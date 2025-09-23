Історія загиблого головного інженера Patriot Дениса Сакуна, на рахунку якого понад 120 збитих ворожих ракет. ФОТОрепортаж

Упродовж останніх років життя Денис Сакун був головним інженером зенітно-ракетного підрозділу, який працював із Patriot, прикриваючи небо над Києвом і Київщиною. У грудні 2024 року український захисник трагічно загинув, рятуючи військову техніку під час пожежі.

Про це йдеться у матеріалі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Денис одним із перших українців освоїв Patriot під час навчань у США

Денис був кадровим військовим. Родом із Луганська. Саме там зустрів початок війни у 2014-му. Його батьки не захотіли виїжджати, а він не зміг залишатися в окупації. На блокпостах уже стояли російські бойовики, і він, тоді майор, виїжджав, взявши лише майку і футболку. Навіть зубну щітку не поклав.

Дружина Дениса Яна Сакун згадує: "Коли він виїжджав, на блокпості зустрів колишнього підлеглого, який перейшов на бік сепаратистів. І він Денису такий: "Бажаю…" — і зупинився. Через те що Денис завжди був класним командиром і навіть той хлопчина його поважав, він його пропустив і не сказав, що Денис — військовий. Ця історія — до мурашок. Навіть коли людина зраджує Батьківщину, через повагу він тоді його не здав".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліцейський з Буковини Микола Николайчук загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

Фото: Видання Громадське

Денис виїхав у Київ, де продовжив службу, проте у 2015 році лишив військову справу через стан здоров’я. Чоловік став IT-спеціалістом, а згодом відкрив власний бізнес.

Яна пригадує, що, за словами Дениса, він взагалі не хотів бути пов’язаний зі службою, а у військовий ліцей його відправили батьки.

"Він завжди казав: "Та ніколи я туди не повернусь!". Але почалася повномасштабна війна. 24-го він нас відвіз у безпечне місце, а 25-го вже пішов оббивати пороги військкомату", - розповідає вона.

Денис долучився до сил протиповітряної оборони. Спершу працював на ЗРК С-300 на Київщині та виїжджав по різних областях. У січні 2023 року з першою групою військових поїхав на навчання у США освоювати Patriot.

Читайте також: Загинув історик і захисник України Володимир Брославський. ФОТО

Фото: Видання Громадське

Повернувшись в Україну, Денис став командиром підрозділу інженерів, а трохи пізніше — головним інженером ЗРК Patriot. Удова припускає, що цю посаду створили спеціально під її чоловіка, бо він "просто виріс з усіх можливих масштабів".

Він почав навчати військових інженерів. Усі, хто працює із Patriot, "проходили через Дениса". А ще відповідав за справність техніки. Яна пригадує історії чоловіка про те, як йому доводилося ремонтувати Patriot підручними засобами через затримку постачання деталей.

Перший збитий "Кинджал"

Денис також їздив у відрядження та в різних областях України лагодив Patriot. Пізніше ті комплекси збивати ворожі літаки там, де раніше їх неможливо було збивати.

Під час одного з бойових чергувань захисника, завдяки налагодженій ним техніці, військові вперше у світовій історії збили ракету РФ Х-47М Кинджал.

Також читайте: Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн-доброволець, колишній співробітник "Повернись живим" Тарас Шпук. ФОТО

"Надалі цією технікою було збито три російських літаки Су-34 — у тих місцях, де раніше це було неможливо зробити. Він тоді добу не спав і сам усе це крутив... Це був період, коли ми всі рахували збиті "сушки". Три з них — практично на рахунку Дениса", - розповідає дружина Дениса.

Собаки стали реабілітацією для Дениса після важких боїв

Яна та Денис познайомилися на сайті знайомств. За словами жінки, її увагу привернули собаки, які були на всіх фото чоловіка — чотири сибірські хаскі.

Дені з’явився у захисника найпершим, потім Денис взяв на перетримку хаскі Оггі, від якого відмовилися власники, проте віддати з перетримки вже не зміг і лишив у себе. Коли придбав будинок в Ірпені, захотів мати свою "упряжку" й тому завів іще двох хаскі — Вінда та Чейзі.

Фото: Видання Громадське

Пізніше в родині з’явилася п’ята собака — доберман Арні.

Фото: Видання Громадське

Для Дениса собаки були реабілітацією. Яна каже: він — військовий, який пройшов АТО, утратив житло в Луганську та два шлюби, — у певний момент залишився наодинці в щойно придбаному будинку з голими стінами, з "багажем пережитих травм".

Собаки — це те, що його відновлювало. І я завжди його підтримувала в цьому, тому що бачила, наскільки йому це треба. У нього було багато цього адреналіну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На війні загинув співзасновник "України без тортур" Олександр Гатіятуллін. ФОТО

Загибель Дениса Сакуна

19 грудня 2024 року Яна востаннє говорила з Денисом телефоном. Наступного дня захисник мав приїхати додому, тому жінка планувала купити для чоловіка щось смачне та влаштувати затишний вечір, проте вночі відбувся масований обстріл.

Яна прокинулася від вибухів, після чого перевірила, чи з собаками все добре. Зв’язуватися з чоловіком жінка не стала, адже була переконана, що "Денис просто незнищенний, Дениса вбити неможливо". Проте пізніше кума написала Яні, що Денис не відповідає на повідомлення. Жінка зв’язалася з побратимами та дізналася трагічну новину.

"Кажу: "Слухай, а можеш подзвонити до хлопців, щоб дізнатися, що там, бо я не можу додзвонитись". Він мені передзвонює й каже: "Яно, Денис ­­— усе. Дениса більше немає"", - розповіла Яна.

Денис Сакун загинув під час бойової роботи, героїчно рятуючи техніку під час пожежі.

Також читайте: Із пілотом Олександром Боровиком, який загинув на Запорізькому напрямку, попрощалися у Борисполі. ФОТОрепортаж

Фото: Видання Громадське

"Він воював до останнього подиху. Він знав, що врятована техніка — це врятовані десятки тисяч життів. На його рахунку — понад 120 збитих ракет. І скільки вони працюють, стільки життів досі врятованих. Ці люди живі, тому що вони там", - наголошує дружина.

Яна займалася похороном коханого. Загибель Дениса стала важкою втратою для жінки.

За словами Яни, найбільшою підтримкою для неї стали їхні собаки, які також відчували втрату і важко переживали це.

Навіть через дев’ять місяців після загибелі Дениса собаки чекають на його повернення та реагують на всі машини, які проїжджають повз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті загинув майстер спорту України з кікбоксингу Денис Фуртас (Фура). ФОТО

Фото: Видання Громадське

Життя після втрати

Після загибелі чоловіка Яна зробила тату, як у Дениса, а також набила його портрет.

Після загибелі Дениса жінка доглядає на деревами та квітами, які висаджував захисник. Майже на кожен день народження Яни Денис дарував їх саджанці квітів, які після цього сам доглядав.

Фото: Видання Громадське







Яна мріє колись створити власний терапевтичний сад для ветеранів, де кожна висаджена рослина буде присвячена конкретному полеглому військовому. Сад буде мати назву Chief Garden. Чіф — позивний Дениса.

"Багато людей мене запитують, як же він міг загинути в Києві, бо це ж, мовляв, "глибокий тил". Я чоловіка отримала по шматках і ховала в закритій труні. Що значить "глибокий тил"?", - розповіла Яна.

Зараз жінка збирає підписи на петицію про надання Денису звання Героя.

Також читайте: У боях за Україну загинув телеоператор та військовий Ярослав Левицький. ФОТО