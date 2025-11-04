Єдині стандарти якості оборонної продукції та створення спільного оборонного підприємства в Україні: Шмигаль зустрівся з міністром оборони Норвегії Сандвіком. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Глава Міноборони України Денис Шмигаль здійснив робочий візит до Норвегії, де зустрівся з міністром оборони Торе Сандвіком. Під час зустрічі підписано кілька меморандумів та підтверджено підтримку України з боку Норвегії.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Подякував за вагому підтримку Норвегії та запрошення на зустріч міністрів оборони Обʼєднаних експедиційних сил (JEF) – Україна вперше візьме участь у такому форматі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Норвегія виділяє додаткові $150 мільйонів на закупівлю газу для України, – Зеленський

Україна та Норвегія підписали меморандуми

Зазначається, що за підсумками зустрічі Україна та Норвегія підписали меморандум щодо єдиних стандартів якості оборонної продукції, виробленої або поставленої в межах угод. Війська мають бути забезпечені виключно якісним озброєнням.

Ще один важливий крок – меморандум між українською та норвезькою компаніями про створення спільного оборонного підприємства в Україні. Це зміцнить наш оборонно-промисловий потенціал.

Також читайте: Росія є загрозою номер один для безпеки держав Північної Європи, - Орпо та Стере

Допомога Україні

"Обговорили з колегою пріоритетні потреби ЗСУ й посилення протиповітряної оборони. Україна готова ділитися досвідом у протидії ворожим дронам. Окрема тема – посилення далекобійних спроможностей", - розповів український міністр.

Шмигаль також повідомив, що міністр Сандвік підтвердив подальшу підтримку України й анонсував рішення про виділення $7 млрд наступного року на оборонні потреби.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Вдячний уряду та народу Норвегії за вагомий внесок, надання F-16 й підтримку української авіації, за участь в ініціативі PURL і у Коаліції морських спроможностей", - додав Шмигаль.

Співпраця України та Норвегії

Нагадаємо, 22 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав з візитом Норвегію.

Під час зустрічі президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере обговорили оборонну співпрацю, зокрема виробництво дронів і ракет, розширення ініціативи PURL.

Також повідомлялося, що Україна та Норвегія запускають спільну програму Brave-Norway на 20 мільйонів євро, спрямовану на розвиток українських та норвезьких оборонних технологій.







