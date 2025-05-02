Сина експрезидента "Мотор" Січі Богуслаєва затримано в Монако за розкрадання активів підприємства, - СБУ. ФОТО

Затримано сина експрезидента "Мотор Січі" Олександра Богуслаєва. Разом із батьком він підозрюється у розкраданні активів підприємства.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів США.





Син Богуслаєва на початку повномасштабного вторгнення РФ допоміг батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам.

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"Для реалізації оборудки на той час керівник Мотор Січі організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій. Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.

Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС", - йдеться в повідомленні.

Було проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.

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Наразі сину Богуслаєва повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також про нову підозру повідомили ексочільнику "Мотор Січі", який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з РФ. Його злочини додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

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Справа Богуслаєва

Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали правоохоронці.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Згодом Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ"

19 лютого суд залишив Богуслаєва під вартою до 18 квітня без права на заставу.

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