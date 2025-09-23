История погибшего главного инженера Patriot Дениса Сакуна, на счету которого - более 120 сбитых вражеских ракет. ФОТОрепортаж

В последние годы жизни Денис Сакун был главным инженером зенитно-ракетного подразделения, которое работало с Patriot, прикрывая небо над Киевом и Киевской областью. В декабре 2024 года украинский защитник трагически погиб, спасая военную технику во время пожара.

Об этом говорится в материале hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Денис одним из первых украинцев освоил Patriot во время учений в США

Денис был кадровым военным. Родом из Луганска. Именно там встретил начало войны в 2014-м. Его родители не захотели выезжать, а он не смог оставаться в оккупации. На блокпостах уже стояли российские боевики, и он, тогда майор, выезжал, взяв только майку и футболку. Даже зубную щетку не положил.

Жена Дениса Яна Сакун вспоминает: "Когда он выезжал, на блокпосту встретил бывшего подчиненного, который перешел на сторону сепаратистов. И он Денису такой: "Желаю..." - и остановился. Так как Денис всегда был классным командиром и даже тот парень его уважал, он его пропустил и не сказал, что Денис - военный. Эта история - до мурашек. Даже когда человек предает Родину, из-за уважения он тогда его не сдал".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полицейский из Буковины Николай Николайчук погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. ФОТО

Фото: Издание Громадське

Денис уехал в Киев, где продолжил службу, но в 2015 году оставил военное дело по состоянию здоровья. Мужчина стал IT-специалистом, а затем открыл собственный бизнес.

Яна вспоминает, что, по словам Дениса, он вообще не хотел быть связан со службой, а в военный лицей его отправили родители.

"Он всегда говорил: "Да никогда я туда не вернусь!". Но началась полномасштабная война. 24-го он нас отвез в безопасное место, а 25-го уже пошел обивать пороги военкомата", - рассказывает она.

Денис присоединился к силам противовоздушной обороны. Сначала работал на ЗРК С-300 на Киевщине и выезжал по разным областям. В январе 2023 года с первой группой военных поехал на обучение в США осваивать Patriot.

Читайте также: Погиб историк и защитник Украины Владимир Брославский. ФОТО

Фото: Издание Суспільне

Вернувшись в Украину, Денис стал командиром подразделения инженеров, а чуть позже - главным инженером ЗРК Patriot. Вдова предполагает, что эту должность создали специально под ее мужа, потому что он "просто вырос из всех возможных масштабов".

Он начал обучать военных инженеров. Все, кто работает с Patriot, "проходили через Дениса". А еще отвечал за исправность техники. Яна вспоминает истории мужа о том, как ему приходилось ремонтировать Patriot подручными средствами из-за задержки поставок деталей.

Первый сбитый "Кинжал"

Денис также ездил в командировки и в разных областях Украины чинил Patriot. Позже те комплексы сбивали вражеские самолеты там, где раньше их невозможно было сбивать.

Во время одного из боевых дежурств защитника, благодаря налаженной им технике, военные впервые в мировой истории сбили ракету РФ Х-47М Кинжал.

Также читайте: Защищая Украину, на фронте погиб воин-доброволец, бывший сотрудник "Повернись живим" Тарас Шпук. ФОТО

"В дальнейшем этой техникой было сбито три российских самолета Су-34 - в тех местах, где раньше это было невозможно сделать. Он тогда сутки не спал и сам все это крутил... Это был период, когда мы все считали сбитые "сушки". Три из них - практически на счету Дениса", - рассказывает жена Дениса.

Собаки стали реабилитацией для Дениса после тяжелых боев

Яна и Денис познакомились на сайте знакомств. По словам женщины, ее внимание привлекли собаки, которые были на всех фото мужа - четыре сибирских хаски.

Дени появился у защитника самым первым, потом Денис взял на передержку хаски Огги, от которого отказались владельцы, но отдать с передержки уже не смог и оставил у себя. Когда приобрел дом в Ирпене, захотел иметь свою "упряжку" и поэтому завел еще двух хаски - Винда и Чейзи.

Фото: Издание Суспільне

Позже в семье появилась пятая собака - доберман Арни.

Фото: Издание Суспільне

Для Дениса собаки были реабилитацией. Яна говорит: он - военный, который прошел АТО, потерял жилье в Луганске и два брака, - в определенный момент остался один в только что приобретенном доме с голыми стенами, с "багажом пережитых травм".

Собаки - это то, что его восстанавливало. И я всегда его поддерживала в этом, потому что видела, насколько ему это нужно. У него было много этого адреналина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На войне погиб соучредитель "Украина без тортур" Александр Гатиятуллин. ФОТО

Гибель Дениса Сакуна

19 декабря 2024 года Яна в последний раз говорила с Денисом по телефону. На следующий день защитник должен был приехать домой, поэтому женщина планировала купить для мужа что-то вкусное и устроить уютный вечер, однако ночью состоялся массированный обстрел.

Яна проснулась от взрывов, после чего проверила, все ли с собаками все хорошо. Связываться с мужем женщина не стала, так как была убеждена, что "Денис просто неистребим, Дениса убить невозможно". Однако позже кума написала Яне, что Денис не отвечает на сообщения. Женщина связалась с побратимами и узнала трагическую новость.

"Говорю: "Слушай, а можешь позвонить к ребятам, чтобы узнать, что там, потому что я не могу дозвониться". Он мне перезванивает и говорит: "Яна, Денис - все. Дениса больше нет"", - рассказала Яна.

Денис Сакун погиб во время боевой работы, героически спасая технику во время пожара.

Также читайте: С пилотом Александром Боровиком, который погиб на Запорожском направлении, попрощались в Борисполе. ФОТОрепортаж

Фото: Издание Громадське

"Он воевал до последнего вздоха. Он знал, что спасенная техника - это спасенные десятки тысяч жизней. На его счету - более 120 сбитых ракет. И сколько они работают, столько жизней до сих пор спасенных. Эти люди живы, потому что они там", - подчеркивает жена.

Яна занималась похоронами любимого. Гибель Дениса стала тяжелой потерей для женщины.

По словам Яны, самой большой поддержкой для нее стали их собаки, которые также чувствовали потерю и тяжело переживали это.

Даже спустя девять месяцев после гибели Дениса собаки ждут его возвращения и реагируют на все машины, которые проезжают мимо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте погиб мастер спорта Украины по кикбоксингу Денис Фуртас (Фура). ФОТО

Фото: Издание Громадське

Жизнь после потери

После гибели мужа Яна сделала тату, как у Дениса, а также набила его портрет.

После гибели Дениса женщина ухаживает за деревьями и цветами, которые высаживал защитник. Почти на каждый день рождения Яны Денис дарил их саженцы цветов, которые после этого сам ухаживал.

Фото: Издание Громадське







Яна мечтает когда-то создать собственный терапевтический сад для ветеранов, где каждое высаженное растение будет посвящено конкретному павшему военному. Сад будет называться Chief Garden. Чиф - позывной Дениса.

"Многие люди меня спрашивают, как же он мог погибнуть в Киеве, потому что это же, мол, "глубокий тыл". Я мужа получила по кускам и хоронила в закрытом гробу. Что значит "глубокий тыл"?", - рассказала Яна.

Сейчас женщина собирает подписи на петицию о присвоении Денису звания Героя.

Также читайте: В боях за Украину погиб телеоператор и военный Ярослав Левицкий. ФОТО