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Новини Фото Скандали в Слузі народу
21 013 46

Трухін після ДТП почав шукати свої окуляри з боку водійського сидіння. ФОТО

Наступне, що має стати явним після історії з ДТП, - роль нардепа Трухіна у курсуванні корупційних грошей з "Великого будівництва" на зарплати "слугам народу" в конвертах. Власне це - і є причина, чому Трухіну так допомагали із тим ДТП.

Про це розповіла журналістка Аліса Юрченко, передає Цензор.НЕТ.

"Якось я додзвонилася до пасажира автівки, що постраждала у ДТП з Трухіним. Той перелякано просив нічого не питати. Я цікавилася ДТП, обставини якої влада намагається приховати. Тож відповідь постраждалого не здивувала. Просто стало зрозуміло: свідок боїться говорити. Потім моя колега питала про ДТП і Трухіна особисто у президента Зеленського. Президент зробив вигляд, що це несуттєва історія. Що він нею навіть не цікавиться, настільки вона неважлива. Дякую, Анна Колюжна, за те питання. Власне після того спілкування з президентом BIHUS.Info відмовили в участі у пресконференції Зеленського. Типу ліміт питань вичерпано", - розповіла вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Патрульний Петрик відмовився від $150 тис. хабаря, які йому пропонував "слуга народу" Трухін. Ця сума перевищує зарплату поліцейського за 20 років, - Аваков

"А тепер, завдяки безстрашному копу Сергію Петрику і геніальному журналісту Михайлу Ткачу, всі побачили, що: Трухін дійсно був нетверезим. Трухін після ДТП почав шукати свої окуляри з боку водійського сидіння. Спасибі Маші Землянській за спостереження. Поліцейський ще на місці ДТП казав про свідка, що стверджував: Трухін був за кермом. Трухін пропонував поліцейським хабар. Трухін намагався покинути місце ДТП через ліс. (Якщо за кермом був не він, чого тікати і відкупатися?) Трухін казав, що у нього в сумці - 150К", - додала журналістка.

Трухін після ДТП почав шукати свої окуляри з боку водійського сидіння 01

"Так от. Наступне, що має стати явним, - роль нардепа Трухіна у курсуванні корупційних грошей з "Великого будівництва" на зарплати "слугам" в конвертах. Історія, у якої теж не один свідок. Історія, на яку спокусилися найантикорупційніші депутати від "слуг". Власне це - і є причина, чому Трухіну так допомагали із тим ДТП. Так допомагали, що... Президент замість "вийди-звідси-розбійник" робив вигляд, ніби там нічого не сталося. Що кримінальну справу ховали у ДБР. І що свідки боялися спілкуватись, щойно чули тему", - резюмувала Юрченко.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. доларів. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.

Автор: 

ДТП (4483) журналістика (1785) Зеленський Володимир (24391) Слуга народу (2820) Трухін Олександр (159) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+59
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02.02.2022 12:01 Відповісти
+42
https://ibigdan.livejournal.com/27933201.html Я тихонечко в лес уйду, и всё (c)

В «Слуге народа» официально отреагировали на https://youtu.be/86uzoruHMgM публикацию доказательств по ДТП с Трухиным.

🔥 По словам главы фракции Давида Арахамии, «они ждали-ждали объективного расследования» и теперь «им за него стыдно».

⁉️ А вам, гниды, не стыдно за своего президента, который публично "отмазывал" Трухина и утверждал, что "там ничего страшного не произошло" и он "верит своему депутату"?

Другими словами, если бы журналисты не докопались до правды, ваше "следствие", которое за полгода даже не смогло установить, был ли Трухин за рулём, так бы и замяло это дело. В угоду Зеленскому, который своими высказываниями открыто давил на тех, кто должен был установить истину.

‼️ Не вам стыдно. Стыдно нам. За то, что вы, кондомы зелёные, позорите Украину, нивелируете правосудие, организовали круговую поруку и открыто плюёте в глаза украинцам.

