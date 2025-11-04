УКР
Єдині стандарти якості оборонної продукції та створення спільного оборонного підприємства в Україні: Шмигаль зустрівся з міністром оборони Норвегії Сандвіком. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Глава Міноборони України Денис Шмигаль здійснив робочий візит до Норвегії, де зустрівся з міністром оборони Торе Сандвіком. Під час зустрічі підписано кілька меморандумів та підтверджено підтримку України з боку Норвегії.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Подякував за вагому підтримку Норвегії та запрошення на зустріч міністрів оборони Обʼєднаних експедиційних сил (JEF) – Україна вперше візьме участь у такому форматі", - йдеться в повідомленні.

Україна та Норвегія підписали меморандуми

Зазначається, що за підсумками зустрічі Україна та Норвегія підписали меморандум щодо єдиних стандартів якості оборонної продукції, виробленої або поставленої в межах угод. Війська мають бути забезпечені виключно якісним озброєнням.

Ще один важливий крок – меморандум між українською та норвезькою компаніями про створення спільного оборонного підприємства в Україні. Це зміцнить наш оборонно-промисловий потенціал.

Допомога Україні

"Обговорили з колегою пріоритетні потреби ЗСУ й посилення протиповітряної оборони. Україна готова ділитися досвідом у протидії ворожим дронам. Окрема тема – посилення далекобійних спроможностей", - розповів український міністр.

Шмигаль також повідомив, що міністр Сандвік підтвердив подальшу підтримку України й анонсував рішення про виділення $7 млрд наступного року на оборонні потреби.

"Вдячний уряду та народу Норвегії за вагомий внесок, надання F-16 й підтримку української авіації, за участь в ініціативі PURL і у Коаліції морських спроможностей", - додав Шмигаль.

Шмигаль зустрівся з міністром оборони Норвегії Сандвіком

Шмигаль зробив свою справу як премєр...
Тепер як МО робить
Я за нього хвилююся, із такою роботою доживе до пенсії чи ні!!!
показати весь коментар
04.11.2025 18:52 Відповісти
фріци втекли з України будувати завод в Прибалтику.Данія відмовляється від фінансування "зелених офшорів " Шмигаль меморандум мазанув...
показати весь коментар
04.11.2025 18:58 Відповісти
там ДАНІЯ довірила на рівні міждержавного контракту (спасіба БУРАТІІНІ) свої фінансові ресурси компанії кіношників МІН ДІЧа - й не може добитися звіту їх розтринькування ... А Шмигаль - то бувший кабмін Рєзнікавих Умєрових та усіх ригошвалєй ... Як йому можна довіряти?
показати весь коментар
04.11.2025 19:04 Відповісти
 
 