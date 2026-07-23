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Новини Фото Відставка Федорова
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Протести проти відставки Федорова продовжуються по всій країні. ФОТОрепортаж

В Україні восьмий день поспіль тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Протести не зупиняються і охоплюють різні міста

Акції проходять у багатьох містах країни, зокрема у Києві, Львові, Дніпрі, Івано-Франківську, Луцьку та Миколаєві. Учасники протестів вимагають повернути Михайла Федорова на посаду в оборонному відомстві.

Київ

У столиці учасники акцій традиційно збираються на площі Івана Франка. Також повідомляється, що великий безстроковий протест запланований на 24 липня.

Акція протесту у Києві
Фото: Суспільне
Акція протесту у Києві
Фото: Суспільне

Львів

У Львові протестувальники виходять на проспект Свободи. Акція проходить біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Люди тримають плакати з написами "Поверніть Федорова", "Почуйте народ"," Що там по Федорову", "Ні свавіллю, так реформам".

Акція протесту у Львові

Акція протесту у Львові

Також читайте: Федоров: "Я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони"

Дніпро

У місті тривають акції за участю місцевих жителів. Кількість учасників становить десятки людей.

Акція протесту у Дніпрі

Акція протесту у Дніпрі

Івано-Франківськ

Мітинги проходять у центрі міста.

Луцьк

Жителі міста також долучаються до акцій протесту. Участь беруть невеликі групи людей.

Миколаїв

У місті тривають аналогічні акції. Люди виходять з плакатами та озвучують свої вимоги.

Акція протесту у Миколаєві

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Автор: 

Київ (21171) Львів (3337) протест (2469) Федоров Михайло (1317) Дніпропетровська область (5272) Львівська область (2859) Дніпровський район (461) Львівський район (324) Дніпрове (9)
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Топ коментарі
+5
Голобородько №2.
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23.07.2026 22:04 Відповісти
+4
Нарiд, купите себе немного мозгов и протестуйте не ЗА Фёдорова, а ПРОТИВ Янелоха.
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23.07.2026 22:03 Відповісти
+2
Вся ця історія навколо Федорова мені дуже нагадує вовтузіння Гераскевича зі своїм шоломом.
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23.07.2026 22:13 Відповісти

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