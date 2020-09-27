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Війна в Карабасі: Удар Вірменії по азербайджанському військовому конвою. ВIДЕО

Міністерство оборони Вірменії розмістило в соціальних мережах відеоролик про напад на азербайджанський військовий конвой в Нагірному Карабасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на defence-blog.com, за даними вірменської сторони, конвой складався з бойових машин піхоти і військових вантажівок.

Деякі джерела стверджують, що на відео зображена колона азербайджанських бойових машин піхоти БМП-3, яка намагалася прорватися через пошкоджені вірменські військові вантажівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторонам конфлікту в Нагірному Карабасі слід негайно припинити бойові дії та відновити мирні переговори, - НАТО

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+100
Вірменія визнала Крим кацапскім, Азербайджан - ні.
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27.09.2020 20:02
+71
рашка підтримує вірменів, отже нам треба вболівати за азербайджанців.
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27.09.2020 20:02
+67
Скажімо, не зовсім вірмени визнали. Але на міжнародних площадках чудово дули у кацапську дудку. Для мене в принципі обидва народи однаково далекі. Але! Я підтримую азербайджанців тому, що територію окуповано саме їхню. І вірмени надто тісно переплелися з кацапами, ставши їхніми союзниками. А азербайджанці навпаки - нашими союзниками. І меніюе, як патріота власної держави, просто необхідність виживання моєї країни змушує підтримати тих, хто є ворогом ворога моєї країни, а отже, нашим союзником.
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27.09.2020 20:09
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Гля как в Афгане первую и последнюю машины подбили и колона стала
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27.09.2020 19:58 Відповісти
БМП - азербайджанские, вся азербайджанская техника сейчас, участвующая в наступлении а Нвгорном Карабахе имеет две белых полосы, что бы отличаться от армянской техники.
А вот грузовики - это из разбитого армянского конвоя, разбитого азербайджанцами и турецкими дронами.
Это видео уже даже удалили с канала минобороны Армении, потому, что явно видно, что азербайджанцы разгромили на дороге армянский конвой и азербайджанские БМП пытаются отодвинуть в сторону армянские грузовики, что бы очистить себе путь для прохода по дороге.
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27.09.2020 20:25 Відповісти
Точно видно, что БМП пытаются расчистить себе дорогу и таранят точно не свои машины.
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27.09.2020 21:15 Відповісти
Судя по всему армяшек не просто так резали в свое время...а за дело..
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27.09.2020 19:58 Відповісти
и жидов стреляли тож не зря
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28.09.2020 07:53 Відповісти
А ти не цікавився причинами? Знаєш, який народ у мусульманському світі іменувався "близькосхідними євреями"? Їм все спокою не дає "Велика Айастан"... Своїм "гонором" вони налаштували, проти себе і грузин, і азербайджанців, і персів, і турок, і арабів. І все пробували натравлювать оточуючі народи один проти іншого, використовуючи гроші.... Характерний приклад - доля ассірійців... Вони, практично, щезли, як народ... В кінці-кінців народам це надоїло, і вони зробили те саме, що зробили народи Австро-Угорщини у 1848 році, коли мадярам захотілося відновить "Велику Хунгарію"... І там, і там "великих" почали "місить"... А їх "стогони" з приводу "геноциду", в 1916 році - спроби замаскувать першопричини... Коли Росія влізла в Першу Світову, то Туреччина зайняла бік Троїстого союзу. Був відкритий закавказьський фронт, під Сарикамишем. А націоналістів вірменських Росія "підгодовувала" ще з 17 століття... От вони і "розпустили пір"я", думаючи, що повернуть свої землі у східній Туреччині... Адже, про те, що творили турки, на весь світ "роздзвонили", а про те, що творили вірменські "добровольчі дружини" в 14-15 роках, у курдських і турецьких селах, відомо мало... Я не прибічник тих чи інших... Однак, треба ж, мать і совість!...
(Між іншим, на підтвердження ролі вірмен у справах Близького Сходу цікава деталь - Олександр Дюма, в романі "Граф Монте-Крісто" згадує вірменського работорговця Ель-Коббіра... А французів гріх підозрювать у "нелюбові" до вірмен - в цій країні вірменська діаспора найбільша у Європі, ще з 17 століття...)
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28.09.2020 08:49 Відповісти
Ти настрочив велику купу букв де все одразу і ні про що не зрозуміло. Вчись формувати думку.
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28.09.2020 09:38 Відповісти
Так це ж написано не для "кацапського розуму", тому ти і зрозуміть нічого не здатен...
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28.09.2020 11:21 Відповісти
Ну я так і зрозумів що ти просто дурень.
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28.09.2020 13:26 Відповісти
Розумій, як хочеш... Адресувався коментар не тобі... А ти врішив свій "розум" показать... Я побачив... Будь задоволений...
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28.09.2020 13:44 Відповісти
Да уж, втрати вже великі що в азерів, що в вірменів. І це тільки за один день
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27.09.2020 19:59 Відповісти
Поздние видео.
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27.09.2020 19:59 Відповісти
Вірменія визнала Крим кацапскім, Азербайджан - ні.
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27.09.2020 20:02 Відповісти
Скажімо, не зовсім вірмени визнали. Але на міжнародних площадках чудово дули у кацапську дудку. Для мене в принципі обидва народи однаково далекі. Але! Я підтримую азербайджанців тому, що територію окуповано саме їхню. І вірмени надто тісно переплелися з кацапами, ставши їхніми союзниками. А азербайджанці навпаки - нашими союзниками. І меніюе, як патріота власної держави, просто необхідність виживання моєї країни змушує підтримати тих, хто є ворогом ворога моєї країни, а отже, нашим союзником.
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27.09.2020 20:09 Відповісти
Калантарян з тобою не згоден
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27.09.2020 21:16 Відповісти
