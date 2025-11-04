РУС
Единые стандарты качества оборонной продукции и создание совместного оборонного предприятия в Украине: Шмыгаль встретился с министром обороны Норвегии Сандвиком. ВИДЕО+ФОТО

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль совершил рабочий визит в Норвегию, где встретился с министром обороны Торе Сандвиком. Во время встречи было подписано несколько меморандумов и подтверждена поддержка Украины со стороны Норвегии.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил за весомую поддержку Норвегии и приглашение на встречу министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF) – Украина впервые примет участие в таком формате", – говорится в сообщении.

Украина и Норвегия подписали меморандумы

Отмечается, что по итогам встречи Украина и Норвегия подписали меморандум о единых стандартах качества оборонной продукции, произведенной или поставленной в рамках соглашений. Войска должны быть обеспечены исключительно качественным вооружением.

Еще один важный шаг – меморандум между украинской и норвежской компаниями о создании совместного оборонного предприятия в Украине. Это укрепит наш оборонно-промышленный потенциал.

Помощь Украине

"Обсудили с коллегой приоритетные потребности ВСУ и усиление противовоздушной обороны. Украина готова делиться опытом в противодействии вражеским дронам. Отдельная тема – усиление дальнобойных возможностей", – рассказал украинский министр.

Шмыгаль также сообщил, что министр Сандвик подтвердил дальнейшую поддержку Украины и анонсировал решение о выделении $7 млрд в следующем году на оборонные нужды.

"Благодарен правительству и народу Норвегии за весомый вклад, предоставление F-16 и поддержку украинской авиации, за участие в инициативе PURL и в Коалиции морских возможностей", - добавил Шмыгаль.

Шмыгаль встретился с министром обороны Норвегии Сандвиком

Сотрудничество Украины и Норвегии

Норвегия (767) помощь (8183) Шмыгаль Денис (2888)
Шмигаль зробив свою справу як премєр...
Тепер як МО робить
Я за нього хвилююся, із такою роботою доживе до пенсії чи ні!!!
показать весь комментарий
04.11.2025 18:52 Ответить
фріци втекли з України будувати завод в Прибалтику.Данія відмовляється від фінансування "зелених офшорів " Шмигаль меморандум мазанув...
показать весь комментарий
04.11.2025 18:58 Ответить
там ДАНІЯ довірила на рівні міждержавного контракту (спасіба БУРАТІІНІ) свої фінансові ресурси компанії кіношників МІН ДІЧа - й не може добитися звіту їх розтринькування ... А Шмигаль - то бувший кабмін Рєзнікавих Умєрових та усіх ригошвалєй ... Як йому можна довіряти?
показать весь комментарий
04.11.2025 19:04 Ответить
 
 