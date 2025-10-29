РУС
Взрыв газа в Хмельницком: двое погибших, 5 пострадавших, разрушено 9 квартир, еще 15 повреждено. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По состоянию на утро 29 октября под завалами после взрыва в многоквартирном доме в Хмельницком обнаружили тела двух погибших - женщины 1973 и мужчины 1983 года рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, разрушено 9 квартир, повреждены еще 15. Пострадали 5 человек, среди них ребенок.

дом в Хмельницком после взрыва газа
Ход спасательных работ

На месте работают спасатели, медики, психологи ГСЧС, коммунальные службы и волонтеры. Для пострадавших развернуты палатки Украинского Красного Креста, Пункт несокрушимости и Пункт психологической помощи, где оказывается необходимая поддержка. К разбору завалов привлечены отделения спасателей-верхолазов ГМРЦ и отделения спецназначения "ДЕЛЬТА".

"Работы продолжаются непрерывно. Причины взрыва устанавливаются", - пояснили спасатели.

Что предшествовало?

  • В Хмельницком около 15:00 28 октября 2025 года был слышен взрыв.
  • Разрушено несколько этажей. По данным полиции, произошел взрыв бытового газа.
  • В ГСЧС сообщили, что в результате взрыва пострадали пять человек, среди них один ребенок.
  • После взрыва в многоэтажке Хмельницкого обнаружены тела двух погибших.

а, нам продовжують наполегливо впарювати про вибух газу......
зелені виродки кров від крові малороси.
брехати брехати брехати.
не зрозуміло, яка мета?
29.10.2025 09:46 Ответить
Брехня від влади не новина, це їх суть. Ще не встигли вбити Парубія, як заявили, що то москва.
29.10.2025 09:51 Ответить
тут вотки нету, сдрисни псіна і не смерди. загинули люди
29.10.2025 10:29 Ответить
29.10.2025 09:57 Ответить
Потому что нужно давать отопление вовремя. И люди газом не грелись. И еще и влага в квартирах и окна текут и от этого паркет вздувается и грибок идет и розетки горят от влаги и пожароопасные ситуации создаются. Власть просто конченная!
29.10.2025 10:34 Ответить
 
 