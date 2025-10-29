Взрыв газа в Хмельницком: двое погибших, 5 пострадавших, разрушено 9 квартир, еще 15 повреждено. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
По состоянию на утро 29 октября под завалами после взрыва в многоквартирном доме в Хмельницком обнаружили тела двух погибших - женщины 1973 и мужчины 1983 года рождения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, разрушено 9 квартир, повреждены еще 15. Пострадали 5 человек, среди них ребенок.
Ход спасательных работ
На месте работают спасатели, медики, психологи ГСЧС, коммунальные службы и волонтеры. Для пострадавших развернуты палатки Украинского Красного Креста, Пункт несокрушимости и Пункт психологической помощи, где оказывается необходимая поддержка. К разбору завалов привлечены отделения спасателей-верхолазов ГМРЦ и отделения спецназначения "ДЕЛЬТА".
"Работы продолжаются непрерывно. Причины взрыва устанавливаются", - пояснили спасатели.
Что предшествовало?
- В Хмельницком около 15:00 28 октября 2025 года был слышен взрыв.
- Разрушено несколько этажей. По данным полиции, произошел взрыв бытового газа.
- В ГСЧС сообщили, что в результате взрыва пострадали пять человек, среди них один ребенок.
- После взрыва в многоэтажке Хмельницкого обнаружены тела двух погибших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зелені виродки кров від крові малороси.
брехати брехати брехати.
не зрозуміло, яка мета?