Трухін після ДТП почав шукати свої окуляри з боку водійського сидіння. ФОТО

Наступне, що має стати явним після історії з ДТП, - роль нардепа Трухіна у курсуванні корупційних грошей з "Великого будівництва" на зарплати "слугам народу" в конвертах. Власне це - і є причина, чому Трухіну так допомагали із тим ДТП.

Про це розповіла журналістка Аліса Юрченко, передає Цензор.НЕТ.

"Якось я додзвонилася до пасажира автівки, що постраждала у ДТП з Трухіним. Той перелякано просив нічого не питати. Я цікавилася ДТП, обставини якої влада намагається приховати. Тож відповідь постраждалого не здивувала. Просто стало зрозуміло: свідок боїться говорити. Потім моя колега питала про ДТП і Трухіна особисто у президента Зеленського. Президент зробив вигляд, що це несуттєва історія. Що він нею навіть не цікавиться, настільки вона неважлива. Дякую, Анна Колюжна, за те питання. Власне після того спілкування з президентом BIHUS.Info відмовили в участі у пресконференції Зеленського. Типу ліміт питань вичерпано", - розповіла вона.

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"А тепер, завдяки безстрашному копу Сергію Петрику і геніальному журналісту Михайлу Ткачу, всі побачили, що: Трухін дійсно був нетверезим. Трухін після ДТП почав шукати свої окуляри з боку водійського сидіння. Спасибі Маші Землянській за спостереження. Поліцейський ще на місці ДТП казав про свідка, що стверджував: Трухін був за кермом. Трухін пропонував поліцейським хабар. Трухін намагався покинути місце ДТП через ліс. (Якщо за кермом був не він, чого тікати і відкупатися?) Трухін казав, що у нього в сумці - 150К", - додала журналістка.

"Так от. Наступне, що має стати явним, - роль нардепа Трухіна у курсуванні корупційних грошей з "Великого будівництва" на зарплати "слугам" в конвертах. Історія, у якої теж не один свідок. Історія, на яку спокусилися найантикорупційніші депутати від "слуг". Власне це - і є причина, чому Трухіну так допомагали із тим ДТП. Так допомагали, що... Президент замість "вийди-звідси-розбійник" робив вигляд, ніби там нічого не сталося. Що кримінальну справу ховали у ДБР. І що свідки боялися спілкуватись, щойно чули тему", - резюмувала Юрченко.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. доларів. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.