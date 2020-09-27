Война в Карабахе: Удар Армении по азербайджанскому военному конвою. ВИДЕО

Министерство обороны Армении разместило в социальных сетях видеоролик о нападении на азербайджанский военный конвой в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на defence-blog.com, по данным армянской стороны, конвой состоял из боевых машин пехоты и военных грузовиков.

Некоторые источники утверждают, что на видео изображена колонна азербайджанских боевых машин пехоты БМП-3, пытавшаяся прорваться через поврежденные армянские военные грузовики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторонам конфликта в Нагорном Карабахе следует немедленно прекратить боевые действия и возобновить мирные переговоры, - НАТО

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Смотрите также: Война в Карабахе: Удар беспилотников Азербайджана по системам ПВО ВС Армении. ВИДЕО