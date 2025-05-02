Сын экс-президента "Мотор Сич" Богуслаева задержан в Монако за хищение активов предприятия, - СБУ. ФОТО
Задержан сын экс-президента "Мотор Сичи" Александра Богуслаева. Вместе с отцом он подозревается в хищении активов предприятия.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным расследования, фигуранты незаконно присвоили контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов США.
Сын Богуслаева в начале полномасштабного вторжения РФ помог отцу присвоить акции предприятия, а затем продать их третьим лицам.
"Для реализации сделки в то время руководитель Мотор Сичи организовал инвентаризацию активов компании, в результате чего искусственно занизил стоимость ее акций. Затем он приобрел 65% ценных бумаг по существенно сниженной цене и впоследствии передал большую их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владеет его сын.
Чтобы легализовать украденные активы, злоумышленники продали их зарубежным компаниям, а полученные доходы использовали для приобретения элитной недвижимости на территории ЕС", - говорится в сообщении.
Были проведены одновременные обыски по месту жительства задержанного на прибрежной вилле в Монако и в помещениях аффилированных лиц в Запорожье.
Сейчас сыну Богуслаева сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также о новом подозрении сообщили экс-главе "Мотор Сичи", который сейчас находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с РФ. Его преступления дополнительно квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере).
Дело Богуслаева
Напомним, 22 октября 2022 года председателя правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали правоохранители.
В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" с РФ.
По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.
В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.
Впоследствии Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов экс-президента АО "Мотор Сич"
19 февраля суд оставил Богуслаева под стражей до 18 апреля без права на залог.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
правоохоронці монако затримували за запитом сбу, погодженим та надісланим прокурором до монако
європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959р., два додаткових протоколи до неї, та європейська конвенція про видачу правопорушників, 1957р., учасниками яких є Україна та Князівство Монако, цілком дозволяють та гарантують
до того ж ці самі міжнародні договори цілком законно дозволяють бомбити батальйони відень, ніцца, канни, барселона, сан-ремо
Пора пояснить президентам що вони мають нести відповідальність
народный депутат Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 5-го, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 6-го, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 7-го, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 8-го созывов).
С 1994( при Кучмі) - глава правления, генеральный директор, председатель совета директоров, почётный президент предприятия «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%87 Мотор Сич». Входит в топ-25 самых богатых людей Украины ⁉️(2018)
В 2022 году был арестован по подозрению в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83 коллаборационной деятельности и пособничеству России как государству-агрессору
він його і через кордон пропустив
За оцінками видання, найбільшими експортерами продукції в РФ є: "Азовсталь" (дохід від експорту в 2017 році становив 5,5-6 млрд грн), "Мотор Січ" (4-4,5 млрд грн), шахтоуправління "Покровське" (1,5-2 млрд грн) і "Арселор Міттал Кривий Ріг" (1-1,5 млрд грн).