"Бюджет смерті", коньяк від Шуфрича і година запитань до уряду, - робота ВР 18 вересня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 вересня, пленарне засідання Верховної Ради. Нардепи поставили запитання міністрам під час години запитань до уряду. Також відбулася презентація "Держбюджету-2021".

Під час години запитань до уряду парламентарії заслухали віцепрем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, першого заступника глави делегації України в Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова. Він розповів про роботу Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Під час виступу Резніков зазначив, що реінтеграція Донбасу триватиме мінімум одне покоління.

Далі слово взяв т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет і розповів про забезпечення навчального процесу в умовах посилення в Україні коронавірусної хвороби та стан нарахування заробітної плати працівникам установ освіти. Крім того, Шкарлет прокоментував інформацію про виявлення в його докторській дисертації 87,4% плагіату.

Також під час парламентської сесії прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував ситуацію з конкурсом на посаду глави САП і заявив, що "безвіз не скасовується", додавши, що конкурс на посаду голови САП буде проведено в рамках закону.

Крім того, сьогодні у Верховній Раді представили проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Під час презентації проєкту "Держбюджету-2021" міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що мінімальна зарплата в 2021 році зросте до 6,5 тис. грн.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.





Нардеп "Голоси" Інна Совсун з Іваном Кириленком ("Батьківщина")





"Слуга народу" Галина Третьякова, яка оскандалилася заявою про дітей "низької якості", вітається з колишнім колегою по фракції Романом Іванісовим, який оскандалився раніше.





Нардепи Михайло Макаренко ("ОПЗЖ") і Артем Дубнов ("Слуга народу") вітають міністра охорони здоров'я Максима Степанова в ложі Кабміну.





"Слуга народу" Андрій Мотовиловець





Голова Комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак щось запитує у спікера Ради Дмитра Разумкова.



Сьогодні біля стін Ради проходила пацієнтська акція "Бюджет смерті-2021", учасники якої вимагали від депутатів збільшити видатки на охорону здоров'я в Державному бюджеті на 2021 рік.





Кандидатка у мери Києва Ірина Верещук з колегою по фракції "Слуга народу" Юрієм Мисягіним.





Артур Герасимов ("Європейська Солідарність") з колегою Марією Іоновою.



Інна Совсун ("Голос") і глава Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак ("Слуга народу")





"Слуги народу" Роман Каптелов і Галина Янченко.





Нардеп "ОПЗЖ" Михайло Макаренко (розмовляє по телефону) і "слуга народу" Артем Дубнов.





Нардеп "ОПЗЖ" Михайло Папієв і Степан Кубів ("Європейська Солідарність")





"Слуга народу" Сергій Литвиненко та Олександр Ковальов ("Довіра")





Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков відповідає на запитання нардепів.









Нардеп "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич вибирає коньяк. Слід зазначити, що один із розглянутих "варіантів" коштує близько 6 тис. грн.





В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет під час години запитань до уряду.





"Слуга народу" Антон Яценко і Тарас Батенко ("Довіра")







Співголова фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабінович вітається зі спікером Ради Дмитром Разумковим і першим віцеспікером Русланом Стефанчуком.







"Слуга Народу" Галина Янченко з медичним пластирем.





Міністр охорони здоров'я Максим Степанов демонструє щось у телефоні спікерові Дмитру Разумкову.





"Слуга народу" Андрій Клочко розмовляє із заступником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком у ложі уряду.





Олександр Герега ("За майбутнє").







Ексголова Запорізької ОДА Костянтин Бриль пише нардепу "ОПЗЖ" Юрію Загородньому з проханням не голосувати за законопроєкт №2351 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу)" , мотивуючи це тим, що проєкт закону "завдає серйозної шкоди тваринництву".





Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко і спікер Дмитро Разумков.





Нардеп "Слуги народу" Микола Сольський читає щось смішне в телефоні.





Нардепи слухають доповідь Кабміну під час години запитань до уряду.

Фото: Цензор.НЕТ