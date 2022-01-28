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Стан пораненої вбивцею-нацгвардійцем на "Південмаші" жінки: куля розтрощила херебет, перелито 4 літри крові. ФОТО

Гендиректор лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко розповів про стан однієї з постраждалих в результаті стрілянини на заводі "Південмаш".

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Її розбиті мрії. Дівчина на ім'я Жанна, їй 22, вона старший солдат Нацгвардії. Майбутнє її поки що туманне. Народилася на Харківщині, в селі, займалася спортом. Мала загострене почуття чесності та справедливості. Мріяла стати офіцером Нацгвардії. Прямо з калюжі крові, солдатів та її лікарі швидкої, борючись з больовим шоком, зуміли доставити до Мечникова. Швидке обстеження, операційна. Три кулі прошили тіло Жанни. Найважче поранення у живіт. Розбитий тонкий та товстий кишечник", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 40 літрів крові здали військовослужбовці для постраждалих в результаті стрілянини на "Південмаші", - Нацгвардія. ФОТОрепортаж

"Професор Олександр Кутовий та завідувач відділення Віталій Пелех пішли на чотиригодинну дуже складну операцію. Видалено понад метр розбитого товстого та тонкого кишечника. На виході куля розтрощила хребет у поперековому відділі. Вже перелито понад чотири літри крові, стабілізували, гемоглобін відновили. Після кишечника на неї чекають наступні життєво важливі операції на хребті", - додав медик.

"Зараз анестезіологи взяли Жанну на ревізію черевної порожнини та виведення кишечника назовні. Серце стискається від сліз матері, яка поруч. Ми лиш трохи розповідаємо про страждання молодої дівчини, на яку другу добу чекає Вова, її хлопець, який не уявляє життя по-іншому. А поки що всі здають кров", - розповів Риженко.

Стан пораненої вбивцею-нацгвардійцем на Південмаші жінки: куля розтрощила херебет, перелито 4 літри крові 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Автор: 

Дніпро (3297) стрілянина (1794) Риженко Сергій (65) Ян Осока (1495)


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Топ коментарі
+36
Жах який... Бідна дівчина, проходить через таке пекло...
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28.01.2022 17:15
+28
вот это она наверное так жестоко издевалась над бедным ребенком, что он аж два месяца ждал автомат, чтобы отомстить?
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28.01.2022 17:21
+25
Нелюд це зробив.
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28.01.2022 17:17
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Героя всем дать, че уж там. Ну не бывает дыма без огня, как и следствия без причин.
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28.01.2022 18:15 Відповісти
Я вже вчора писав,що в мене знайомий також хотів всіх постріляти в армії.Прослужив 4 чи 5 місяців.То його комісували.

