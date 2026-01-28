Війська РФ ударили по Одесі: є руйнування, троє постраждалих (оновлено)

Другу ніч поспіль ворог атакував Одесу. Є руйнування житлових будинків та релігійних споруд.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є постраждалі

За даними МВА, травмовано троє людей.

Зокрема, 21-річного хлопця госпіталізовано з осколковим пораненням, стан середньої важкості.

"Ще двом чоловікам (67 та 80 років) надано необхідну допомогу на місці. У них діагностовано черепно-мозкову травму та гостру реакцію на стрес, від госпіталізації вони відмовились", - йдеться у повідомленні.

На місцях працюють усі оперативні служби.

Також читайте: Російські БпЛА вдарили по монастирю та житловому будинку в Одесі (оновлено)

Оновлена інформація

За даними ОВА, внаслідок обстрілу Одещини пошкоджено житлову, соціальну та припортову інфраструктуру.

"На жаль, троє людей постраждали. Одну людину - госпіталізовано, іншим постраждалим допомогу надано на місці.

В результаті атаки пошкоджено приватний житловий будинок, адміністративні, складські будівлі, легкові автомобілі, а також припортову інфраструктуру та будівлі на території православного монастиря", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що увечері 27 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних дронів.

Окрім того, під час атаки БпЛА у Києві зафіксували падіння уламків.

Також війська РФ ударили по Київщині, 2 людини загинули, є постраждалі. Горить будинок.

Ворог атакував балістикою об’єкт інфраструктури у Кривому Розі: двоє поранених.

У Запоріжжі через атаку РФ пошкоджено понад сто квартир і 20 автівок.

Читайте: Удар РФ по Одесі: 28 січня оголошено днем жалоби