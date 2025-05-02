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Новини Фото Справа Богуслаєва
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Сина експрезидента "Мотор" Січі Богуслаєва затримано в Монако за розкрадання активів підприємства, - СБУ. ФОТО

Затримано сина експрезидента "Мотор Січі" Олександра Богуслаєва. Разом із батьком він підозрюється у розкраданні активів підприємства.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів США.

Затримано сина експрезидента Мотор Січі Богуслаєва
Затримано сина експрезидента Мотор Січі Богуслаєва

Син Богуслаєва на початку повномасштабного вторгнення РФ допоміг батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам.

Також читайте: Росія не просила про обмін Медведчука та не цікавиться можливістю обміну ексглави "Мотор Січі" Богуслаєва, - Коордштаб

"Для реалізації оборудки на той час керівник Мотор Січі організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій. Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.

Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС", - йдеться в повідомленні.

Було проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.

Також читайте: "Батальйон Еліта": Кузьмук святкував день народження в Монако, а Новинський відпочив на курорті біля Мюнхена, - розслідування. ВIДЕО

Наразі сину Богуслаєва повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також про нову підозру повідомили ексочільнику "Мотор Січі", який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з РФ. Його злочини додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

Читайте: Продавали обладнання для гвинтокрилів у Росію: Топменеджер "Мотор Січі" дав свідчення проти Богуслаєва і уник тюрми

Справа Богуслаєва

Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали правоохоронці.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Згодом Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ"

19 лютого суд залишив Богуслаєва під вартою до 18 квітня без права на заставу.

Читайте: Суд конфіскував активи експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва (оновлено)

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (137) Мотор Січ (325) СБУ (12842)


