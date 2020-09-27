Війна в Карабасі: Удар Вірменії по азербайджанському військовому конвою. ВIДЕО

Міністерство оборони Вірменії розмістило в соціальних мережах відеоролик про напад на азербайджанський військовий конвой в Нагірному Карабасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на defence-blog.com, за даними вірменської сторони, конвой складався з бойових машин піхоти і військових вантажівок.

Деякі джерела стверджують, що на відео зображена колона азербайджанських бойових машин піхоти БМП-3, яка намагалася прорватися через пошкоджені вірменські військові вантажівки.

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Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".