Протести проти відставки Федорова продовжуються по всій країні. ФОТОрепортаж

В Україні восьмий день поспіль тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Протести не зупиняються і охоплюють різні міста

Акції проходять у багатьох містах країни, зокрема у Києві, Львові, Дніпрі, Івано-Франківську, Луцьку та Миколаєві. Учасники протестів вимагають повернути Михайла Федорова на посаду в оборонному відомстві.

Київ

У столиці учасники акцій традиційно збираються на площі Івана Франка. Також повідомляється, що великий безстроковий протест запланований на 24 липня.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Львів

У Львові протестувальники виходять на проспект Свободи. Акція проходить біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Люди тримають плакати з написами "Поверніть Федорова", "Почуйте народ"," Що там по Федорову", "Ні свавіллю, так реформам".

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Дніпро

У місті тривають акції за участю місцевих жителів. Кількість учасників становить десятки людей.

Івано-Франківськ

Мітинги проходять у центрі міста.

Луцьк

Жителі міста також долучаються до акцій протесту. Участь беруть невеликі групи людей.

Миколаїв

У місті тривають аналогічні акції. Люди виходять з плакатами та озвучують свої вимоги.

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