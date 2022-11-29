Родина Богуслаєвих володіє нерухомістю у Франції на 250 млн грн, - "Схеми"

Родина заарештованого президента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва володіє нерухомістю у Франції на 6 млн євро, або 250 млн грн.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project, інформує Цензор.НЕТ.

Майно, знайдене у Франції, зареєстроване на низку французьких компаній, бенефіціаром яких є Олександр Богуслаєв - син Богуслаєва-старшого, який також був заступником голови наглядової ради "Мотор Січі".

Йдеться про компанію SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS, на яку записана квартира і підвальне приміщення у Ніцці на Англійській набережній вартістю 850 тисяч євро.

На іншу компанію, SCI BELLE EPOQUE, також підконтрольну Олександру Богуслаєву, записані апартаменти на 588 та 622 квадратні метри на бульварі Гюго у Ніцці. Вартість нерухомості на момент купівлі - 1,32 млн євро.

Ще одна підконтрольна Богуслаєву-молодшому компанія, SCI DES ANGES, володіє двома квартирами в елітному житловому комплексі в муніципалітеті Вільнев-Лубе на захід від Ніцци сумарною вартістю 800 тис євро.

Четверта французька компанія має назву SCI SLAVA, і нею Олександр Богуслаєв володіє разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком. На неї зареєстрований будинок на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці вартістю 1,62 млн євро.

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Таким чином, загальна вартість знайденої нерухомості на момент купівлі у 2010-11 роках становила 4,6 млн євро. З урахуванням того, що за 10 років нерухомість у Франції офіційно подорожчала на близько 30%, нинішня її вартість сягає 5,9 млн євро.

Журналісти звернулися до Олександра і В’ячеслава Богуслаєвих із запитами про коментарі, а також очікують на відповіді від прокуратури та СБУ щодо того, чи правоохоронці планують звертатися до країн-партнерів щодо арешту закордонних активів родини Богуслаєва та чи планують домагатися їхньої конфіскації на користь України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Суд заарештував Богуслаєва на 60 діб.