Не був би цей солдат на строковій службі,ніхто би не загинув.І це не виправдання його,це факт.
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28.01.2022 18:21 Відповісти
Серед контрактників зараз повно нестатутних відносин, причому на передньому краю. Мені це в голові не вкладається. Колись ті хто служив в пограничних військах взагалі цього дідівщини не знали, а військові що біля кордону, коли тих самих китайців у бінокль видно, там теж багато залежало від командиру, але навіть повний дебіл командир знав, що йому буде страшне, не звільнення, а трибунал, якщо хтось з його підлеглих не то що постріляє тих, хто з ним служить, але просто попреться зі зброєю в бік кордону. Те саме, коли охороняли стратегічні режимні об'єкти і ніхто не поставив на охорону цих об'єктів, тих хто охороняє зеків. У в кадровій частині, де техніки було нереально багато, навіть ядерні заряди до гаубиць, мінометів, не кажучи, що в лісі в кількох кілометрах були шахти з ядерними ракетами, зник пістолет, то всі на вухах стояли, доки не знайшли. До ДОСу (дома офицерского состава) було п'ять хвилин пішки, але тиждень вдома не був, як і усі офіцери дивізії. Так крали бушлати, їжу дефіцитну, інструменти, якими можна було користуваться володарю цивільного авто, але щоб щось більше, тим більш зброю. І то це потім погано закінчувалось, от нестачу їжі важко було довести, і то солдати хоч і на комбіжирі бувало їли, навіть цим і курсантів харчували, сам в свій час їв, що було тупо, підривати здоров'я, , бо це рано чи пізно приводило до виразки,.. коли техніки було на трильйони, але харчування було в рази краще ніж за шмарклі, зараз там взагалі нема чого їсти.
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28.01.2022 18:58 Відповісти
Дідівщина прийшла з колись.При совці і в 90-2000х всяке було.Просто не було розголосу.На контракті звісно може всяке бути і навіть буває.Але ж найбільше поганого відбувається саме на строковій службі.За тридцять років незалежності сотні тисяч,так чи інакше скалічених.Навіщо це робити? Ми що деграданти,як москалі? Це там знущаються.
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28.01.2022 19:15 Відповісти
Звичайно. Пришла тоді, коли почали брати на строкову службу наркоманів, алкашів та судимих, хоча по закону їх не мали брати. Особливих це стосується судимих. А тих хто мав служити відмазували батьки, а існує план, кому служити по строковій для кожного військкомату. Чим молодше колектив, тим більше він схожий на зграю гієн, які є сами найжорстокішими між собою, не дарма, ті хто сідають по малолетке, а потім по віку переводяться в дорослий колектив, хоч і зеків, в більшості стають "пєтухами", бо звикли до "беспределу". Так, армія має бути контрактною, але з не такою структурою, як зараз.
Чому в США сержант для солдата головний, бо він безпосередньо за нього відповідає, разом харчується і спить, якщо треба, коли війна чи навчання, у тому самому багні, як усі його солдати.А знущаються і то в меру, сержанти лише на початку, щоб привчити до дисципліни та виконання наказів, коли курс молодого бійця, а потім він з усіма разом. В поліція структура схожа, найвища посада це начальник відділку, а це лейтенант, а безпосередньо з підлеглими працює сержант і це рахується доброю посадою. А в нас генералів в 10 раз більше ніж в США. Ще в Другу Світову звання. що в СРСР були по рівню однакові, з часом це все більше деформувалось, а в Незалежній Україні, тому полковник відповідає, колишньому капітану. В мене прямий родич був поручник царської армії, і це був високий рівень, у нього був навіть особистий денщик, і якщо би не більшовицький заколот, то був би, як мінімум майором.
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28.01.2022 20:57 Відповісти
То что твой знакомый - неадекват это очевидно глядя на его знакомого
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28.01.2022 19:41 Відповісти
Я з віртуальними боксерами по переписці не спілкуюсь, бо їх думка мені абсолютна не цікава. Відповідаю лише тим, хто приводить в межах культури чоловіків якісь факти. І це не вам пишу, а усім. Тим хто не знає азів мінімальних вимог для спілкування, і тикикає незнайомій людині це також стосується.
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28.01.2022 20:29 Відповісти
Что известо про типа, Измал, Москов. Патриархат прихожанин, говорит с ярким кацапским акцентом, сестра в России, мама уехала к сестре, валил в сторону ДНР, и что после єтого можно сказать ватник прокацапский и скорее и делал єто не просто так, сделать єто ему помогла ненависть патологическая мое мнение.
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28.01.2022 18:31 Відповісти
Думаю козлостан его включит в списки на обмен. Он наверняка на это расчитывал когда здавался. Посидел в заброшенном доме, перепаковал рожки. Осознал, что пешком до лугандона далековато, холодно и хочется кушать. Если обнаружат, то большой шанс, что пристрелят сразу. И решил пока не поздно сдаться добровольно, что сильно повышало шансы уцелеть при задержании. Все его действия абсолютно логичны. Его мотив - ненависть к украинцам.
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28.01.2022 19:50 Відповісти
думаю ему подсказали, те кто его подвозил, а почему тормознулся, потому что там на блокпостах его бы легко завалили, без зазрения совести, он всё делал очень продуманно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! видно на видио что это конченное ватное гавно, и всю злобу он выкинул на девчёнках
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29.01.2022 09:58 Відповісти
тут ясно что если выживет это инвалид при чем неизвестно какой степени...пули кувыркаются у калаша что 7.62 что 5.45...тут писдец еще и позвоночник и это...
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28.01.2022 18:45 Відповісти
Ця паскуда має зачахнути на довічному.
По крапельці вицідити з нього здоров'ячко.
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28.01.2022 18:46 Відповісти
При любом раскладе стрелок психически не здоровый человек, дедовщина в данном случае только малая часть произошедшего
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28.01.2022 18:53 Відповісти
Нет никаких доказательств того, что там дедовщина вобще имела место быть.
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28.01.2022 19:54 Відповісти
Вы наверное не местный?😁😁
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28.01.2022 21:58 Відповісти
Можно будет немного

пожурить ментов,если эта сволочь СЛУЧАЙНО повесится еще до суда.
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28.01.2022 19:55 Відповісти
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