❓ Сколько ещё нужно косяков, подлостей, жульств, обмана с вашей стороны, чтобы у тех, кто ещё готов голосовать за вас, открылись, наконец, глаза?

https://www.facebook.com/oleg.sharp.1/posts/666137261093940 Helgi Sharp
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02.02.2022 11:53 Відповісти
+39
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02.02.2022 11:54 Відповісти
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вову падставілі. он нє в курсє
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02.02.2022 11:48 Відповісти
Так Братущак так и кричит))) Может мечтает люськино место занять)))
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02.02.2022 12:07 Відповісти
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02.02.2022 12:23 Відповісти
Улетели с заднего сиденья, кровь на водительской подушке безопасности все покажет.
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02.02.2022 11:50 Відповісти
и так хитро летели, шо перелетели водительское сидение и застряли в сработавшей подушке))))
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02.02.2022 12:14 Відповісти
баллістики з ДБР скажуть що саме так і було
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02.02.2022 12:26 Відповісти
та пагадите... ани еще солдат нагонят прочесывать то место на трассе... искать ченить (ну там душку от очков, резинку от трусов, золотник от колесов (это врифму шоб)))))
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02.02.2022 12:30 Відповісти
...и фантики "Шаленої бджілки"
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02.02.2022 12:33 Відповісти
із відбитками зубів Пороха
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02.02.2022 12:33 Відповісти
оно (трухин ) на автомате полезло искать очки где сидело
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02.02.2022 17:58 Відповісти
вот именно!!! где сидело!!!
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02.02.2022 18:03 Відповісти
Геннадий Москаль говорил недавно в интервью, что может написать запрос в правоохранительные органы на счет конвертов ежемесячных для СН, так как об этом все в Раде знают...
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02.02.2022 11:51 Відповісти
Не о чём.
Один главред тоже говорил что на какого то президента в суд может подать.
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02.02.2022 12:27 Відповісти
не умничай бык, правильно писать НИ О ЧЕМ, КАКОГО-ТО.
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02.02.2022 13:15 Відповісти
Разогнали тучи над верхушкой айсберга зеленого. Но наблюдателю открылись только 5% их злодеяний. Остальное скрыто под юбкой венедиктовых, монастырских и прочих "федералов".
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02.02.2022 11:51 Відповісти
Та ніби ж на картинці Порошенко? Хто доведе, що це "трухин"?
Зараз якийсь "братущак" напише і все вам роз'яснить: ...вінаватьі всє...!
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02.02.2022 11:52 Відповісти
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02.02.2022 12:01 Відповісти
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02.02.2022 12:30 Відповісти
Картинка просто золото. Автору респект.Не в бровь а в глаз!
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02.02.2022 12:59 Відповісти
Это же нужно было так умудрится, с помощью зашкваренного Онищенка, приплести к Трухину Порошенка)))
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02.02.2022 12:05 Відповісти
Хтось витримав паузу, щоби зелені зрадники та бариги вкрай забрехалися, та згодом заспокоїлися. Щоб в них склалося уявлення що знову вдалося "пропетлять". Але ж - ніт, доведеться відповідати за все - "за кран і за кота!"
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02.02.2022 11:53 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27933201.html Я тихонечко в лес уйду, и всё (c)

В «Слуге народа» официально отреагировали на https://youtu.be/86uzoruHMgM публикацию доказательств по ДТП с Трухиным.

🔥 По словам главы фракции Давида Арахамии, «они ждали-ждали объективного расследования» и теперь «им за него стыдно».

⁉️ А вам, гниды, не стыдно за своего президента, который публично "отмазывал" Трухина и утверждал, что "там ничего страшного не произошло" и он "верит своему депутату"?

Другими словами, если бы журналисты не докопались до правды, ваше "следствие", которое за полгода даже не смогло установить, был ли Трухин за рулём, так бы и замяло это дело. В угоду Зеленскому, который своими высказываниями открыто давил на тех, кто должен был установить истину.

‼️ Не вам стыдно. Стыдно нам. За то, что вы, кондомы зелёные, позорите Украину, нивелируете правосудие, организовали круговую поруку и открыто плюёте в глаза украинцам.

❓ Сколько ещё нужно косяков, подлостей, жульств, обмана с вашей стороны, чтобы у тех, кто ещё готов голосовать за вас, открылись, наконец, глаза?

