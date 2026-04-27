Негода в Україні: найбільше руйнувань на Дніпропетровщині, Хмельниччині та Київщині. ФОТОрепортаж
Підрозділи системи МВС наразі продовжують ліквідацію наслідків негоди.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Де найбільше руйнувань?
За даними міністра, найбільше руйнувань шквальний вітер завдав на Дніпропетровщині, Хмельниччині та Київщині. Загалом наразі у 19 регіонах знеструмлено понад 700 населених пунктів. Пошкоджені покрівлі десятків житлових будинків та комунальних установ, заклади освіти й транспортні засоби. На жаль, троє людей загинули - на Запоріжжі, Закарпатті та Черкащині.
"Рятувальники ДСНС напередодні здійснили понад 400 виїздів - розпилювали дерева, демонтували небезпечні конструкції, допомагали потерпілим. Унаслідок негоди травмувалися восьмеро людей, зокрема дитина. У Запоріжжі шквальний вітер пошкодив дах будівлі концертної зали просто під час виступу артиста: рятувальники оперативно демонтували аварійні конструкції й убезпечили глядачів", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські посилили патрулювання
Як зазначається, після початку негоди поліцейські посилили патрулювання, щоби забезпечити дорожній рух на місцях падіння дерев і конструкцій. На заблокованих ділянках були організовані об’їзди, щоб рятувальники та комунальні служби могли оперативно прибрати перешкоди.
"Сьогодні триватимуть відновлювальні роботи. Наші служби не лише прибирають небезпечні конструкції, а й допомагають енергетикам.
На більшості території країни пориви вітру спостерігатимуться й сьогодні. Визначено I рівень небезпеки - жовтий. Закликаємо громадян бути обачними!", - резюмує Клименко.
Негода в Україні
- Раніше повідомлялося, що внаслідок негоди 27 квітня в Україні загинули троє людей. Стихія також призвела до численних поранень і масштабних пошкоджень інфраструктури.
- Негода не відступає: в Україні ще два дні збережеться небезпечна погода.
