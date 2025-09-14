Нацполиция о повреждении железной дороги в Киевской области: начато расследование по факту нарушения правил безопасности движения. ФОТО

Полиция Киевщины начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге на Фастовщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киевской области.

Как отмечается, 13 сентября в 23:40 в полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции между городами Васильков и Боярка происходят взрывы.

Прибыв на место происшествия, правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел в грузовом вагоне, в результате чего произошел пожар. Работники ГСЧС ликвидировали огонь. Информация о пострадавших в полицию не поступала.

"Следователями следственного управления под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Чрезвычайное происшествие на железной дороге в Киевской области

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели на Киевщине около полуночи. В ОВА информировали, что это не связано с воздушной атакой врага. Впоследствии стало известно, что произошло чрезвычайное происшествие на Киевщине, повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастовском районе.

"Укрзализныця" показала кадры ликвидации чрезвычайного происшествия под Бояркой. В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами, сообщили в Укрзализныце. Генштаб подтвердил, что повреждение железной дороги в Киевской области вызвано детонацией боеприпасов в поезде.