1 109 12

Нацполіція про пошкодження залізниці на Київщині: розпочато розслідування за фактом порушення правил безпеки руху. ФОТО

Поліція Київщини розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху на залізниці на Фастівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Київської області.

Як зазначається, 13 вересня о 23:40 до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції між містами Васильків та Боярка відбуваюся вибухи.

Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався у вантажному вагоні, у результаті чого сталася пожежа. Працівники ДСНС ліквідували вогонь. Інформація щодо постраждалих до поліції не надходила.

пошкодження залізниці

Також читайте: Надзвичайна подія на Київщині: пошкоджено залізничну інфраструктуру у Фастівському районі

"Слідчими слідчого управління за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайна подія на залізниці на Київщині

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали на Київщині близько опівночі. В ОВА інформували, що це не пов’язано з повітряною атакою ворога. Згодом стало відомо, що сталася надзвичайна подія на Київщині, пошкоджено залізничну інфраструктуру у Фастівському район.

"Укрзалізниця" показала кадри ліквідації надзвичайної події під Бояркою. Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами, повідомили в Укрзалізниці. Генштаб підтвердив, що пошкодження залізниці на Київщині спричинено детонацією боєприпасів у поїзді.

залізниця (1579) Київська область (4241) Нацполіція (15479) Фастівський район (42)
Ага. Серед лісочку, де ідеальне місце замінувати щоб не бути поміченим, раптом щось взривається.
Головне щоб не вийти самих на себе, тобто, СБУ замість протидії диверсантам, шманає НАБУ, гоняє антикорупціонерів.
Тепер знайдуть якогось лоха-конвоїра, на якого повісять неналежне перевезеня ***********, а СБУ нідочого, що прошляпили диверсію.
показати весь коментар
14.09.2025 15:01 Відповісти
Це що звичайна халатність?
показати весь коментар
14.09.2025 15:03 Відповісти
Це диверсія і повинно займатись СБУ Чи Сбу зайняте опозицією і НАБУ?
показати весь коментар
14.09.2025 15:05 Відповісти
я знову у ступорі!!!!!!
сбу ловить, якихось торчків, що в квітники запихують якусь *****, але тут жодного слова про сбу?
яким чином поліція, до теракту, коли це, конкретний черговий проойб безпеки україни?
мєнти укрзалізниці, почали своє розслідування?
до речі, і такі є.
показати весь коментар
14.09.2025 15:08 Відповісти
Це ж стаття Терракт або державна зрада ? Чи ні
показати весь коментар
14.09.2025 15:08 Відповісти
Зараз знайдуть якогось стрілочника, їх на залізниці до пуя!
показати весь коментар
14.09.2025 15:13 Відповісти
Хтось бахнувся башкою об вантажний вагон, і від зіткнення металу об метал зайнялися **********.
показати весь коментар
14.09.2025 15:28 Відповісти
Розслідувачі... хрєнові... шорлоки холмси.
Спочатку буде службове розслідування в в/ч. А потім, засобами СЕДО можуть довести Акт СР та витяг з наказу про завершення. Якщо захочуть.
У МВС СЕДО нема.
Тому стукайтеся у рельсу. Усі питання через МО.
**********
Якщо не диверсія (окрема пісня - як??) то халатність.
Знати б, що саме з б/к везли.
Та все одно, щоб не везли...
З власного вже багаторічного досвіду - сотні раз доводилося гарчати та топати ніжкою, щоб детонатори тримали окремо і подалі. Не в окремих ящиках, а взагалі окремо.
Є й паскудний досвід. Навіть з ручного. Запали до РГН та РГО пластмасові.
Нахрєн. Втопити в болоті. Замість - адаптер під УЗРГМ. За адаптерами - до волонтерів.
Електродетонатори.
Такий симпатичний маленький блискучий стерженьок з проводочками. А поліетиленовому пакеті АТБ. Електростатика - відриває пальці руки нахрєн.
Якщо поруч в ящиках міни (любі) - все що завгодно може трапитися.
показати весь коментар
14.09.2025 15:19 Відповісти
У нас вистачає ідейних диверсантів, які за безплатно готові гадити Україні.
Наприклад, комуняцька сімейка суддихи Щасної.
показати весь коментар
14.09.2025 15:24 Відповісти
Треба на кожен кілометр полотна поставити по полюціянту. Школи вже захистили, залишилась залізниця.
показати весь коментар
14.09.2025 15:39 Відповісти
Крайнім буде машиніст тепловоза , який різко повернув ліворуч .
показати весь коментар
14.09.2025 15:41 Відповісти
У составі ешелону була перевозка б/к - от вони і здетонували. Особовий склад не ускоджений.
показати весь коментар
14.09.2025 15:52 Відповісти
 
 