Стан пораненої вбивцею-нацгвардійцем на "Південмаші" жінки: куля розтрощила херебет, перелито 4 літри крові. ФОТО
Гендиректор лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко розповів про стан однієї з постраждалих в результаті стрілянини на заводі "Південмаш".
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Її розбиті мрії. Дівчина на ім'я Жанна, їй 22, вона старший солдат Нацгвардії. Майбутнє її поки що туманне. Народилася на Харківщині, в селі, займалася спортом. Мала загострене почуття чесності та справедливості. Мріяла стати офіцером Нацгвардії. Прямо з калюжі крові, солдатів та її лікарі швидкої, борючись з больовим шоком, зуміли доставити до Мечникова. Швидке обстеження, операційна. Три кулі прошили тіло Жанни. Найважче поранення у живіт. Розбитий тонкий та товстий кишечник", - розповів він.
"Професор Олександр Кутовий та завідувач відділення Віталій Пелех пішли на чотиригодинну дуже складну операцію. Видалено понад метр розбитого товстого та тонкого кишечника. На виході куля розтрощила хребет у поперековому відділі. Вже перелито понад чотири літри крові, стабілізували, гемоглобін відновили. Після кишечника на неї чекають наступні життєво важливі операції на хребті", - додав медик.
"Зараз анестезіологи взяли Жанну на ревізію черевної порожнини та виведення кишечника назовні. Серце стискається від сліз матері, яка поруч. Ми лиш трохи розповідаємо про страждання молодої дівчини, на яку другу добу чекає Вова, її хлопець, який не уявляє життя по-іншому. А поки що всі здають кров", - розповів Риженко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.
У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.
Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.
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Не був би цей солдат на строковій службі,ніхто би не загинув.І це не виправдання його,це факт.
Чому в США сержант для солдата головний, бо він безпосередньо за нього відповідає, разом харчується і спить, якщо треба, коли війна чи навчання, у тому самому багні, як усі його солдати.А знущаються і то в меру, сержанти лише на початку, щоб привчити до дисципліни та виконання наказів, коли курс молодого бійця, а потім він з усіма разом. В поліція структура схожа, найвища посада це начальник відділку, а це лейтенант, а безпосередньо з підлеглими працює сержант і це рахується доброю посадою. А в нас генералів в 10 раз більше ніж в США. Ще в Другу Світову звання. що в СРСР були по рівню однакові, з часом це все більше деформувалось, а в Незалежній Україні, тому полковник відповідає, колишньому капітану. В мене прямий родич був поручник царської армії, і це був високий рівень, у нього був навіть особистий денщик, і якщо би не більшовицький заколот, то був би, як мінімум майором.
По крапельці вицідити з нього здоров'ячко.
пожурить ментов,если эта сволочь СЛУЧАЙНО повесится еще до суда.