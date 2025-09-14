Нацполіція про пошкодження залізниці на Київщині: розпочато розслідування за фактом порушення правил безпеки руху. ФОТО

Поліція Київщини розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху на залізниці на Фастівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Київської області.

Як зазначається, 13 вересня о 23:40 до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції між містами Васильків та Боярка відбуваюся вибухи.

Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався у вантажному вагоні, у результаті чого сталася пожежа. Працівники ДСНС ліквідували вогонь. Інформація щодо постраждалих до поліції не надходила.

"Слідчими слідчого управління за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайна подія на залізниці на Київщині

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали на Київщині близько опівночі. В ОВА інформували, що це не пов’язано з повітряною атакою ворога. Згодом стало відомо, що сталася надзвичайна подія на Київщині, пошкоджено залізничну інфраструктуру у Фастівському район.

"Укрзалізниця" показала кадри ліквідації надзвичайної події під Бояркою. Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами, повідомили в Укрзалізниці. Генштаб підтвердив, що пошкодження залізниці на Київщині спричинено детонацією боєприпасів у поїзді.