НАТО вперше задіяло норвезькі F-35 у Польщі під час масованої атаки РФ по Україні. ФОТО
Вперше два винищувачі F-35, які Норвегія розмістила в Польщі, підіймалися в повітря напередодні, 15 січня, щоб захистити повітряний простір на східному фланзі НАТО.
Про це повідомили в Командуванні Військово-повітряних сил НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що норвезькі винищувачі були підняті у відповідь на "величезну кількість" російських літаків у повітрі.
"Це перший випадок, коли літаки Норвегії піднялися для активної протиповітряної оборони повітряного простору Польщі, демонструючи прихильність Альянсу до східного флангу НАТО", – зазначили в Командуванні.
В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі 15 січня повідомили, що підіймали авіацію через масовану атаку Росії по Україні. Були задіяні чергові пари винищувачів. А системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені у найвищий стан готовності.
Зазначимо, що багатоцільові винищувачі F-35 були відправлені Норвегією у грудні 2024 року на підтримку захисту польського повітряного простору.
Ракетна атака на Україну 15 січня 2025 року
Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Також ворожі цілі фіксувалися над Хмельниччиною. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення. На Львівщині влучання в два об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування, пошкоджено будинок.
За даними ОВА, війська РФ також цілили по критичній інфраструктурі Прикарпаття: працювала ППО, ситуація під контролем. Над Хмельниччиною під час атаки було знищено 4 ворожі цілі.
За даними президента України Володимира Зеленського, РФ цілила по газовій інфраструктурі та енергетичних об’єктах. Знищено щонайменше 30 із понад 40 ракет.
