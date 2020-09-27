Війна в Карабасі: Удар Вірменії по азербайджанському військовому конвою. ВIДЕО
Міністерство оборони Вірменії розмістило в соціальних мережах відеоролик про напад на азербайджанський військовий конвой в Нагірному Карабасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на defence-blog.com, за даними вірменської сторони, конвой складався з бойових машин піхоти і військових вантажівок.
Деякі джерела стверджують, що на відео зображена колона азербайджанських бойових машин піхоти БМП-3, яка намагалася прорватися через пошкоджені вірменські військові вантажівки.
Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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А вот грузовики - это из разбитого армянского конвоя, разбитого азербайджанцами и турецкими дронами.
Это видео уже даже удалили с канала минобороны Армении, потому, что явно видно, что азербайджанцы разгромили на дороге армянский конвой и азербайджанские БМП пытаются отодвинуть в сторону армянские грузовики, что бы очистить себе путь для прохода по дороге.
(Між іншим, на підтвердження ролі вірмен у справах Близького Сходу цікава деталь - Олександр Дюма, в романі "Граф Монте-Крісто" згадує вірменського работорговця Ель-Коббіра... А французів гріх підозрювать у "нелюбові" до вірмен - в цій країні вірменська діаспора найбільша у Європі, ще з 17 століття...)
Этот "замес" необходим только рыфляндии по принципу отвлечения внимания. Дополнительно - "размазать" силы Турции для помощи Азербайджану.
Замес будет короток но жесток.
Курды не успели обучить армянские подразделения и провести боевое слаживание.
и отвлекающий маневр капитально прокатил...
а в-общем- где захотим, там и зачебучим... (шоб не забывали нас, рога вмочим, потому как они везде)...(((
Каждій трактует по своему)
https://minval.az/news/124035625 Враг бежит, оставив бронетехнику на поле боя: Минобороны показало новое видео
https://minval.az/news/124035625
ФАКТЫ::
К ноябрю - декабрю 1988 года в этот конфликт, как отмечал А. Н. Ямсков, оказались вовлечены большинство жителей обеих республик, и он фактически перерос рамки локальной проблемы Нагорного Карабаха
Факты из жизни:
Наша РАКЕТНАЯ часть (ядерная, средней дальности!) была спешно переброшена на "учения" в НОЯБРЕ!!! Новый год, постреливая болванками без ядерной начинки в сторону Тихого океана, мы провели в КАРА-КУМЕ!
Вопрос:
Готово ли было советское БЫДЛО стрельнуть ядерными боеголовками или все эти телодвижения были для запугивания НАТО или РАССТРЕЛА и подавления неядерными зарядами ВОССТАНИЯ азербайджанцев?!
Азербайджанцы, ПРОСТИТЕ! Не было интернета и Гугла, почти никто из нас не знал о восстании и тем более о реальной цели запусков ракет средней дальности!
Удачи вам в борьбе с российскими оккупантами!