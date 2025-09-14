РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8522 посетителя онлайн
Новости Фото Повреждена железная дорога на Киевщине
2 425 20

Нацполиция о повреждении железной дороги в Киевской области: начато расследование по факту нарушения правил безопасности движения. ФОТО

Полиция Киевщины начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге на Фастовщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киевской области.

Как отмечается, 13 сентября в 23:40 в полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции между городами Васильков и Боярка происходят взрывы.

Прибыв на место происшествия, правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел в грузовом вагоне, в результате чего произошел пожар. Работники ГСЧС ликвидировали огонь. Информация о пострадавших в полицию не поступала.

повреждение железной дороги

Также читайте: Чрезвычайное происшествие на Киевщине: повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастовском районе

"Следователями следственного управления под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Чрезвычайное происшествие на железной дороге в Киевской области

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели на Киевщине около полуночи. В ОВА информировали, что это не связано с воздушной атакой врага. Впоследствии стало известно, что произошло чрезвычайное происшествие на Киевщине, повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастовском районе.

"Укрзализныця" показала кадры ликвидации чрезвычайного происшествия под Бояркой. В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами, сообщили в Укрзализныце. Генштаб подтвердил, что повреждение железной дороги в Киевской области вызвано детонацией боеприпасов в поезде.

Автор: 

железная дорога (1432) Киевская область (4339) Нацполиция (16753) Фастовский район (43)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Це диверсія і повинно займатись СБУ Чи Сбу зайняте опозицією і НАБУ?
показать весь комментарий
14.09.2025 15:05 Ответить
+6
я знову у ступорі!!!!!!
сбу ловить, якихось торчків, що в квітники запихують якусь *****, але тут жодного слова про сбу?
яким чином поліція, до теракту, коли це, конкретний черговий проойб безпеки україни?
мєнти укрзалізниці, почали своє розслідування?
до речі, і такі є.
показать весь комментарий
14.09.2025 15:08 Ответить
+3
Ага. Серед лісочку, де ідеальне місце замінувати щоб не бути поміченим, раптом щось взривається.
Головне щоб не вийти самих на себе, тобто, СБУ замість протидії диверсантам, шманає НАБУ, гоняє антикорупціонерів.
Тепер знайдуть якогось лоха-конвоїра, на якого повісять неналежне перевезеня ***********, а СБУ нідочого, що прошляпили диверсію.
показать весь комментарий
14.09.2025 15:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага. Серед лісочку, де ідеальне місце замінувати щоб не бути поміченим, раптом щось взривається.
Головне щоб не вийти самих на себе, тобто, СБУ замість протидії диверсантам, шманає НАБУ, гоняє антикорупціонерів.
Тепер знайдуть якогось лоха-конвоїра, на якого повісять неналежне перевезеня ***********, а СБУ нідочого, що прошляпили диверсію.
показать весь комментарий
14.09.2025 15:01 Ответить
Це що звичайна халатність?
показать весь комментарий
14.09.2025 15:03 Ответить
Це диверсія і повинно займатись СБУ Чи Сбу зайняте опозицією і НАБУ?
показать весь комментарий
14.09.2025 15:05 Ответить
У нас немає опозиції, у нас є ї імітацію. Коли треба підтанцювати у голосуванні з владою, нібито позиція вже не опозиція і голосує як треба собі та владі. А коли не треба танцювати, нібито опозиція, то вже опозиція.
показать весь комментарий
14.09.2025 16:18 Ответить
Приведіть приклад.голосує опозиція з владою--по обороні України Але жду прикладу,а так ти платний бот.
показать весь комментарий
14.09.2025 17:57 Ответить
Умєров- міністр оборони, твоя нібито опозиція віддала голоси. Ну що ботік, є що заперечити, чи в твоїх темниках цього не пишуть?)
показать весь комментарий
14.09.2025 18:32 Ответить
я знову у ступорі!!!!!!
сбу ловить, якихось торчків, що в квітники запихують якусь *****, але тут жодного слова про сбу?
яким чином поліція, до теракту, коли це, конкретний черговий проойб безпеки україни?
мєнти укрзалізниці, почали своє розслідування?
до речі, і такі є.
показать весь комментарий
14.09.2025 15:08 Ответить
Це ж стаття Терракт або державна зрада ? Чи ні
показать весь комментарий
14.09.2025 15:08 Ответить
Зараз знайдуть якогось стрілочника, їх на залізниці до пуя!
показать весь комментарий
14.09.2025 15:13 Ответить
Хтось бахнувся башкою об вантажний вагон, і від зіткнення металу об метал зайнялися **********.
показать весь комментарий
14.09.2025 15:28 Ответить
Розслідувачі... хрєнові... шорлоки холмси.
Спочатку буде службове розслідування в в/ч. А потім, засобами СЕДО можуть довести Акт СР та витяг з наказу про завершення. Якщо захочуть.
У МВС СЕДО нема.
Тому стукайтеся у рельсу. Усі питання через МО.
**********
Якщо не диверсія (окрема пісня - як??) то халатність.
Знати б, що саме з б/к везли.
Та все одно, щоб не везли...
З власного вже багаторічного досвіду - сотні раз доводилося гарчати та топати ніжкою, щоб детонатори тримали окремо і подалі. Не в окремих ящиках, а взагалі окремо.
Є й паскудний досвід. Навіть з ручного. Запали до РГН та РГО пластмасові.
Нахрєн. Втопити в болоті. Замість - адаптер під УЗРГМ. За адаптерами - до волонтерів.
Електродетонатори.
Такий симпатичний маленький блискучий стерженьок з проводочками. А поліетиленовому пакеті АТБ. Електростатика - відриває пальці руки нахрєн.
Якщо поруч в ящиках міни (любі) - все що завгодно може трапитися.
показать весь комментарий
14.09.2025 15:19 Ответить
У нас вистачає ідейних диверсантів, які за безплатно готові гадити Україні.
Наприклад, комуняцька сімейка суддихи Щасної.
показать весь комментарий
14.09.2025 15:24 Ответить
Треба на кожен кілометр полотна поставити по полюціянту. Школи вже захистили, залишилась залізниця.
показать весь комментарий
14.09.2025 15:39 Ответить
Крайнім буде машиніст тепловоза , який різко повернув ліворуч .
показать весь комментарий
14.09.2025 15:41 Ответить
У составі ешелону була перевозка б/к - от вони і здетонували. Особовий склад не ускоджений.
показать весь комментарий
14.09.2025 15:52 Ответить
А як це зрозуміти: ''порушення безпеки руху''? Вагон швидкісного режиму не дотримавя, гальма несправні, поворот не включив, проїхав на заборонений сигнал сімаХВора, водій локомотива бухий був?
показать весь комментарий
14.09.2025 16:01 Ответить
Треба повзривати у кацапських портах склади з добривами , які вони грузять на продаж
Там селітра - це покруче любой бомби
показать весь комментарий
14.09.2025 16:19 Ответить
Взрив селітри в порту Бейрута 2020
показать весь комментарий
14.09.2025 16:21 Ответить
СБУ та розвідка з контррозвідкою займаються НАБУ та Червинськими....їм ніколи...Хай дільничий поліцейський "розслідує"...
показать весь комментарий
14.09.2025 16:42 Ответить
Кожен моськваротий - це потенційний діверсант пуйла. Має бути всеобічна заборона кацапської у держустановах та ЗСУ.
показать весь комментарий
14.09.2025 17:29 Ответить
 
 