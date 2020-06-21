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Порошенко в інтерв'ю CNN: Дякую міжнародним партнерам за чітку позицію проти політичних переслідувань, які руйнують демократію в Україні. ВIДЕО

Міжнародні партнери закликають владу України припинити політичні переслідування проти п’ятого Президента, оскільки ці справи мають на меті зруйнувати зусилля п’яти років президентства Порошенка, спрямовані на захист суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Міжнародні партнери закликають владу України припинити політичні переслідування проти п’ятого президента, оскільки ці справи мають на меті зруйнувати зусилля п’яти років президентства Порошенка, спрямовані на захист суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. CNN, передає Цензор.НЕТ.

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"Ці розслідування стосуються моіх дій як президента щодо захисту суверенітету України, територіальноі цілісності та незалежності. І я хочу подякувати нашим партнерам, включно із Сполученими Штатами, Великою Британією, Німеччиною, Канадою та багатьми іншими краінами, які надіслали жорстке попередження українській владі зупинити ці політично вмотивовані переслідування. Тому що це все - боротьба проти усіх п‘яти років мого президентства, проти демократії, проти верховенства права. Це намагання використати державну машину проти політичного опонента", - наголосив Петро Порошенко", - зазначив Петро Порошенко.

Ведучий Фарід Закарія під час інтерв’ю також висловив співчуття Петру Порошенку у зв’язку зі смертю батька.

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Нагадаємо, 10 червня співробітники Офісу генпрокурора  намагалися вручити підозру п'ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку в приміщенні Державного бюро розслідувань.

"Єдине, що вони придумали, це "треш" у вигляді того, що я на посаді президента намагався захопити державну владу, намагався здійснити державну зраду або якісь інші дурниці, які були блискуче прокоментовані людиною, яка до мене точно не ставиться із симпатією – 100% людиною Зеленського колишнім Генеральним прокурором Рябошапкою", – нагадав Порошенко", - розповів лідер" Європейської солідарності ".

У четвер, 18 червня, Печерський райсуд планував обирати запобіжний захід Петру Порошенку. Однак засідання перенесли на 1 липня.

Пізніше Венедіктова повідомила, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про закриття трьох кримінальних проваджень, в яких фігурував п'ятий президент України Петро Порошенко.

Порошенко Петро (15180) ЗМІ (1363) інтерв’ю (222)


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Топ коментарі
+60
Порошенко в интервью CNN: Спасибо международным партнерам за четкую позицию против политических преследований, которые разрушают демократию в Украине - Цензор.НЕТ 152
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21.06.2020 20:20
+54
Зебил, Порох 5й и 7й президент Украины
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21.06.2020 20:21
+42
Ну. Был 5-й, будет 7-й. А между ними так, пол-шестого.
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21.06.2020 20:37
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Не дивно що видатні політики і офіційні особи багатьох країн підтримують Петра. Бо Петро всі 5 років працював на атворитет країни і на свій авторитет. Тепер його атвтоитет працює на нього. А от коли будуть садити чи то пак вішати зелену падлу , ніхто навіть вухом не поведе, ну хіба що ****. Отака правда життя.
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21.06.2020 22:03 Відповісти
О, згадую як ***** в Овоча вимагав Юльку випустити...
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21.06.2020 22:05 Відповісти
Шёл второй год преЗЕденства шута.. вато ЗЕбилы продолжали садить Порошенко в тюрьму
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21.06.2020 22:38 Відповісти
Це їхня спільна п'єса для лохів
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22.06.2020 11:44 Відповісти
А шо они будут делать, если тебя посодют? Выразят озабоченность, как с Крымом...
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21.06.2020 23:46 Відповісти
Так уже сказали, для начала санкции введут, персональные, против причастных к политическим преследованиям.
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22.06.2020 00:20 Відповісти
Так открытым же текстом сказали для тебя зесрани:сначала персональные санкции и пересмотр помощи стране где нет верховенства права
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22.06.2020 01:08 Відповісти
не репетуй пэтя. трогать никто и не собирается. твой суд в Гааге называется Международный Трибунал
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21.06.2020 23:49 Відповісти
матрёха, ты, срань лапотная, все напутала - суд в Гааге для твоего ботоксного гнойного Сцарька-педофила. ))
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21.06.2020 23:58 Відповісти
Зе. слабо на Порошенко наехать! Пророшенко весь Запад прикрошил, схемы с иностранными наблюдателями придумал, всё что мог во внешнее управление пристроил! И Банковскими активами расплатился. Так что, ему все должны и соответственно Крышу обеспечить от народа Украины! Ну не по зубам Зе. волчара Порошенко! Он как правил со своего Штаба так и правит, только штаб перенёс к себе домой и его штаб, не кто не ищет пропажу. А Зе. запрятался на Банковой, позорно и не отсвечивает. Ющенко даже посмелее его был.
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21.06.2020 23:56 Відповісти
И по вашему дебильному мнению все эти вопросы должен был решить прокацапский клоун ЗЕ...

