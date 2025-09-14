Нацполиция о повреждении железной дороги в Киевской области: начато расследование по факту нарушения правил безопасности движения. ФОТО
Полиция Киевщины начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге на Фастовщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киевской области.
Как отмечается, 13 сентября в 23:40 в полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции между городами Васильков и Боярка происходят взрывы.
Прибыв на место происшествия, правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел в грузовом вагоне, в результате чего произошел пожар. Работники ГСЧС ликвидировали огонь. Информация о пострадавших в полицию не поступала.
"Следователями следственного управления под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Чрезвычайное происшествие на железной дороге в Киевской области
Ранее сообщалось, что взрывы прогремели на Киевщине около полуночи. В ОВА информировали, что это не связано с воздушной атакой врага. Впоследствии стало известно, что произошло чрезвычайное происшествие на Киевщине, повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастовском районе.
"Укрзализныця" показала кадры ликвидации чрезвычайного происшествия под Бояркой. В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами, сообщили в Укрзализныце. Генштаб подтвердил, что повреждение железной дороги в Киевской области вызвано детонацией боеприпасов в поезде.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Головне щоб не вийти самих на себе, тобто, СБУ замість протидії диверсантам, шманає НАБУ, гоняє антикорупціонерів.
Тепер знайдуть якогось лоха-конвоїра, на якого повісять неналежне перевезеня ***********, а СБУ нідочого, що прошляпили диверсію.
сбу ловить, якихось торчків, що в квітники запихують якусь *****, але тут жодного слова про сбу?
яким чином поліція, до теракту, коли це, конкретний черговий проойб безпеки україни?
мєнти укрзалізниці, почали своє розслідування?
до речі, і такі є.
Спочатку буде службове розслідування в в/ч. А потім, засобами СЕДО можуть довести Акт СР та витяг з наказу про завершення. Якщо захочуть.
У МВС СЕДО нема.
Тому стукайтеся у рельсу. Усі питання через МО.
**********
Якщо не диверсія (окрема пісня - як??) то халатність.
Знати б, що саме з б/к везли.
Та все одно, щоб не везли...
З власного вже багаторічного досвіду - сотні раз доводилося гарчати та топати ніжкою, щоб детонатори тримали окремо і подалі. Не в окремих ящиках, а взагалі окремо.
Є й паскудний досвід. Навіть з ручного. Запали до РГН та РГО пластмасові.
Нахрєн. Втопити в болоті. Замість - адаптер під УЗРГМ. За адаптерами - до волонтерів.
Електродетонатори.
Такий симпатичний маленький блискучий стерженьок з проводочками. А поліетиленовому пакеті АТБ. Електростатика - відриває пальці руки нахрєн.
Якщо поруч в ящиках міни (любі) - все що завгодно може трапитися.
Наприклад, комуняцька сімейка суддихи Щасної.
Там селітра - це покруче любой бомби