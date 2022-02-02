Трухін після ДТП почав шукати свої окуляри з боку водійського сидіння. ФОТО
Наступне, що має стати явним після історії з ДТП, - роль нардепа Трухіна у курсуванні корупційних грошей з "Великого будівництва" на зарплати "слугам народу" в конвертах. Власне це - і є причина, чому Трухіну так допомагали із тим ДТП.
Про це розповіла журналістка Аліса Юрченко, передає Цензор.НЕТ.
"Якось я додзвонилася до пасажира автівки, що постраждала у ДТП з Трухіним. Той перелякано просив нічого не питати. Я цікавилася ДТП, обставини якої влада намагається приховати. Тож відповідь постраждалого не здивувала. Просто стало зрозуміло: свідок боїться говорити. Потім моя колега питала про ДТП і Трухіна особисто у президента Зеленського. Президент зробив вигляд, що це несуттєва історія. Що він нею навіть не цікавиться, настільки вона неважлива. Дякую, Анна Колюжна, за те питання. Власне після того спілкування з президентом BIHUS.Info відмовили в участі у пресконференції Зеленського. Типу ліміт питань вичерпано", - розповіла вона.
"А тепер, завдяки безстрашному копу Сергію Петрику і геніальному журналісту Михайлу Ткачу, всі побачили, що: Трухін дійсно був нетверезим. Трухін після ДТП почав шукати свої окуляри з боку водійського сидіння. Спасибі Маші Землянській за спостереження. Поліцейський ще на місці ДТП казав про свідка, що стверджував: Трухін був за кермом. Трухін пропонував поліцейським хабар. Трухін намагався покинути місце ДТП через ліс. (Якщо за кермом був не він, чого тікати і відкупатися?) Трухін казав, що у нього в сумці - 150К", - додала журналістка.
"Так от. Наступне, що має стати явним, - роль нардепа Трухіна у курсуванні корупційних грошей з "Великого будівництва" на зарплати "слугам" в конвертах. Історія, у якої теж не один свідок. Історія, на яку спокусилися найантикорупційніші депутати від "слуг". Власне це - і є причина, чому Трухіну так допомагали із тим ДТП. Так допомагали, що... Президент замість "вийди-звідси-розбійник" робив вигляд, ніби там нічого не сталося. Що кримінальну справу ховали у ДБР. І що свідки боялися спілкуватись, щойно чули тему", - резюмувала Юрченко.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. доларів. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.
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Один главред тоже говорил что на какого то президента в суд может подать.
Зараз якийсь "братущак" напише і все вам роз'яснить: ...вінаватьі всє...!
В «Слуге народа» официально отреагировали на https://youtu.be/86uzoruHMgM публикацию доказательств по ДТП с Трухиным.
🔥 По словам главы фракции Давида Арахамии, «они ждали-ждали объективного расследования» и теперь «им за него стыдно».
⁉️ А вам, гниды, не стыдно за своего президента, который публично "отмазывал" Трухина и утверждал, что "там ничего страшного не произошло" и он "верит своему депутату"?
Другими словами, если бы журналисты не докопались до правды, ваше "следствие", которое за полгода даже не смогло установить, был ли Трухин за рулём, так бы и замяло это дело. В угоду Зеленскому, который своими высказываниями открыто давил на тех, кто должен был установить истину.
‼️ Не вам стыдно. Стыдно нам. За то, что вы, кондомы зелёные, позорите Украину, нивелируете правосудие, организовали круговую поруку и открыто плюёте в глаза украинцам.
❓ Сколько ещё нужно косяков, подлостей, жульств, обмана с вашей стороны, чтобы у тех, кто ещё готов голосовать за вас, открылись, наконец, глаза?
https://www.facebook.com/oleg.sharp.1/posts/666137261093940 Helgi Sharp
Також, не виключено, що цей викид, за певних обставин, може буті ініційований самою зе-командою: відволікти від інших питань. Звісно, це малоймовірно, але зявилось саме це відео а ні, наприклад, відео де Трухін за кермом.
Ватру розпалит, отраву зварит,
Hатєгне на голову мішок з целофану,
Ляже і заторчит."
Hаркомани на городі...
І ше показовий момент, коли Трухін навмистно нерозбірливо пише пояснення. На той час ще зовсім не відомо, які є доказази що він був за рулем, а підписати свідчення, що я був на задньому сидінні та спав - це вже документ, це великий ризик, ось він і косить під клоуна
Але ж до приписдяних виборців все одно не дойде...