Войска РФ нанесли удар по Одессе: есть разрушения, трое пострадавших

Вторую ночь подряд враг атаковал Одессу. Есть разрушения жилых домов и религиозных сооружений.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Есть пострадавшие

По данным ГВА, травмированы три человека.

В частности, 21-летний парень госпитализирован с осколочным ранением, состояние средней тяжести.

"Еще двум мужчинам (67 и 80 лет) оказана необходимая помощь на месте. У них диагностирована черепно-мозговая травма и острая реакция на стресс, от госпитализации они отказались", - говорится в сообщении.

На местах работают все оперативные службы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.

Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.

Также войска РФ нанесли удары по Киевской области, 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом.

Враг атаковал баллистикой объект инфраструктуры в Кривом Роге: двое раненых.

В Запорожье из-за атаки РФ повреждено более ста квартир и 20 автомобилей.