Мене більше турбує згода власної дружини. 😊 А згодаКалантаряна мені якось до носа. 😁
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27.09.2020 21:41 Відповісти
рашка підтримує вірменів, отже нам треба вболівати за азербайджанців.
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27.09.2020 20:02 Відповісти
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27.09.2020 20:04 Відповісти
Рыфляндия поставляла оружие и БП обоим сторонам конфликта. Я лично ожидал начала БД на месяц раньше. Увы. Я не прав.
Этот "замес" необходим только рыфляндии по принципу отвлечения внимания. Дополнительно - "размазать" силы Турции для помощи Азербайджану.
Замес будет короток но жесток.
Курды не успели обучить армянские подразделения и провести боевое слаживание.
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27.09.2020 20:10 Відповісти
Війна в Карабасі: Удар Вірменії по азербайджанському військовому конвою - Цензор.НЕТ 4538
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27.09.2020 21:43 Відповісти
согласен- эт понты для окружающих..- но жертвы..- и, кстати, эрдогану поххх- его не размажешь))
и отвлекающий маневр капитально прокатил...
а в-общем- где захотим, там и зачебучим... (шоб не забывали нас, рога вмочим, потому как они везде)...(((
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27.09.2020 22:57 Відповісти
Буває, тим, хто любить "роги вмочувать", "роги правлять...". А часто, буває, і "обламують"...
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28.09.2020 08:51 Відповісти
армения потенциальный враг, т.к. входит в ОКДБ
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27.09.2020 21:31 Відповісти
азеров рашисты лупят под ширмой армян..100%
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27.09.2020 20:03 Відповісти
Лупят?
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27.09.2020 20:39 Відповісти
х%ячат..если угодно
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27.09.2020 21:22 Відповісти
15 грудня 2014 року. Мінськ, Білорусь.
Война в Карабахе: Удар Армении по азербайджанскому военному конвою - Цензор.НЕТ 5283
Война в Карабахе: Удар Армении по азербайджанскому военному конвою - Цензор.НЕТ 3297
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27.09.2020 20:04 Відповісти
Ага, только вот сейчас белорусская оппозиция соревнуется с лукашонкой, хто ***** в жопу целовать будет.
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27.09.2020 20:22 Відповісти
Не перебільшуй, поки що не хотять дратувати.
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27.09.2020 22:00 Відповісти
Некоторые источники утверждают, что на видео изображена колонна азербайджанских боевых машин пехоты БМП-3, пытавшаяся прорваться через поврежденные армянские военные грузовики.
Каждій трактует по своему)
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27.09.2020 20:04 Відповісти
я все таки склоняюсь к этому варианту . если предположить что это вся техника айзеров то почему у БМП и грузовиков разный камо ? одна армия одна раскраска . не может быть что техника одного цвета грузовики другого . это не у нас в 14-ом когда гнали на Донбас все что находили и красили чем попало ( а иногда и не красили )
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27.09.2020 20:14 Відповісти
та хоч дупою по стелі скакай а ОЧЕВИДНО що підбиті та ЗАМІНОВАНІ піхотними мінами розтрощені вірменські автівки використовують як барикади на ґірській дорозі
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28.09.2020 08:48 Відповісти
Без Росії вірмени не встоять проти азейбарджанців. Скоро в Азейбарджані почнуть різати росіян. Та й в Росії Азейбарджанці точно навалябть що вірменам що росіянам .
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27.09.2020 20:05 Відповісти
Турция поможет и помогает Азербайджану , а вот у их еще менталитет и техника совка, так как и в Армении. Общим Турция член Нато, а россия сама по Себе и со своими проблемами.Игра мускулами посмотрим . По всему провокатор россия и подстрекатель, хотят отыгратся за Сирию.
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27.09.2020 20:11 Відповісти
Да уж, охрененно информативное видео...
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27.09.2020 20:11 Відповісти
Кілька вибухів є, а решта горить не зрозуміло від чого. Палять лазером? Так їм до цього як до Місяця рачки. Знов мультики.
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27.09.2020 20:13 Відповісти
это минное поле противотанковое
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28.09.2020 23:10 Відповісти
Видео фейковое, подробный разбор на израильском военном форуме waronline.org
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27.09.2020 20:17 Відповісти
Там звалище крутіше, ніж тут. Одні специ
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27.09.2020 20:30 Відповісти
Та видно працю RT Сіманьян.
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27.09.2020 20:30 Відповісти
Симоньяновская туфта.
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27.09.2020 20:17 Відповісти
Этот конвой армянский- уже признали давно- зачем фейки публиковать? Броня едет в обратную сторону от грузовиков и расчищает путь. Армянские источники усиленно удаляют этот фейк уже.
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27.09.2020 20:23 Відповісти
RT Сіманьян.
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27.09.2020 20:31 Відповісти
"Не верю!" (с)
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27.09.2020 20:24 Відповісти
Ары лепят фейковые видосики, шоб прикрыть своё поражение. Вообще-то армяне лучшие бойцы, чем айзеры, но численное и технологическое преимущество на стороне Азейбарджана. Посмотрим. Вообще война это плохо, страдают люди.
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27.09.2020 20:27 Відповісти
Что они будут лепить дальше? Гора Муровдаг уже под контролем азербайджанских войск. Перерезана артерия между Арменией и Нагорным Карабахом. Ханкенди/Степанакерт отрезан от подачи электроэнергии. Все основные дороги перекрыты. За ночь дронами сравняют с землей все военные объекты.
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27.09.2020 20:54 Відповісти
Цензор, а фейкові переможні відосіки опочлєнців не хочете повиставляти?
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27.09.2020 20:32 Відповісти
Ахаха! Армянская пропаганда в действии! Расстрел азербайджанского конвоя.... айзербайджанских бмп-3 которые прорываются через армянские повреждённые грузовики

