УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4585 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 029 8

Родина Богуслаєвих володіє нерухомістю у Франції на 250 млн грн, - "Схеми"

Родина заарештованого президента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва володіє нерухомістю у Франції на 6 млн євро, або 250 млн грн.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project, інформує Цензор.НЕТ.

Майно, знайдене у Франції, зареєстроване на низку французьких компаній, бенефіціаром яких є Олександр Богуслаєв - син Богуслаєва-старшого, який також був заступником голови наглядової ради "Мотор Січі".

Родина Богуслаєвих володіє нерухомістю у Франції на 250 млн грн, - Схеми 01

Йдеться про компанію SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS, на яку записана квартира і підвальне приміщення у Ніцці на Англійській набережній вартістю 850 тисяч євро.

На іншу компанію, SCI BELLE EPOQUE, також підконтрольну Олександру Богуслаєву, записані апартаменти на 588 та 622 квадратні метри на бульварі Гюго у Ніцці. Вартість нерухомості на момент купівлі - 1,32 млн євро.

Ще одна підконтрольна Богуслаєву-молодшому компанія, SCI DES ANGES, володіє двома квартирами в елітному житловому комплексі в муніципалітеті Вільнев-Лубе на захід від Ніцци сумарною вартістю 800 тис євро.

Четверта французька компанія має назву SCI SLAVA, і нею Олександр Богуслаєв володіє разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком. На неї зареєстрований будинок на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці вартістю 1,62 млн євро.

Також читайте: СБУ запобігла вивезенню з України елітного автопарку, зброї і антикваріату, які належать президенту "Мотор Січі" Богуслаєву. ФОТОрепортаж

Таким чином, загальна вартість знайденої нерухомості на момент купівлі у 2010-11 роках становила 4,6 млн євро. З урахуванням того, що за 10 років нерухомість у Франції офіційно подорожчала на близько 30%, нинішня її вартість сягає 5,9 млн євро.

Журналісти звернулися до Олександра і В’ячеслава Богуслаєвих із запитами про коментарі, а також очікують на відповіді від прокуратури та СБУ щодо того, чи правоохоронці планують звертатися до країн-партнерів щодо арешту закордонних активів родини Богуслаєва та чи планують домагатися їхньої конфіскації на користь України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Суд заарештував Богуслаєва на 60 діб.

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (143) Мотор Січ (330) нерухомість (920) Франція (3120) Ніцца (38)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шось він на пригожина ****** .
показати весь коментар
29.11.2022 08:53 Відповісти
Неплохо наколядовал, Герой Украины.
показати весь коментар
29.11.2022 08:57 Відповісти
А остров в Италии купили, на сына Богуслаева...забыли.
показати весь коментар
29.11.2022 08:58 Відповісти
Шось дуже слабо цідять
показати весь коментар
29.11.2022 09:12 Відповісти
"СБУ з 2019 року та знала про його зв'язки з РФ" з якою метою? Віджати частину майна? "Обілетити" всіх родичів? Більше нічого в голову не приходить...
показати весь коментар
29.11.2022 09:16 Відповісти
Ну так -- якшо ловити карася то жирного .
показати весь коментар
29.11.2022 10:24 Відповісти
Терміново передати цю нерухомість батальону монако під казарми.
показати весь коментар
29.11.2022 11:14 Відповісти
У всех ярых русско-российских патриотов недвижимость в странах НАТО. Эту загадку русской души должны изучать специалисты.
показати весь коментар
29.11.2022 11:54 Відповісти
 
 