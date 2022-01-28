Стан пораненої вбивцею-нацгвардійцем на "Південмаші" жінки: куля розтрощила херебет, перелито 4 літри крові. ФОТО

Гендиректор лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко розповів про стан однієї з постраждалих в результаті стрілянини на заводі "Південмаш".

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Її розбиті мрії. Дівчина на ім'я Жанна, їй 22, вона старший солдат Нацгвардії. Майбутнє її поки що туманне. Народилася на Харківщині, в селі, займалася спортом. Мала загострене почуття чесності та справедливості. Мріяла стати офіцером Нацгвардії. Прямо з калюжі крові, солдатів та її лікарі швидкої, борючись з больовим шоком, зуміли доставити до Мечникова. Швидке обстеження, операційна. Три кулі прошили тіло Жанни. Найважче поранення у живіт. Розбитий тонкий та товстий кишечник", - розповів він.

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"Професор Олександр Кутовий та завідувач відділення Віталій Пелех пішли на чотиригодинну дуже складну операцію. Видалено понад метр розбитого товстого та тонкого кишечника. На виході куля розтрощила хребет у поперековому відділі. Вже перелито понад чотири літри крові, стабілізували, гемоглобін відновили. Після кишечника на неї чекають наступні життєво важливі операції на хребті", - додав медик.

"Зараз анестезіологи взяли Жанну на ревізію черевної порожнини та виведення кишечника назовні. Серце стискається від сліз матері, яка поруч. Ми лиш трохи розповідаємо про страждання молодої дівчини, на яку другу добу чекає Вова, її хлопець, який не уявляє життя по-іншому. А поки що всі здають кров", - розповів Риженко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.