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27.09.2020 20:37 Відповісти
RT ********* волосатой симонян- и не таке ще нафейкує!
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27.09.2020 21:11 Відповісти
Рашка дергает за ниточки чтобы прижать Армению Пашиняна к ногтю. Как с Бацькой, который возомнил что он незаменимый.
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27.09.2020 21:00 Відповісти
В Азербайджане нефть и газ, кому то хочется поднять на них цену.
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27.09.2020 21:03 Відповісти
Кацапстан не имеет серьезного влияния на Азербайджан, в отличие от "братской" Армении.
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27.09.2020 21:20 Відповісти
вот вам всем и ответ..))) + к этому поднапрячь и эрдогана..
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27.09.2020 23:02 Відповісти
А наш министр МВД пойдёт добровольцем в армянское ополчение?
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27.09.2020 21:07 Відповісти
отправить принудительно !!! )))
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27.09.2020 23:03 Відповісти
Друг мого ворога-мій ворог ! Ворог-мого ворога -мій друг !!! Баку-успіхів! Параша- к х@ям собачим!
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27.09.2020 21:10 Відповісти
А это уже передает наш стратегический союзник - Азербайджан.
https://minval.az/news/124035625 Враг бежит, оставив бронетехнику на поле боя: Минобороны показало новое видео

https://minval.az/news/124035625

Війна в Карабасі: Удар Вірменії по азербайджанському військовому конвою - Цензор.НЕТ 4462
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27.09.2020 21:15 Відповісти
удачи обоим сторонам конфликта , своих барыг с наших городов заберите на усиление - мы будем только за
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27.09.2020 21:17 Відповісти
видно ж, що колона вантажівок рухалась в одному напрямку, бмп намагаються пройти в іншому...
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27.09.2020 21:36 Відповісти
Мне показалось или на первом кадре бтр- 82 которые рашка делает?
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27.09.2020 22:53 Відповісти
В 1987-1988 году ракетная часть где я служил под Катта-Курганом и которая по договору с Америкой УНИЧТОЖАЛА ракеты "ТОПОЛЯ" и т.д., неожиданно вместо уничтожения связками ВЗРЫВАМИ в траншеях на полигоне в "Капьяре" (Капустин Яр), была переброшена в Туркмению, как я ПОТОМ понял по картам ГУГЛА десятки дет спустя, в пустыню Кара-Кум, и уничтожила 9 ракет ЗАПУСКОМ под легендой "гражданские спецы ПВО настраивают", никто из нас не осознавал, что мы могли стать УЧАСТНИКАМИ очередного ПРЕСТУПЛЕНИЯ советской паРАШИ!
ФАКТЫ::
К ноябрю - декабрю 1988 года в этот конфликт, как отмечал А. Н. Ямсков, оказались вовлечены большинство жителей обеих республик, и он фактически перерос рамки локальной проблемы Нагорного Карабаха
Факты из жизни:
Наша РАКЕТНАЯ часть (ядерная, средней дальности!) была спешно переброшена на "учения" в НОЯБРЕ!!! Новый год, постреливая болванками без ядерной начинки в сторону Тихого океана, мы провели в КАРА-КУМЕ!
Вопрос:
Готово ли было советское БЫДЛО стрельнуть ядерными боеголовками или все эти телодвижения были для запугивания НАТО или РАССТРЕЛА и подавления неядерными зарядами ВОССТАНИЯ азербайджанцев?!
Азербайджанцы, ПРОСТИТЕ! Не было интернета и Гугла, почти никто из нас не знал о восстании и тем более о реальной цели запусков ракет средней дальности!
Удачи вам в борьбе с российскими оккупантами!
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27.09.2020 23:30 Відповісти
 
 