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Топ коментарі
+6
Гарна новина-бо батько та син Богуслаєви є мерзенними покидьками...
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02.05.2025 10:17
+5
Правильно" Відпрацьовуйте схему затримання крадіїв заздалегідь! Нам ще зеленського ловити, єрмака і його посіпак.
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02.05.2025 10:24
+3
астанавитесь ! зовсім розпустилось це Монако . так завтра можете Кучму за вбивство журналіста затримати !
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02.05.2025 10:13
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НЕзрозуміло. СБУ чи спецслужба Монако затрумувала синочка на території Монако?
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02.05.2025 10:16 Відповісти
в сбу немає законних повноважень затримувати у монако
правоохоронці монако затримували за запитом сбу, погодженим та надісланим прокурором до монако
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02.05.2025 10:18 Відповісти
Це суперечить міжнародному праву. Юрисдикція цих органів не розповсюджується на бійців батальону "Монако"😉
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02.05.2025 10:27 Відповісти
чого ж?
європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959р., два додаткових протоколи до неї, та європейська конвенція про видачу правопорушників, 1957р., учасниками яких є Україна та Князівство Монако, цілком дозволяють та гарантують
до того ж ці самі міжнародні договори цілком законно дозволяють бомбити батальйони відень, ніцца, канни, барселона, сан-ремо
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02.05.2025 10:35 Відповісти
Мені до вподоби ваші знання конвенційних норм, але смайлик цілком мене виправдовує ...
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02.05.2025 10:42 Відповісти
а старий богуслаєв ще проситься на видачу до **********?
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02.05.2025 10:13 Відповісти
Те чмо кацапам потрібно (було) в Україні, з акціями і на посаді гендиректора. Як пенсіонер на кацапії воно їм на *уй не всралося.
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02.05.2025 10:49 Відповісти
На рубльовкє уже ніде жити.
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02.05.2025 11:20 Відповісти
астанавитесь ! зовсім розпустилось це Монако . так завтра можете Кучму за вбивство журналіста затримати !
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02.05.2025 10:13 Відповісти
На войне потери неизбежны. Батальйон Монако: Нас уже не хватает в шеренгах по восемь...
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02.05.2025 10:14 Відповісти
Ну, купив той син, в Італії острів з палацом. Потім, не знав, куди його діти, як чемодан без ручки. Прямо таки, елітна нерухомість! 😆
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02.05.2025 10:15 Відповісти
Зараз почнуть адвокати тягнути з нього денег за екстрадицію . Бизнес. Вони мабуть сами його і здали
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02.05.2025 10:16 Відповісти
Скоріше за все захочуть, аби переписав акцїї на правельних пацанів. Це зараз дуже популярно
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02.05.2025 11:22 Відповісти
Гарна новина-бо батько та син Богуслаєви є мерзенними покидьками...
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02.05.2025 10:17 Відповісти
Гірше. Вони кацапи.
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02.05.2025 10:25 Відповісти
добре, що бородата бабця сидить у застінках Буковелю, а то б екстрадицію б отримав до сонячної Флориди...
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02.05.2025 10:39 Відповісти
Таке відчуття, що він живим вже не вийде. Захворіє, сердце, то ... сьо ...
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02.05.2025 11:02 Відповісти
Ну добре шо вже до батальона "Монако" почали добиратись...
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02.05.2025 10:23 Відповісти
Правильно" Відпрацьовуйте схему затримання крадіїв заздалегідь! Нам ще зеленського ловити, єрмака і його посіпак.
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02.05.2025 10:24 Відповісти
Суче плем'я не може, щоб не пиНдити...
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02.05.2025 10:28 Відповісти
До речі, там і Кучма у кап ферра. Чого б його не затримати за руйнування ЯО, самолетів ракет ?
Пора пояснить президентам що вони мають нести відповідальність
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02.05.2025 10:29 Відповісти
У Франції судили вже двох, але по "цивільних" статтях (хабарі чи ще щось подібне).
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02.05.2025 11:03 Відповісти
Що Богуслаєв (папусика маю на увазі, хоч синуля, звісно, теж, не міг не стати злодієм) є злочинцем, якого треба брати в розробку, було відомо ще по мітингах на підтримку Януковича більше 20 років тому, коли він (ще при Кучмі), привласнивши собі контроль за заводом, кричав на них, що не існує ніяких українців і України. Дуже цінний кадр для Москви, але, кажучи орківською мовою, його певно тоді "крышевали" дуже солідні виродки від начебто української влади. Ющенко, як і його міністр Луценко після приходу до влади теж виявилися суцільними імпотентами для наведення ладу у країні, а Янукович, змінивши Ющенка, нагородив його, чи то орденом, чи Зіркою Героя України. І пізніше ним не цікавилися, поки він руйнував державу. Та й після масштабного нападу ********** у 2022 році його не одразу затримали, зраднику і злодію обвинувачення були пред'явлені лише у жовтні 2022 року.
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02.05.2025 10:30 Відповісти
Вячесла́в Алекса́ндрович Богусла́ев (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Вячеслав Олександрович Богуслаєв; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 28 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1938, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA ‼️, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Казахская ССР, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР) - украинский промышленный, общественный и политический деятель, ⁉️https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Герой Украины (2000),
народный депутат Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 5-го, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 6-го, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 7-го, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 8-го созывов).
С 1994( при Кучмі) - глава правления, генеральный директор, председатель совета директоров, почётный президент предприятия «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%87 Мотор Сич». Входит в топ-25 самых богатых людей Украины ⁉️(2018)
В 2022 году был арестован по подозрению в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83 коллаборационной деятельности и пособничеству России как государству-агрессору
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02.05.2025 11:01 Відповісти
Вот так треба прощерстити усіх діячів в Україні і звільнити усіх кацапів
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02.05.2025 11:02 Відповісти
я думав будуть фото затримання в Монако
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02.05.2025 10:32 Відповісти
В батальйоні Монако потєрі?
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02.05.2025 10:45 Відповісти
а дмитрука поймать слабо?
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02.05.2025 10:46 Відповісти
відпустять, інакше богуслаєв може розказати хто дозволив моторсічі експортувати двигуни в рашку перед вторгенням (з 19 по 22 рр)
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02.05.2025 10:47 Відповісти
Ясно, що Ермак 🤣🤣🤣
він його і через кордон пропустив
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02.05.2025 10:57 Відповісти
А оце як прокоментуєте -
За оцінками видання, найбільшими експортерами продукції в РФ є: "Азовсталь" (дохід від експорту в 2017 році становив 5,5-6 млрд грн), "Мотор Січ" (4-4,5 млрд грн), шахтоуправління "Покровське" (1,5-2 млрд грн) і "Арселор Міттал Кривий Ріг" (1-1,5 млрд грн).
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02.05.2025 11:11 Відповісти
 
 