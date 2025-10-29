УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9524 відвідувача онлайн
Новини Фото Вибух побутового газу
2 692 9

Вибух газу у Хмельницькому: двоє загиблих, 5 постраждалих, зруйновано 9 квартир, ще 15 пошкоджено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Станом на ранок 29 жовтня під завалами після вибуху у багатоквартирному будинку у Хмельницькому виявили тіла двох загиблих - жінки 1973 та чоловіка 1983 років народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, зруйновано 9 квартир, пошкоджені ще 15. Постраждали 5 людей, серед них дитина.

будинок у Хмельницькому після вибуху газу
будинок у Хмельницькому після вибуху газу
будинок у Хмельницькому після вибуху газу
будинок у Хмельницькому після вибуху газу
будинок у Хмельницькому після вибуху газу
будинок у Хмельницькому після вибуху газу
будинок у Хмельницькому після вибуху газу
будинок у Хмельницькому після вибуху газу
будинок у Хмельницькому після вибуху газу

Також читайте: Вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому: фахівці розглядають різні версії причин

Хід рятувальних робіт

На місці працюють рятувальники, медики, психологи ДСНС, комунальні служби та волонтери. Для постраждалих розгорнуто намети Українського Червоного Хреста, Пункт незламності та Пункт психологічної допомоги, де надається необхідна підтримка. До розбору завалів залучені відділення рятувальників-верхолазів ГМРЦ та відділення спецпризначення "ДЕЛЬТА".

"Роботи тривають безперервно. Причини вибуху встановлюються", - пояснили рятувальники.

Що передувало?

  • У Хмельницькому близько 15:00 28 жовтня 2025 року було чутно вибух.
  • Зруйновано кілька поверхів. За даними поліції, стався вибух побутового газу.
  • У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху постраждали п’ять людей, серед них одна дитина.
  • Після вибуху у багатоповерхівці Хмельницького виявлено тіла двох загиблих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хмельницький частково знеструмлений через техпорушення в роботі мереж, - обленерго

Автор: 

вибух (4664) газ (10765) Хмельницький (421) ДСНС (5325) Хмельницька область (1035) Хмельницький район (35)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а, нам продовжують наполегливо впарювати про вибух газу......
зелені виродки кров від крові малороси.
брехати брехати брехати.
не зрозуміло, яка мета?
показати весь коментар
29.10.2025 09:46 Відповісти
Брехня від влади не новина, це їх суть. Ще не встигли вбити Парубія, як заявили, що то москва.
показати весь коментар
29.10.2025 09:51 Відповісти
тут вотки нету, сдрисни псіна і не смерди. загинули люди
показати весь коментар
29.10.2025 10:29 Відповісти
А виявляється це бот пернув☝️ доколе!!
показати весь коментар
29.10.2025 12:36 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2025 09:57 Відповісти
Потому что нужно давать отопление вовремя. И люди газом не грелись. И еще и влага в квартирах и окна текут и от этого паркет вздувается и грибок идет и розетки горят от влаги и пожароопасные ситуации создаются. Власть просто конченная!
показати весь коментар
29.10.2025 10:34 Відповісти
Придурки взорвались, винна влада🥴 як зебіли на Пороха вили.
показати весь коментар
29.10.2025 12:33 Відповісти
 
 