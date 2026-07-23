Протести проти відставки Федорова продовжуються по всій країні. ФОТОрепортаж
В Україні восьмий день поспіль тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Протести не зупиняються і охоплюють різні міста
Акції проходять у багатьох містах країни, зокрема у Києві, Львові, Дніпрі, Івано-Франківську, Луцьку та Миколаєві. Учасники протестів вимагають повернути Михайла Федорова на посаду в оборонному відомстві.
Київ
У столиці учасники акцій традиційно збираються на площі Івана Франка. Також повідомляється, що великий безстроковий протест запланований на 24 липня.
Львів
У Львові протестувальники виходять на проспект Свободи. Акція проходить біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Люди тримають плакати з написами "Поверніть Федорова", "Почуйте народ"," Що там по Федорову", "Ні свавіллю, так реформам".
Дніпро
У місті тривають акції за участю місцевих жителів. Кількість учасників становить десятки людей.
Івано-Франківськ
Мітинги проходять у центрі міста.
Луцьк
Жителі міста також долучаються до акцій протесту. Участь беруть невеликі групи людей.
Миколаїв
У місті тривають аналогічні акції. Люди виходять з плакатами та озвучують свої вимоги.
Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
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