https://www.facebook.com/oleg.sharp.1/posts/666137261093940 Helgi Sharp
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02.02.2022 11:53 Відповісти
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02.02.2022 11:54 Відповісти
А раптом там там ще стрілок шефіра десь блукає? Було б непогано...
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02.02.2022 12:10 Відповісти
Замість двадцяти нових бригад в армії, більш нагальною для України є одна бригада санітарів на Банковій.
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02.02.2022 11:59 Відповісти
Интересно, появится ли новый гундосик от янелоха по этому поводу?
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02.02.2022 12:06 Відповісти
Знову мабудь забанять, але ж - #идяра, касир Зє!пріпіздєнта, хто ж його посадить? Оте дбр недобите? Чи отой переляканий монастирський? Чи може?.. Та ну на...
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02.02.2022 12:08 Відповісти
На сенсацию не тянет, Трухин объяснит, что "принимал доклад в устной форме" у водителя в момент ДТП, от удара очки слетели.
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02.02.2022 12:09 Відповісти
Посрались с ахметкой-получайте. А как хотели? Пауки в банке.🤷
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02.02.2022 12:12 Відповісти
Смотрел видео все доказательства не имеют судебной перспективы, хотя я понимаю что Трухин был за рулем. Вот такое у нас правосудие и все это понимают/
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02.02.2022 12:12 Відповісти
щас поправят из опы. "не трухлый, а человек похожий на трухлого" )
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02.02.2022 12:15 Відповісти
Дело передадут в СУД. Шумиха утихнет. И СУД под минимальным наказанием его отпустит, а то и по притянутым за уши процедурам (по негласной указивке зеленых) оправдает Трухина. А слуги олигархов "умоют руки", скажут, что это СУД, а не мы оправдали. Вот чем это закончится. Ведь это не первый случай.
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02.02.2022 12:15 Відповісти
Все равно приятно смотреть ,как 🦠👿👹😂зеУБЛЮДКОВ И 🐲🤡ЧЛЕНОГРАЯ КОЛБАСИТ 💥💥💥💥🪃🪃🪃🪃
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02.02.2022 13:19 Відповісти
Для влади не так суттеви наслідки покарають Трухіна чи ні і як покарають, а насамперед іміджеві втрати. Ця вся історія зовсім не додає % до і так падаючого рейтингу слуг. В ДТП немає загиблих, немає і не може бути претензій від постраджалих з німи вже про все домовились.

Також, не виключено, що цей викид, за певних обставин, може буті ініційований самою зе-командою: відволікти від інших питань. Звісно, це малоймовірно, але зявилось саме це відео а ні, наприклад, відео де Трухін за кермом.
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02.02.2022 13:19 Відповісти
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02.02.2022 12:18 Відповісти
о,догадались Я сразу еще вчера на этом акцентировал внимание.
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02.02.2022 12:25 Відповісти
Мне хватило беглого просмотра видео,что бы найти сразу несколько доказательств откровенной лжи этого зеленого упыря. Мало того еще подсказать как все это решить самыми простыми методами Дбр не хватило полгода что бы догадаться. Я собственно к чему жто все? КТО,Б**ДЬ "РАБОТАЕТ" В ДБР? ЧТО ЗА У**КИ?
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02.02.2022 12:37 Відповісти
"А потім він піде до лісу,
Ватру розпалит, отраву зварит,
Hатєгне на голову мішок з целофану,
Ляже і заторчит."
Hаркомани на городі...
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02.02.2022 12:37 Відповісти
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02.02.2022 13:02 Відповісти
Да хоть в любимую Италию ,как говорил Богдан ,свалил-бы ! Хотя на грабли не стоит наступать Янукович переехал на Россию , получили реванш -Портнов.Татаров ………
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02.02.2022 13:26 Відповісти
Я вже писав, там все чудово: навіть по стану можно зробити висновки хто де сидів. Трухін та "в червоній сорочці" майже не ушкоджені - сиділи попереду, фронтальне зіткнення захист подушками найбільш еффективно спрацював, шторкі і т.п. - уткнулися в м'які подушки, трохи перелякалися та протверезили, все. А людини що сиділа на задньому сидінні літала по салону. Сидів би Трухі позаду - стан був би зовсім інший.

І ше показовий момент, коли Трухін навмистно нерозбірливо пише пояснення. На той час ще зовсім не відомо, які є доказази що він був за рулем, а підписати свідчення, що я був на задньому сидінні та спав - це вже документ, це великий ризик, ось він і косить під клоуна
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02.02.2022 13:11 Відповісти
Та при спрацьованій подушці безпеки довести що за рулем був Трухін два рази плюнути там полюбому залишився біоматеріал водія! Очевидно що якщо цього не зробили то покривали це все корєш-міністр і прокурори!
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02.02.2022 13:27 Відповісти
естественно, вроде это тайна...
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02.02.2022 13:44 Відповісти
что за бред, почему менты за ним в лес ушли? как он вообще в лесу оказался? Почему не скрутили и не посадили в своё авто как это обычно бывает? Что это за полиция?
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02.02.2022 13:43 Відповісти
Кожен, хто стикнеться з "правоохоронною" системою України, посьорбає цього лайна сповна.

Але ж до приписдяних виборців все одно не дойде...
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02.02.2022 16:31 Відповісти
палится ****.....
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02.02.2022 21:59 Відповісти
 
 