Ню-ню.
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22.06.2020 03:02 Відповісти
Допоки в нашому суспільстві дослухатимуться до таких довбойобів - доти ми будемо обирати зедебілів, слуг уродів і навіть ************ наволоч. Це ужос, що воно несе... Це - дебілізм анархізму... Але в результаті до влади приходять зедебіли...
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22.06.2020 03:44 Відповісти
Варто згадати кто такий судья Вовк. Чомусь ніхто не памятае що він засуджував майданівців. Нормально себе почував при Пороху.
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22.06.2020 08:20 Відповісти
Судійська мафія друг за друга тримаєтся... А які реформи судочинства провів Зе? Бо в нього ж є "монобільшість", в Пороха не було такого керованного парламенту. Бажаєшь щос поліпшти - бери і проводь реформи!
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22.06.2020 10:54 Відповісти
Да невже? Порошенко і Гройсман якраз і проводивили судову реформу.
А щодо ЗЕ то ві н взагалі некомпетентний.
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23.06.2020 10:29 Відповісти
Абсолютно згоден, і додав би до Вашого переліку, що констуційні зміни (судова рехформа) відбувалась під висновок КСУ, що в Україні за наявності окупованих територій і бойових дій, немає ніяких умов воєнного чи надзвичайного стану, а АТО до таких умов не відноситься - тобто ніякої війни юридично в Україні не відбувається. Що стосується "Минських змов" то їх повна назва "Мирний план Порошенка і ініціативи Путіна", а свій "мирний план" Порошенко розпочав впроваджувати з перемирья оголошеного 20 червня 2014 року. Абсолютно звернуто впровадження Євроасоціації і про це звітує спільна міжурядова комісія (здається що всі вже забули про підписання в 2014 і існування цієї угоди), а економіка "розвинулась" такими темпами, що державний борг який в 2014 становив 700 млрд. на кінець каденції Порошенка сягнув 2,1 трлн.
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23.06.2020 02:56 Відповісти
Кого представляет поро111енко,позоря Украину-"Караул,меня политически преследуют!"
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22.06.2020 03:27 Відповісти
Українців...
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22.06.2020 19:07 Відповісти
Вибравши клоуна ,як можна Нище ще опуСтити державу ..?)) тим більше клоуна який сам опускав українців ..
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22.06.2020 19:11 Відповісти
Зеля у тих іграх поділу зеленої України на коричневу чуму та червону буде нейтральним і йому нічого не загрожує,окрім короновіРусу звичайно.Це не він сам,а народ України,у протистоянні між двома сортами гімна,вибрав Зелі позицію,бо ще в 14-му із його 73%-ів за шоколадника були аж 56%-ів,яких сьогодні ви й обзиваєте "уродом".Ну,а червона шаріївщина відгризла у 25%-их коричневих ще 13%-ів-воюйте зараз із ними,бо то тепер ваша фашистська ніша.Можете поцілувати чорний черевик наркомана флойда і зробити йому золоту труну впридачу-бу-га-га.
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22.06.2020 20:44 Відповісти
на сенатських слуханнях Пороха продрали вздовж і впоперек як кінченого котрупціонера. А сі-ен-ен - це підстилка клану Обам-Клінтонів, пох. що вони там мелють.
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22.06.2020 04:54 Відповісти
що, касап на VPN, не спрацював translate.google?
Як же ви всі палитесь на дрібницях...
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22.06.2020 09:15 Відповісти
кацапе, гугл-транслейт ще не дуже досконалий.)
именно поэтому кацапсины палятся на мелочах, обсираются почти в 100 % случаев.
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22.06.2020 11:33 Відповісти
В твоїх завилинах сенат утворився?))
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22.06.2020 19:16 Відповісти
Поматюкав вас усіх спочатку, але видалив... не зійду на рівень порохоскотів-мікроцефалів та ольгiнських ботів. Поліцаї граматики недороблені, обчислювальники ві-пі-ен. У ваших задрипанськах вже відомо про віпіен? Чи в методичка каже так писати? Вітаю, вам то треба. Це ви палитесь - я написав так як розмовляють і розуміють 95% українців, але ж тролеферма отримала львівський підручник граматики, щоб переконливіше маскуватись. Недолугі м-д-ки, згиньте.
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23.06.2020 15:16 Відповісти
Смешно смотреть на тщетные потуги ваты и зебилов поднять падающий рейтинг пол-шестого. Большая часть голосовавших за голобородько мечтало только об окончании ,,эпохи зубожиння,,. В надежде ,что кто то решит все их финансовые проблемы и поднимет уровень их голимой жизни. Тут у бабочки случилась полная авария. Причем ,даже отстирать портки шансов нет. Так что никакая посадка,никаких Порошенко,не поднимет рейтинг провалившего надежды на халяву нарида. Теперь только вниз.
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22.06.2020 08:52 Відповісти
Порох наш президент!
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22.06.2020 09:13 Відповісти
Для 8% олигарх, ворвавший во время войны у армиии, сажавший патриотов тысячами, плативший паРаше до 2017г по 8 млн. долл в год за липецкий рошен, фальсифицирующий выборы и при этом являющий ся ПАТОЛОГИЧЕСКИМ лжецом и манипулятором, конечно же президент. Это по сути их характеристика.

