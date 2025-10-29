Взрыв газа в Хмельницком: двое погибших, 5 пострадавших, разрушено 9 квартир, еще 15 повреждено. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По состоянию на утро 29 октября под завалами после взрыва в многоквартирном доме в Хмельницком обнаружили тела двух погибших - женщины 1973 и мужчины 1983 года рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, разрушено 9 квартир, повреждены еще 15. Пострадали 5 человек, среди них ребенок.



















Также читайте: Взрыв в многоэтажке в Хмельницком: специалисты рассматривают разные версии причин

Ход спасательных работ

На месте работают спасатели, медики, психологи ГСЧС, коммунальные службы и волонтеры. Для пострадавших развернуты палатки Украинского Красного Креста, Пункт несокрушимости и Пункт психологической помощи, где оказывается необходимая поддержка. К разбору завалов привлечены отделения спасателей-верхолазов ГМРЦ и отделения спецназначения "ДЕЛЬТА".

"Работы продолжаются непрерывно. Причины взрыва устанавливаются", - пояснили спасатели.

Что предшествовало?

В Хмельницком около 15:00 28 октября 2025 года был слышен взрыв.

Разрушено несколько этажей. По данным полиции, произошел взрыв бытового газа.

В ГСЧС сообщили, что в результате взрыва пострадали пять человек, среди них один ребенок.

После взрыва в многоэтажке Хмельницкого обнаружены тела двух погибших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хмельницкий частично обесточен из-за технарушения в работе сетей, - облэнерго