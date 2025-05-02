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Новости Фото Дело Богуслаева
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Сын экс-президента "Мотор Сич" Богуслаева задержан в Монако за хищение активов предприятия, - СБУ. ФОТО

Задержан сын экс-президента "Мотор Сичи" Александра Богуслаева. Вместе с отцом он подозревается в хищении активов предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным расследования, фигуранты незаконно присвоили контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов США.

Задержан сын экс-президента Мотор Сичи Богуслаева
Задержан сын экс-президента Мотор Сичи Богуслаева

Сын Богуслаева в начале полномасштабного вторжения РФ помог отцу присвоить акции предприятия, а затем продать их третьим лицам.

Также читайте: Россия не просила об обмене Медведчука и не интересуется возможностью обмена экс-главы "Мотор Сичи" Богуслаева, - Коордштаб

"Для реализации сделки в то время руководитель Мотор Сичи организовал инвентаризацию активов компании, в результате чего искусственно занизил стоимость ее акций. Затем он приобрел 65% ценных бумаг по существенно сниженной цене и впоследствии передал большую их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владеет его сын.

Чтобы легализовать украденные активы, злоумышленники продали их зарубежным компаниям, а полученные доходы использовали для приобретения элитной недвижимости на территории ЕС", - говорится в сообщении.

Были проведены одновременные обыски по месту жительства задержанного на прибрежной вилле в Монако и в помещениях аффилированных лиц в Запорожье.

Также читайте: "Батальон Элита": Кузьмук праздновал день рождения в Монако, а Новинский отдохнул на курорте возле Мюнхена, - расследование. ВИДЕО

Сейчас сыну Богуслаева сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также о новом подозрении сообщили экс-главе "Мотор Сичи", который сейчас находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с РФ. Его преступления дополнительно квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

Читайте: Продавали оборудование для вертолетов в Россию: Топ-менеджер "Мотор Сичи" дал показания против Богуслаева и избежал тюрьмы

Дело Богуслаева

Напомним, 22 октября 2022 года председателя правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали правоохранители.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Впоследствии Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов экс-президента АО "Мотор Сич"

19 февраля суд оставил Богуслаева под стражей до 18 апреля без права на залог.

Читайте: Суд конфисковал активы экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева (обновлено)

Автор: 

Богуслаев Вячеслав (71) Мотор Січ (124) СБУ (19920)


