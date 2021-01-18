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Навального відвезли в московський слідчий ізолятор "Матроська тиша". ВIДЕО

Російського опозиціонера Олексія Навального вивезли з відділу УВС в Хімках.

Про це Навальний сказав у відео, опублікованому на його сторінці в твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо вірити документам суду, я поїхав у "Матроську тишу". Всім хочу сказати одне: нічого не потрібно боятися. Боятися можна тільки свого власного страху", - сказав Навальний.

Також читайте: Поодинокі пікети на підтримку Навального почалися в Росії, є перші затримані

Російські ЗМІ зафіксували момент, як опозиціонера вивели з будівлі, де відбувалося судове засідання.

Як повідомлялося, Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

Також читайте: Європарламент завтра обговорить затримання Навального в РФ

арешт (2523) москва (1245) росія (65122) СІЗО (724) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+18
Другий день цим москалем забивають стрічку.
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18.01.2021 21:21
+11
Нічого йому не буде. Шоу для лохів.
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18.01.2021 21:20
+7
Поясняю для тупой русни...
1.Когда Леха блеял про не бутерброт, никакой статьи за это не было.
2.Как не было никаиих статей, когда эта русмартышка, брызжа пеной из пасти, поддержала всеми четырьмя агрессию русни против Грузии.
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18.01.2021 22:10
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Помотросят и брясят..
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18.01.2021 21:20 Відповісти
жаль.
надо было бы:

1. Бутер посадить
2. Санкции ввести
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18.01.2021 21:33 Відповісти
Когда )(уйло руками наемников убило Немцова кацапы сглотнули и забыли... Этого забудут еще быстрее....Что там Хабаровск ? Уже заглохли? "Бунтари" хЕровы...
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18.01.2021 23:15 Відповісти
Нічого йому не буде. Шоу для лохів.
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18.01.2021 21:20 Відповісти
"По улицам Слона водили, Как видно напоказ" (с)
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18.01.2021 21:20 Відповісти
Другий день цим москалем забивають стрічку.
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18.01.2021 21:21 Відповісти
Навальний для *****- як запобіжний клапан. Чисто стравити тиск, щоб не рвонуло.
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18.01.2021 21:22 Відповісти
Безглузда, вигадана Кремлем маячня, розхитувати режим, викривати шахрайство ***** й його оточення, щоб потім щось там стравлювати.
ДЕ ЛОГІКА КАРЛ?
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18.01.2021 21:28 Відповісти
логика в том что "ВСЕ ВОРУЮТ !"

це логіка всіх росіян і наших малоросів.
вот Бутєр для того і працює, щоб "побухтєть"
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18.01.2021 21:39 Відповісти
Тобто зростання обурення владою, ***** сам під себе підкладає? Геніально КАРЛ
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18.01.2021 21:46 Відповісти
А где посмотреть вот этот подьем недовольства ************ на московии? Ну, може десь вже мусоров бьють?
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18.01.2021 21:51 Відповісти
Как вариант, проследить за хронологией его перемещений и выступлений по рашке за все эти годы, не говоря уже о скандальных выступлениях в СМИ и интернет сообществе.
Не все народы способны на Майданы, как и не все диктаторы бегут в Ростов, многие из них тупо устраивают кровавую баню. Беларусь, Турция, чем там протесты закончились? Не все так просто, особенно среди упоротых ватников, но даже скудные попытки открыть глупцам глаза, заслуживают уважения.
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18.01.2021 22:02 Відповісти
Так Крым шо, не бутерброт?
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18.01.2021 22:03 Відповісти
Я уже писал в недавней новости, вставлю это сюда:

