Сын экс-президента "Мотор Сич" Богуслаева задержан в Монако за хищение активов предприятия, - СБУ. ФОТО

Задержан сын экс-президента "Мотор Сичи" Александра Богуслаева. Вместе с отцом он подозревается в хищении активов предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным расследования, фигуранты незаконно присвоили контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов США.





Сын Богуслаева в начале полномасштабного вторжения РФ помог отцу присвоить акции предприятия, а затем продать их третьим лицам.

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"Для реализации сделки в то время руководитель Мотор Сичи организовал инвентаризацию активов компании, в результате чего искусственно занизил стоимость ее акций. Затем он приобрел 65% ценных бумаг по существенно сниженной цене и впоследствии передал большую их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владеет его сын.

Чтобы легализовать украденные активы, злоумышленники продали их зарубежным компаниям, а полученные доходы использовали для приобретения элитной недвижимости на территории ЕС", - говорится в сообщении.

Были проведены одновременные обыски по месту жительства задержанного на прибрежной вилле в Монако и в помещениях аффилированных лиц в Запорожье.

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Сейчас сыну Богуслаева сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также о новом подозрении сообщили экс-главе "Мотор Сичи", который сейчас находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с РФ. Его преступления дополнительно квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

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Дело Богуслаева

Напомним, 22 октября 2022 года председателя правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали правоохранители.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Впоследствии Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов экс-президента АО "Мотор Сич"

19 февраля суд оставил Богуслаева под стражей до 18 апреля без права на залог.

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