.06.2020 19:26 Відповісти
Щй, мурза. А ты даже не представляешь, что , кроме цензор.нет, у нормальных европейцев существует работа, семья и пр. интересы.
Ну а об истериках, истеричней соевых трудно найти.
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07.06.2020 09:50 Відповісти
133-ий, хуже длинноязычного мужику мо быть только дл.язычный мужлан. Таких обычно бросают все жёны. И находят себе ласковых и воспитанных.
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07.06.2020 10:02 Відповісти
Ти пишеш те що тобі в кацапському тєлєпузєрє гундосять!
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01.06.2020 13:52 Відповісти
брехня це! - я телевізори не дивлюсь. Читаю інформацію лише на Цензорі.
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01.06.2020 13:53 Відповісти
та яка різниця, звідки ти береш брехливу кацапську інформацію ?

головне те, шо вона тобою поширюється.
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01.06.2020 13:54 Відповісти
Ой, госпидя... Ну Шарія з Кіселем в ютубчіку, велика різниця!
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01.06.2020 13:55 Відповісти
Пліснява влада та компромат на її поплічників...

Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины - Цензор.НЕТ 1514
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01.06.2020 13:16 Відповісти
От перемены мест-сумма не меняется.
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01.06.2020 13:16 Відповісти
Ценный кадр
Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины - Цензор.НЕТ 8770
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01.06.2020 13:16 Відповісти
Эти уроды уже сами маски на нос не напяливают! Где аваков со своими глазами?
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01.06.2020 13:18 Відповісти
вот и готовый случай для протокола на 17 тысяч
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01.06.2020 13:21 Відповісти
Так вони й "працюють" так само . Фото - конкретний показник ретельності дотримання законів і правил .
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01.06.2020 13:22 Відповісти
пииидец....недобитый сепар пошел на повышение
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01.06.2020 13:20 Відповісти
Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины - Цензор.НЕТ 7379
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01.06.2020 13:24 Відповісти
якось згадалось..
Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины - Цензор.НЕТ 2913
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01.06.2020 13:27 Відповісти
Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины - Цензор.НЕТ 5661
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01.06.2020 13:29 Відповісти
Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины - Цензор.НЕТ 8836
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01.06.2020 13:33 Відповісти
Сепармкий чмырь!днище
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01.06.2020 13:29 Відповісти
Вот вам и "реформа" полиции. Старые лица в новой форме.
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01.06.2020 13:29 Відповісти
бабло режет сталь !!!
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01.06.2020 13:30 Відповісти
ОНИ СДАВАЛИ ОДЕССУ
Экс-замглавы полиции Одесской области Ищенко назначен руководителем полиции Виннитчины - Цензор.НЕТ 5961
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01.06.2020 13:30 Відповісти
ото фучеджі йолоп - втік, а міг би зараз обласною полюцією ґируВати
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01.06.2020 13:31 Відповісти
Міністром МВС буде після Авакова...
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01.06.2020 13:53 Відповісти
скоро будет
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01.06.2020 14:11 Відповісти
Просто блеск!!! Восстание сепаров продолжается! Хотели - жриТе!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10206821717419627&id=1776897085
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01.06.2020 13:33 Відповісти
в борделе не устают менять местами кровати
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01.06.2020 13:38 Відповісти
Ну тіпа пАрєшав всє вАпроси Одещини і пАєхав на Вінничину пАрєшать... Кадровий голод у зебілів...
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01.06.2020 13:56 Відповісти
Полицейского-вора из одной области переназначили в другую, на ещё более злачное место!! Точно так как, при СССР.. Секретарь райкома или обкома обосирался в одной области, а его переводили поднимать и исправить положение в другой, но никак на понижение в должности.. Только на повышение!! Видно коммунисты и комидеи надолго ещё останутся в Украине!!
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01.06.2020 14:01 Відповісти
Дак їх московія і поставила щоб повернути нас в ссср2
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01.06.2020 14:35 Відповісти
Реванш.

Врагов надо убивать !
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01.06.2020 14:48 Відповісти
Стань, Марабу, Ты коровой Му,
А ты, корова, стань Марабу

Припев:
А в Тимбукту везде растут кокосы...
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01.06.2020 14:49 Відповісти
Перебір лайна в колоді
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01.06.2020 16:46 Відповісти
 
 