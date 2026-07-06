Обстріл Вишневого: загинули 7 людей, ще 29 – постраждали, з них 4 рятувальники, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Унаслідок російського обстрілу міста Вишневе в ніч проти 6 липня загинули семеро людей, ще 29 дістали поранення, серед них четверо рятувальників. На місці атаки тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Жертви обстрілів
"Внаслідок російського обстрілу у місті Вишневе загинули 7 людей, ще 29 – постраждали, з них 4 рятувальники", - ідеться в повідомленні.
Рятувальники, медики, працівники Українського Червоного Хреста та всі інші служби безперервно працюють на місці атаки. Триває обстеження житлового сектору на наявність вибухонебезпечних предметів, а також ліквідація наслідків руйнувань.
Психологи ДСНС надають необхідну допомогу постраждалим та їхнім рідним.
Для координації дій усіх служб розгорнуто штаб з ліквідації наслідків російського обстрілу.
До проведення аварійно-рятувальних залучені 478 осіб та 120 одиниць техніки.
Що передувало?
- Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- У Києві кількість загиблих зросла до 15, постраждалих вже 56, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.
- На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинули 3 людини.
- Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль