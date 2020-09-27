Война в Карабахе: Удар Армении по азербайджанскому военному конвою. ВИДЕО
Министерство обороны Армении разместило в социальных сетях видеоролик о нападении на азербайджанский военный конвой в Нагорном Карабахе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на defence-blog.com, по данным армянской стороны, конвой состоял из боевых машин пехоты и военных грузовиков.
Некоторые источники утверждают, что на видео изображена колонна азербайджанских боевых машин пехоты БМП-3, пытавшаяся прорваться через поврежденные армянские военные грузовики.
Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.
Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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А вот грузовики - это из разбитого армянского конвоя, разбитого азербайджанцами и турецкими дронами.
Это видео уже даже удалили с канала минобороны Армении, потому, что явно видно, что азербайджанцы разгромили на дороге армянский конвой и азербайджанские БМП пытаются отодвинуть в сторону армянские грузовики, что бы очистить себе путь для прохода по дороге.
(Між іншим, на підтвердження ролі вірмен у справах Близького Сходу цікава деталь - Олександр Дюма, в романі "Граф Монте-Крісто" згадує вірменського работорговця Ель-Коббіра... А французів гріх підозрювать у "нелюбові" до вірмен - в цій країні вірменська діаспора найбільша у Європі, ще з 17 століття...)
Этот "замес" необходим только рыфляндии по принципу отвлечения внимания. Дополнительно - "размазать" силы Турции для помощи Азербайджану.
Замес будет короток но жесток.
Курды не успели обучить армянские подразделения и провести боевое слаживание.
и отвлекающий маневр капитально прокатил...
а в-общем- где захотим, там и зачебучим... (шоб не забывали нас, рога вмочим, потому как они везде)...(((
Каждій трактует по своему)
https://minval.az/news/124035625 Враг бежит, оставив бронетехнику на поле боя: Минобороны показало новое видео
https://minval.az/news/124035625
ФАКТЫ::
К ноябрю - декабрю 1988 года в этот конфликт, как отмечал А. Н. Ямсков, оказались вовлечены большинство жителей обеих республик, и он фактически перерос рамки локальной проблемы Нагорного Карабаха
Факты из жизни:
Наша РАКЕТНАЯ часть (ядерная, средней дальности!) была спешно переброшена на "учения" в НОЯБРЕ!!! Новый год, постреливая болванками без ядерной начинки в сторону Тихого океана, мы провели в КАРА-КУМЕ!
Вопрос:
Готово ли было советское БЫДЛО стрельнуть ядерными боеголовками или все эти телодвижения были для запугивания НАТО или РАССТРЕЛА и подавления неядерными зарядами ВОССТАНИЯ азербайджанцев?!
Азербайджанцы, ПРОСТИТЕ! Не было интернета и Гугла, почти никто из нас не знал о восстании и тем более о реальной цели запусков ракет средней дальности!
Удачи вам в борьбе с российскими оккупантами!