Накрыли людей Порошенко на "Укрзалізниці". Конец, полное разоблачение схемы
https://youtu.be/-F2P2bHG598
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22.06.2020 09:19 Відповісти
тролі- вчіть мову
вас тут не розуміють
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22.06.2020 09:34 Відповісти
Так фальсифицировал выборы, что проиграл и так воровал, что в 2 раза обеднел
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22.06.2020 09:45 Відповісти
збіднів де, в Україні чи на Віргінських островах?
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23.06.2020 03:02 Відповісти
шарій?
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22.06.2020 10:43 Відповісти
Да, для рабов, воров и холуёв он президент...но вас всего 8%, а Украина живёт по законам ,
а по законам, вас в 10 раз меньше чем тех для когго Зеленский президент. И он избран по закону. Так шо стуліть писки.
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22.06.2020 14:36 Відповісти
Хряк вообще запаниковал.Чует-скоро!...
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22.06.2020 16:52 Відповісти
Так добрі щоки від кормив зе біля кормушки ...
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22.06.2020 19:14 Відповісти
Клуб зоофилов "Кучерявый бурундучок" возмущены политическими преследованиями Парашенки.
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22.06.2020 19:47 Відповісти
йду звідси, дивитись не можу як "кляті" Порох&"боти", хлопчика без трусиків(Зе!) та послідовників(Білів)- розпинають.
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22.06.2020 20:10 Відповісти
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