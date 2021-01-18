Навального відвезли в московський слідчий ізолятор "Матроська тиша". ВIДЕО
Російського опозиціонера Олексія Навального вивезли з відділу УВС в Хімках.
Про це Навальний сказав у відео, опублікованому на його сторінці в твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо вірити документам суду, я поїхав у "Матроську тишу". Всім хочу сказати одне: нічого не потрібно боятися. Боятися можна тільки свого власного страху", - сказав Навальний.
Російські ЗМІ зафіксували момент, як опозиціонера вивели з будівлі, де відбувалося судове засідання.
Як повідомлялося, Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.
17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.
Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.
Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.
Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.
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надо было бы:
1. Бутер посадить
2. Санкции ввести
ДЕ ЛОГІКА КАРЛ?
це логіка всіх росіян і наших малоросів.
вот Бутєр для того і працює, щоб "побухтєть"
Не все народы способны на Майданы, как и не все диктаторы бегут в Ростов, многие из них тупо устраивают кровавую баню. Беларусь, Турция, чем там протесты закончились? Не все так просто, особенно среди упоротых ватников, но даже скудные попытки открыть глупцам глаза, заслуживают уважения.
Поясняю для тупых:
1) Мы с ****** договориться не можем и именно нам, украинцам, следует болеть за Навального, так как именно с ним необходимый нам диалог вообще возможен. Ни с жириком, ни с кем ещё из реальных претендентов на пост главы рашки.
2) Свою истинную позицию относительно Крыма, Навальный высказывать не может, так как отправился бы за решетку ещё раньше, по обвинению в сепаратизме, поэтому он всегда избегает подобных вопросов. Но повторяю, именно с ним для Украины возможен был бы диалог по возврату Крыма.
3) Нет альтернатив западной идеологии, рано или поздно она придет в каждую дремучую авторитарную точку планеты и рашка этому не исключение. Пусть не в теперешних имперских границах, но рано или поздно не удивляйтесь встретиться с ней в ЕС и российская оппозиция это понимает и к этому стремится. У нас тоже ватников и прочих совкодрочеров хватает, если что, но эта чума постепенно вырождается.
1.Когда Леха блеял про не бутерброт, никакой статьи за это не было.
2.Как не было никаиих статей, когда эта русмартышка, брызжа пеной из пасти, поддержала всеми четырьмя агрессию русни против Грузии.
То, что тебя сосед-***** устраивает, я уже понял, вот меня лично нет.
а сцарей московских, хло или бутера, нам наср...ть !
Але нехай розхитує російський човен та заробляє для расії нові санкції.
Тільки ЄС наголосили минулі санкції за отруєння (фігня, нічого суттєвого), а в рашці рубль на 10% впав - і досить там бултихається...
И, когда пришёл к власти, не думал в Афганистане обороты сбавлять.
Но, реальность всё расставила на свои места.
Кстати, сразу после смерти Сталина четверо приближённых: Берия, Маленков, Булганин и Хрущёв для нормализации отношений с западом подготовили документ, где предложили передать: Кёнигсберг - ГДР, Выборг - Финляндии, Курилы - Японии.
Тогда не сложилось.
Но стенограммы заседаний в 90-е годы показывали...
Всё будет зависить от умения запада убеждать.
Я не согласна со многими высказываниями Навального в отношении Украины, но он не наша оппозиция , а рассейская. И мы должны консолидироваться со всем миром в осуждении репрессивного режима путана в отношении Навального в том числе. Ваше излишнее усердие очернить Навального наводит на определенные мысли.
Медведчук с экранов своих каналов обещает всем раздать землю, которая положена по конституции, обещает снизить тарифы, поднять пенсии- мне лично от этого страшно становится, ведь люди верят этому полутрупу, у них амнезия, они же забыли, что есть медведчук. И купленные им каналы, куплены не им, ведь это абсолютно невыгодное предприятие коммерчески, эти каналы куплены на деньги кремля.
Ну і прокоментуй продаж Зеленським франшизи ;Ліґа Смєха; в РФ.
Заодно можеш прокоментувати продаж ним в РФ ;Сватов;, Слуґа народа; та відкриття власного російського телеканалу ;Сваты-TV;.
Патріотка ти наша.
«Тобто проект Зеленський- дитя Медведчука.» - не знаю какие вас есть факты, чтобы утверждать подобное, но то, что ПАП давний соратник путинского кума, это факт, т. к. он был членом партии, которую возглавлял Медведчук. И если до войны он был сбитым летчиком, то во время войны он "знову з'явився у публічному просторі, отримавши статус дуже важливої персони і особистий повітряний коридор Київ-Москва." За поддержку эрэфии Медведчук в 2014 г. попал под санкции США, а в Украине он попал в Минский переговорный процесс, по приглашению Порошенко, кстати. Это подтвердил Климкин. Более того, Медведчук регулярно приезжал в администрацию президента, что было неоднократно зафиксировано, и контроль над телеканалами 112 и NEWSONE он получил при ПАП. Исходя из этого, можете ответить на вопрос:"Так кто же вытащил протухшую тушку Медведчка из шкафа, отряхнул от нафталина и запустил в публичную украинскую политику?"
«Можеш і про Ліпєцк розповісти.» - а что тут рассказывать, это общеизвестно. Липецкая фабрика остановилась только через три года после начала войны. До этого исправно платила налоги агрессору и оккупанту.
кома то медицинская !!!!!
кольнули Бутера - он и отрубился,
а потом нашатырчик - и опять ожил
https://aillarionov.livejournal.com/545224.html
шановний Ак Мурза, цей Бутер наговорив на себе на десять рокі наперед - хто він і що він
Удобрєнія то все !!!!
запускайте Бутєра в кримський бутерброт, нехай зтанцює,
такі довго не живуть....
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?
партия ****** россия = 666 ....
,,
.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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Байден - 6 букв
Харрис - 6 букв
=
666.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?
НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
"На вопрос "Крым наш?" оппозиционер ответил, что "Крым - тех людей, кто живет в Крыму".
Навальный добавил, что полуостров "был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм", но сейчас является частью России.
Украинцам политик посоветовал не обманывать себя: Крым "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины". (интервью "Эху Москвы")
Пусть он даже трижды демократ