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Топ комментарии
+9
Правильно" Відпрацьовуйте схему затримання крадіїв заздалегідь! Нам ще зеленського ловити, єрмака і його посіпак.
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02.05.2025 10:24
+7
Гарна новина-бо батько та син Богуслаєви є мерзенними покидьками...
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02.05.2025 10:17
+4
На войне потери неизбежны. Батальйон Монако: Нас уже не хватает в шеренгах по восемь...
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02.05.2025 10:14
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НЕзрозуміло. СБУ чи спецслужба Монако затрумувала синочка на території Монако?
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02.05.2025 10:16 Ответить
в сбу немає законних повноважень затримувати у монако
правоохоронці монако затримували за запитом сбу, погодженим та надісланим прокурором до монако
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02.05.2025 10:18 Ответить
Це суперечить міжнародному праву. Юрисдикція цих органів не розповсюджується на бійців батальону "Монако"😉
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02.05.2025 10:27 Ответить
чого ж?
європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959р., два додаткових протоколи до неї, та європейська конвенція про видачу правопорушників, 1957р., учасниками яких є Україна та Князівство Монако, цілком дозволяють та гарантують
до того ж ці самі міжнародні договори цілком законно дозволяють бомбити батальйони відень, ніцца, канни, барселона, сан-ремо
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02.05.2025 10:35 Ответить
Мені до вподоби ваші знання конвенційних норм, але смайлик цілком мене виправдовує ...
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02.05.2025 10:42 Ответить
а старий богуслаєв ще проситься на видачу до **********?
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02.05.2025 10:13 Ответить
Те чмо кацапам потрібно (було) в Україні, з акціями і на посаді гендиректора. Як пенсіонер на кацапії воно їм на *уй не всралося.
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02.05.2025 10:49 Ответить
На рубльовкє уже ніде жити.
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02.05.2025 11:20 Ответить
астанавитесь ! зовсім розпустилось це Монако . так завтра можете Кучму за вбивство журналіста затримати !
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02.05.2025 10:13 Ответить
На войне потери неизбежны. Батальйон Монако: Нас уже не хватает в шеренгах по восемь...
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02.05.2025 10:14 Ответить
Ну, купив той син, в Італії острів з палацом. Потім, не знав, куди його діти, як чемодан без ручки. Прямо таки, елітна нерухомість! 😆
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02.05.2025 10:15 Ответить
Зараз почнуть адвокати тягнути з нього денег за екстрадицію . Бизнес. Вони мабуть сами його і здали
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02.05.2025 10:16 Ответить
Скоріше за все захочуть, аби переписав акцїї на правельних пацанів. Це зараз дуже популярно
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02.05.2025 11:22 Ответить
Гарна новина-бо батько та син Богуслаєви є мерзенними покидьками...
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02.05.2025 10:17 Ответить
Гірше. Вони кацапи.
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02.05.2025 10:25 Ответить
добре, що бородата бабця сидить у застінках Буковелю, а то б екстрадицію б отримав до сонячної Флориди...
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02.05.2025 10:39 Ответить
Таке відчуття, що він живим вже не вийде. Захворіє, сердце, то ... сьо ...
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02.05.2025 11:02 Ответить
Ну добре шо вже до батальона "Монако" почали добиратись...
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02.05.2025 10:23 Ответить
Правильно" Відпрацьовуйте схему затримання крадіїв заздалегідь! Нам ще зеленського ловити, єрмака і його посіпак.
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02.05.2025 10:24 Ответить
Суче плем'я не може, щоб не пиНдити...
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02.05.2025 10:28 Ответить
До речі, там і Кучма у кап ферра. Чого б його не затримати за руйнування ЯО, самолетів ракет ?
Пора пояснить президентам що вони мають нести відповідальність
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02.05.2025 10:29 Ответить
У Франції судили вже двох, але по "цивільних" статтях (хабарі чи ще щось подібне).
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02.05.2025 11:03 Ответить
Що Богуслаєв (папусика маю на увазі, хоч синуля, звісно, теж, не міг не стати злодієм) є злочинцем, якого треба брати в розробку, було відомо ще по мітингах на підтримку Януковича більше 20 років тому, коли він (ще при Кучмі), привласнивши собі контроль за заводом, кричав на них, що не існує ніяких українців і України. Дуже цінний кадр для Москви, але, кажучи орківською мовою, його певно тоді "крышевали" дуже солідні виродки від начебто української влади. Ющенко, як і його міністр Луценко після приходу до влади теж виявилися суцільними імпотентами для наведення ладу у країні, а Янукович, змінивши Ющенка, нагородив його, чи то орденом, чи Зіркою Героя України. І пізніше ним не цікавилися, поки він руйнував державу. Та й після масштабного нападу ********** у 2022 році його не одразу затримали, зраднику і злодію обвинувачення були пред'явлені лише у жовтні 2022 року.
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02.05.2025 10:30 Ответить
Вячесла́в Алекса́ндрович Богусла́ев (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Вячеслав Олександрович Богуслаєв; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 28 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1938, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA ‼️, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Казахская ССР, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР) - украинский промышленный, общественный и политический деятель, ⁉️https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Герой Украины (2000),
народный депутат Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 5-го, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 6-го, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 7-го, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 8-го созывов).
С 1994( при Кучмі) - глава правления, генеральный директор, председатель совета директоров, почётный президент предприятия «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%87 Мотор Сич». Входит в топ-25 самых богатых людей Украины ⁉️(2018)
В 2022 году был арестован по подозрению в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83 коллаборационной деятельности и пособничеству России как государству-агрессору
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02.05.2025 11:01 Ответить
Вот так треба прощерстити усіх діячів в Україні і звільнити усіх кацапів
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02.05.2025 11:02 Ответить
я думав будуть фото затримання в Монако
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02.05.2025 10:32 Ответить
В батальйоні Монако потєрі?
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02.05.2025 10:45 Ответить
а дмитрука поймать слабо?
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02.05.2025 10:46 Ответить
відпустять, інакше богуслаєв може розказати хто дозволив моторсічі експортувати двигуни в рашку перед вторгенням (з 19 по 22 рр)
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02.05.2025 10:47 Ответить
Ясно, що Ермак 🤣🤣🤣
він його і через кордон пропустив
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02.05.2025 10:57 Ответить
А оце як прокоментуєте -
За оцінками видання, найбільшими експортерами продукції в РФ є: "Азовсталь" (дохід від експорту в 2017 році становив 5,5-6 млрд грн), "Мотор Січ" (4-4,5 млрд грн), шахтоуправління "Покровське" (1,5-2 млрд грн) і "Арселор Міттал Кривий Ріг" (1-1,5 млрд грн).
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02.05.2025 11:11 Ответить
метал та вугілля (і цукерки, навіть в першу чергу цукерки) - це не авіаційні двигуни для бойових машин.
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02.05.2025 12:06 Ответить
Чого досі нема судового процесу над зрадником?
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02.05.2025 12:04 Ответить
Фотки не в тему. Які СБУ-шники в Монако? Ну а по суті: Фірташа тоже «затримали» в Австрії, то він і досі там
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02.05.2025 12:04 Ответить
 
 