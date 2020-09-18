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"Бюджет смерті", коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 вересня, пленарне засідання Верховної Ради. Нардепи поставили запитання міністрам під час години запитань до уряду. Також відбулася презентація "Держбюджету-2021".

Під час години запитань до уряду парламентарії заслухали віцепрем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, першого заступника глави делегації України в Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова. Він розповів про роботу Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Під час виступу Резніков зазначив, що реінтеграція Донбасу триватиме мінімум одне покоління.

Далі слово взяв т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет і розповів про забезпечення навчального процесу в умовах посилення в Україні коронавірусної хвороби та стан нарахування заробітної плати працівникам установ освіти. Крім того, Шкарлет прокоментував інформацію про виявлення в його докторській дисертації 87,4% плагіату.

Також під час парламентської сесії прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував ситуацію з конкурсом на посаду глави САП і заявив, що "безвіз не скасовується", додавши, що конкурс на посаду голови САП буде проведено в рамках закону.

Крім того, сьогодні у Верховній Раді представили проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Під час презентації проєкту "Держбюджету-2021" міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що мінімальна зарплата в 2021 році зросте до 6,5 тис. грн.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 01

Нардеп "Голоси" Інна Совсун з Іваном Кириленком ("Батьківщина")

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 02

"Слуга народу" Галина Третьякова, яка оскандалилася заявою про дітей "низької якості", вітається з колишнім колегою по фракції Романом Іванісовим, який оскандалився раніше.

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 03

Нардепи Михайло Макаренко ("ОПЗЖ") і Артем Дубнов ("Слуга народу") вітають міністра охорони здоров'я Максима Степанова в ложі Кабміну.

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 04

"Слуга народу" Андрій Мотовиловець

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 05

Голова Комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак щось запитує у спікера Ради Дмитра Разумкова.

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 06
Сьогодні біля стін Ради проходила пацієнтська акція "Бюджет смерті-2021", учасники якої вимагали від депутатів збільшити видатки на охорону здоров'я в Державному бюджеті на 2021 рік.

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 07

Кандидатка у мери Києва Ірина Верещук з колегою по фракції "Слуга народу" Юрієм Мисягіним.

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 08

Артур Герасимов ("Європейська Солідарність") з колегою Марією Іоновою.

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 09
Інна Совсун ("Голос") і глава Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак ("Слуга народу")

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 10

"Слуги народу" Роман Каптелов і Галина Янченко.

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 11

Нардеп "ОПЗЖ" Михайло Макаренко (розмовляє по телефону) і "слуга народу" Артем Дубнов.

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 12

Нардеп "ОПЗЖ" Михайло Папієв і Степан Кубів ("Європейська Солідарність")

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 13

"Слуга народу" Сергій Литвиненко та Олександр Ковальов ("Довіра")

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 14

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков відповідає на запитання нардепів.

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 15
Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 16

Нардеп "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич вибирає коньяк. Слід зазначити, що один із розглянутих "варіантів" коштує близько 6 тис. грн.

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 17

В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет під час години запитань до уряду.

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 18

"Слуга народу" Антон Яценко і Тарас Батенко ("Довіра")

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 19
Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 20

Співголова фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабінович вітається зі спікером Ради Дмитром Разумковим і першим віцеспікером Русланом Стефанчуком.

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 21
Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 22

"Слуга Народу" Галина Янченко з медичним пластирем.

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 23

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов демонструє щось у телефоні спікерові Дмитру Разумкову.

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 24

"Слуга народу" Андрій Клочко розмовляє із заступником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком у ложі уряду.

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 25

Олександр Герега ("За майбутнє").

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 26

Ексголова Запорізької ОДА Костянтин Бриль пише нардепу "ОПЗЖ" Юрію Загородньому з проханням не голосувати за законопроєкт №2351 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу)" , мотивуючи це тим, що проєкт закону "завдає серйозної шкоди тваринництву".

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 27

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко і спікер Дмитро Разумков.

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 28

Нардеп "Слуги народу" Микола Сольський читає щось смішне в телефоні.

Бюджет смерті, коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня 29

Нардепи слухають доповідь Кабміну під час години запитань до уряду.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (14992) держбюджет (2396) Загородній Юрій (6) Кириленко Іван (12) Папієв Михайло (25) Рабінович Вадим (198) Шуфрич Нестор (392) Яценко Антон (96) Герега (65) Кубів Степан (463) Геращенко Антон (935) Совсун (51) Герасимов Артур (298) Степанов Максим (2196) Костянтин Бриль (12) Мисягін Юрій (56) Батенко Тарас (10) Резніков Олексій (1446) Разумков Дмитро (1527) Янченко Галина (71) Стефанчук Руслан (760) Корнієнко Олександр (666) Бабак Сергій (37) Радуцький Михайло (284) Верещук Ірина (683) Литвиненко Сергій (15) Клочко Андрій (41) Сольський Микола (127) Третьякова Галина (111) Мотовиловець Андрій (43) Іванісов Роман (30) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+15
Шото Шуфрич расслабился, коньяки выбирает, давно по "зажиттю" не получал
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18.09.2020 17:29
+12
Коли ми їх позбудемось...
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18.09.2020 17:30
+6
Рабинович то у зе-спикеров походу парень свой.
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18.09.2020 17:36
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Well they feed upon the poor…

Они
кормятся за счёт бедных…
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18.09.2020 17:26 Відповісти
Шото Шуфрич расслабился, коньяки выбирает, давно по "зажиттю" не получал
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18.09.2020 17:29 Відповісти
головне - пластир потім собі на лоба приклеяти))
Хоча... фраза "до *изди той пластир" - більш відповідає дійсності для "слуги урода"))
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18.09.2020 18:34 Відповісти
Коли ми їх позбудемось...
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18.09.2020 17:30 Відповісти
когда население станет народом и перестанет верить красивым лозунгам.
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18.09.2020 22:12 Відповісти
а станет верить некрасивым?
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20.09.2020 22:25 Відповісти
а некрасивые лозунги - это почему-то правда...
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21.09.2020 07:32 Відповісти
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый замглавы фракции Александр Корниенко и спикер Дмитрий Разумков, на этом фото 4 человека, 4 невидимка, только Я его вижу?
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18.09.2020 17:31 Відповісти
Четвёртого все видят. Он просто не опознан.
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18.09.2020 17:38 Відповісти
Рабинович то у зе-спикеров походу парень свой.
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18.09.2020 17:36 Відповісти
Я сам був за ринок землі,але хіба в нас може щось бути нормально?Он коли прийняли закон про ринок землі,від тоді в моє місті,гелікоптери розліталися.По моєму від Гереги.Герега вже мільярдер.Короче кажучи з України нічого не буде.Українці втратили через карантин гроші,а такі як Герега збагатилися.Після виборів десь знову закриють Україну.
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18.09.2020 17:36 Відповісти
Быдлота.
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18.09.2020 20:15 Відповісти
всё нормально, дружат семьями, знамёна остаются на входе
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19.09.2020 11:59 Відповісти
 
 