Порошенко в інтерв'ю CNN: Дякую міжнародним партнерам за чітку позицію проти політичних переслідувань, які руйнують демократію в Україні. ВIДЕО

Міжнародні партнери закликають владу України припинити політичні переслідування проти п’ятого Президента, оскільки ці справи мають на меті зруйнувати зусилля п’яти років президентства Порошенка, спрямовані на захист суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Міжнародні партнери закликають владу України припинити політичні переслідування проти п’ятого президента, оскільки ці справи мають на меті зруйнувати зусилля п’яти років президентства Порошенка, спрямовані на захист суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. CNN, передає Цензор.НЕТ.

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"Ці розслідування стосуються моіх дій як президента щодо захисту суверенітету України, територіальноі цілісності та незалежності. І я хочу подякувати нашим партнерам, включно із Сполученими Штатами, Великою Британією, Німеччиною, Канадою та багатьми іншими краінами, які надіслали жорстке попередження українській владі зупинити ці політично вмотивовані переслідування. Тому що це все - боротьба проти усіх п‘яти років мого президентства, проти демократії, проти верховенства права. Це намагання використати державну машину проти політичного опонента", - наголосив Петро Порошенко", - зазначив Петро Порошенко.

Ведучий Фарід Закарія під час інтерв’ю також висловив співчуття Петру Порошенку у зв’язку зі смертю батька.

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Нагадаємо, 10 червня співробітники Офісу генпрокурора намагалися вручити підозру п'ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку в приміщенні Державного бюро розслідувань.

"Єдине, що вони придумали, це "треш" у вигляді того, що я на посаді президента намагався захопити державну владу, намагався здійснити державну зраду або якісь інші дурниці, які були блискуче прокоментовані людиною, яка до мене точно не ставиться із симпатією – 100% людиною Зеленського колишнім Генеральним прокурором Рябошапкою", – нагадав Порошенко", - розповів лідер" Європейської солідарності ".

У четвер, 18 червня, Печерський райсуд планував обирати запобіжний захід Петру Порошенку. Однак засідання перенесли на 1 липня.

Пізніше Венедіктова повідомила, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про закриття трьох кримінальних проваджень, в яких фігурував п'ятий президент України Петро Порошенко.