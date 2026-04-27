Непогода в Украине: наибольшие разрушения на Днепропетровщине, Хмельнитчине и Киевщине. ФОТОрепортаж
Подразделения системы МВД в настоящее время продолжают ликвидацию последствий непогоды.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
Где больше всего разрушений?
По данным министра, самые большие разрушения шквальный ветер нанес в Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областях. Всего на данный момент в 19 регионах обесточено более 700 населенных пунктов. Повреждены крыши десятков жилых домов и коммунальных учреждений, учебные заведения и транспортные средства. К сожалению, три человека погибли — в Запорожской, Закарпатской и Черкасской областях.
"Спасатели ГСЧС накануне совершили более 400 выездов — распиливали деревья, демонтировали опасные конструкции, помогали пострадавшим. В результате непогоды травмы получили восемь человек, в том числе ребенок. В Запорожье шквальный ветер повредил крышу здания концертного зала прямо во время выступления артиста: спасатели оперативно демонтировали аварийные конструкции и обеспечили безопасность зрителей", — говорится в сообщении.
Полицейские усилили патрулирование
Как отмечается, после начала непогоды полицейские усилили патрулирование, чтобы обеспечить дорожное движение в местах падения деревьев и конструкций. На заблокированных участках были организованы объезды, чтобы спасатели и коммунальные службы могли оперативно убрать препятствия.
"Сегодня будут продолжаться восстановительные работы. Наши службы не только убирают опасные конструкции, но и помогают энергетикам.
На большей части территории страны порывы ветра будут наблюдаться и сегодня. Определен I уровень опасности — желтый. Призываем граждан быть осторожными!", — резюмирует Клименко.
Непогода в Украине
- Ранее сообщалось, что в результате непогоды 27 апреля в Украине погибли три человека. Стихия также привела к многочисленным ранениям и масштабным повреждениям инфраструктуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як, пройти мимо?