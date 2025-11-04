Единые стандарты качества оборонной продукции и создание совместного оборонного предприятия в Украине: Шмыгаль встретился с министром обороны Норвегии Сандвиком. ВИДЕО+ФОТО

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль совершил рабочий визит в Норвегию, где встретился с министром обороны Торе Сандвиком. Во время встречи было подписано несколько меморандумов и подтверждена поддержка Украины со стороны Норвегии.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил за весомую поддержку Норвегии и приглашение на встречу министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF) – Украина впервые примет участие в таком формате", – говорится в сообщении.

Читайте: Норвегия выделяет дополнительные $150 миллионов на закупку газа для Украины, – Зеленский

Украина и Норвегия подписали меморандумы

Отмечается, что по итогам встречи Украина и Норвегия подписали меморандум о единых стандартах качества оборонной продукции, произведенной или поставленной в рамках соглашений. Войска должны быть обеспечены исключительно качественным вооружением.

Еще один важный шаг – меморандум между украинской и норвежской компаниями о создании совместного оборонного предприятия в Украине. Это укрепит наш оборонно-промышленный потенциал.

Читайте также: Россия является угрозой номер один для безопасности государств Северной Европы, – Орпо и Стере

Помощь Украине

"Обсудили с коллегой приоритетные потребности ВСУ и усиление противовоздушной обороны. Украина готова делиться опытом в противодействии вражеским дронам. Отдельная тема – усиление дальнобойных возможностей", – рассказал украинский министр.

Шмыгаль также сообщил, что министр Сандвик подтвердил дальнейшую поддержку Украины и анонсировал решение о выделении $7 млрд в следующем году на оборонные нужды.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Благодарен правительству и народу Норвегии за весомый вклад, предоставление F-16 и поддержку украинской авиации, за участие в инициативе PURL и в Коалиции морских возможностей", - добавил Шмыгаль.

Сотрудничество Украины и Норвегии

Напомним, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом Норвегию.

Во время встречи президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обсудили оборонное сотрудничество, в частности производство дронов и ракет, расширение инициативы PURL.

Также сообщалось, что Украина и Норвегия запускают совместную программу Brave-Norway на 20 миллионов евро, направленную на развитие украинских и норвежских оборонных технологий.







