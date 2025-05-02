Сина експрезидента "Мотор" Січі Богуслаєва затримано в Монако за розкрадання активів підприємства, - СБУ. ФОТО
Затримано сина експрезидента "Мотор Січі" Олександра Богуслаєва. Разом із батьком він підозрюється у розкраданні активів підприємства.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів США.
Син Богуслаєва на початку повномасштабного вторгнення РФ допоміг батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам.
"Для реалізації оборудки на той час керівник Мотор Січі організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій. Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.
Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС", - йдеться в повідомленні.
Було проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.
Наразі сину Богуслаєва повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також про нову підозру повідомили ексочільнику "Мотор Січі", який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з РФ. Його злочини додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).
Справа Богуслаєва
Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали правоохоронці.
В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.
За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.
Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.
Згодом Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ"
19 лютого суд залишив Богуслаєва під вартою до 18 квітня без права на заставу.
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правоохоронці монако затримували за запитом сбу, погодженим та надісланим прокурором до монако
європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959р., два додаткових протоколи до неї, та європейська конвенція про видачу правопорушників, 1957р., учасниками яких є Україна та Князівство Монако, цілком дозволяють та гарантують
до того ж ці самі міжнародні договори цілком законно дозволяють бомбити батальйони відень, ніцца, канни, барселона, сан-ремо
Пора пояснить президентам що вони мають нести відповідальність
народный депутат Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 5-го, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 6-го, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 7-го, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 8-го созывов).
С 1994( при Кучмі) - глава правления, генеральный директор, председатель совета директоров, почётный президент предприятия «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%87 Мотор Сич». Входит в топ-25 самых богатых людей Украины ⁉️(2018)
В 2022 году был арестован по подозрению в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83 коллаборационной деятельности и пособничеству России как государству-агрессору
він його і через кордон пропустив
За оцінками видання, найбільшими експортерами продукції в РФ є: "Азовсталь" (дохід від експорту в 2017 році становив 5,5-6 млрд грн), "Мотор Січ" (4-4,5 млрд грн), шахтоуправління "Покровське" (1,5-2 млрд грн) і "Арселор Міттал Кривий Ріг" (1-1,5 млрд грн).