Вибух газу у Хмельницькому: двоє загиблих, 5 постраждалих, зруйновано 9 квартир, ще 15 пошкоджено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Станом на ранок 29 жовтня під завалами після вибуху у багатоквартирному будинку у Хмельницькому виявили тіла двох загиблих - жінки 1973 та чоловіка 1983 років народження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, зруйновано 9 квартир, пошкоджені ще 15. Постраждали 5 людей, серед них дитина.
Хід рятувальних робіт
На місці працюють рятувальники, медики, психологи ДСНС, комунальні служби та волонтери. Для постраждалих розгорнуто намети Українського Червоного Хреста, Пункт незламності та Пункт психологічної допомоги, де надається необхідна підтримка. До розбору завалів залучені відділення рятувальників-верхолазів ГМРЦ та відділення спецпризначення "ДЕЛЬТА".
"Роботи тривають безперервно. Причини вибуху встановлюються", - пояснили рятувальники.
Що передувало?
- У Хмельницькому близько 15:00 28 жовтня 2025 року було чутно вибух.
- Зруйновано кілька поверхів. За даними поліції, стався вибух побутового газу.
- У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху постраждали п’ять людей, серед них одна дитина.
- Після вибуху у багатоповерхівці Хмельницького виявлено тіла двох загиблих.
зелені виродки кров від крові малороси.
брехати брехати брехати.
не зрозуміло, яка мета?