Поясняю для тупых:
1) Мы с ****** договориться не можем и именно нам, украинцам, следует болеть за Навального, так как именно с ним необходимый нам диалог вообще возможен. Ни с жириком, ни с кем ещё из реальных претендентов на пост главы рашки.
2) Свою истинную позицию относительно Крыма, Навальный высказывать не может, так как отправился бы за решетку ещё раньше, по обвинению в сепаратизме, поэтому он всегда избегает подобных вопросов. Но повторяю, именно с ним для Украины возможен был бы диалог по возврату Крыма.
3) Нет альтернатив западной идеологии, рано или поздно она придет в каждую дремучую авторитарную точку планеты и рашка этому не исключение. Пусть не в теперешних имперских границах, но рано или поздно не удивляйтесь встретиться с ней в ЕС и российская оппозиция это понимает и к этому стремится. У нас тоже ватников и прочих совкодрочеров хватает, если что, но эта чума постепенно вырождается.
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18.01.2021 22:07 Відповісти
Поясняю для тупой русни...
1.Когда Леха блеял про не бутерброт, никакой статьи за это не было.
2.Как не было никаиих статей, когда эта русмартышка, брызжа пеной из пасти, поддержала всеми четырьмя агрессию русни против Грузии.
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18.01.2021 22:10 Відповісти
Получи от ***** премию и успокойся. А я считаю, что с Навальным можно вести диалог, так как вся его риторика, носит прозападные ценности. Даже если он не идеален и чего-то где-то ляпнул, то это уже прогресс по перелому российского сознания, а главное, плацдарм для прихода на политическую арену других прозападных политиков, раскручивание фсбшных гаек. И сам ты русня, дебилоид фсбшный.
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18.01.2021 22:19 Відповісти
Весь этот перелом контролируем фсб и если бы нёс какую-то угрозу просто шлёпнули бы без всяких "новичков".
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18.01.2021 22:24 Відповісти
Рекоммендую перечитать комментарии выше по этой ветке. Устал комментировать, как ***** сам под себя чего-то контролирует.
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18.01.2021 22:31 Відповісти
Вы видимо не понимаете,что это политика государства,а не одного человека и на этой политике они паразитируют,ну нечем больше гордиться и воспитывать молодёжь ,кроме "Крым наш" и война ,в которой почти 100%,не участвовали.
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19.01.2021 00:14 Відповісти
Чей Крым, дебил руснявый? как зовут фюрерка русни, ***** гсб-шная?
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18.01.2021 22:24 Відповісти
Ты тупой? Перечитай мои комментарии и попробуй включить мозг, если имеется.
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18.01.2021 22:33 Відповісти
Нет, не тупой. Я же не русский. Для меня хороший русский - который не дышит. Тебе же комфортно за одним столом с русскими свиньями.
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18.01.2021 22:40 Відповісти
Ну давай всех россиян на Луну отправим, есть варианты как это сделать? Или может быть они к нам не лезут, не оккупируют наши земли? Пусть ***** дальше это делает, пусть ватники совкодрочат, плевать на оппозицию, да?
То, что тебя сосед-***** устраивает, я уже понял, вот меня лично нет.
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18.01.2021 22:55 Відповісти
Ты не понял? Хороший русский не дышит. Закройте вашу границу со страной-помойкой. Или у вас с дикарями войны нет?
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18.01.2021 22:58 Відповісти
Для этого нужно получить контроль над границей, для начала, отказаться от газа и тд. А вообще я согласен, но олигархи этого не допустят, возможно есть и другие экономические и дипломатические факторы, я не в курсе. Но мы ведь не границу обсуждаем сейчас, да и когда это дикарей останавливало?..
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18.01.2021 23:03 Відповісти
Максимка читать вмієш?
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19.01.2021 06:17 Відповісти
"...следует болеть за Навального, так как именно с ним необходимый нам диалог вообще возможен." - це звідки взято?
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18.01.2021 22:23 Відповісти
З протилежної путіну риторики, захисту західних цінностей.
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18.01.2021 22:29 Відповісти
с весны 14-го мы болеем только ЗА СЕБЯ милай !
а сцарей московских, хло или бутера, нам наср...ть !
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18.01.2021 22:39 Відповісти
Нельзя просто сделать вид, что ихтамнет. Наше благополучие и безопасность, в любом случае зависит от того, кто там сцарь, точнее, на сколько он адекватен. Так что ЗА СЕБЯ, есть огромная разница, ***** там или "бутер". Так что фсбшная риторика мол какаяразница, точно мимо, разница огромная.
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18.01.2021 22:47 Відповісти
Угу. Крым не бутерброт. По Тбилиси надо нанести ракетный удар, а всех грызунов - выслать из страны-помойки. Западные ценности, ну....
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18.01.2021 22:42 Відповісти
За жириком тоскуешь?
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18.01.2021 22:48 Відповісти
Не, за С.А. Бандерою.
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18.01.2021 22:49 Відповісти
Дикарей либо образовывают, либо истребляют. Какой по твоему вариант приемлем и возможен по отношению к рашке?
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18.01.2021 22:57 Відповісти
Истребить любыми способами. Заморить голодом. Но в любом случае - закрыть с ними границу для начала.
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18.01.2021 23:00 Відповісти
Это не прозападный путь, а влажные мечты фюрера, так это не работает, слава богу, иначе сильные мира сего, постирали бы с лица земли целые континенты, по вере, цвету кожи и тд.
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18.01.2021 23:06 Відповісти
А чё ж ты так далеко заехал от бандеровшины.?
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19.01.2021 11:01 Відповісти
Что за чушь. Три недели в коме. А вы все поддерживаете гипотезы, которые сам кремль и распространяет
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18.01.2021 21:31 Відповісти
Правда в тім що Навальний- російський неонацист. Учасник ;русскіх маршєй;.
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18.01.2021 21:36 Відповісти
Так.
Але нехай розхитує російський човен та заробляє для расії нові санкції.
Тільки ЄС наголосили минулі санкції за отруєння (фігня, нічого суттєвого), а в рашці рубль на 10% впав - і досить там бултихається...
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18.01.2021 21:43 Відповісти
Это конечно ужасно цинично, но лучшего результата он бы достиг в этом умерев в тюрьме. А если себе представить чудо, что ботаники победили чекистов и вот Навальный, президент РФ, борется с коррупцией итд. Тем не менее "Крым не бутерброд,что бы его туда сюда отдавать" увы.
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18.01.2021 21:49 Відповісти
Горбачёв тоже никогда не говорил, что видит республики СССР независимыми странами.
И, когда пришёл к власти, не думал в Афганистане обороты сбавлять.
Но, реальность всё расставила на свои места.
Кстати, сразу после смерти Сталина четверо приближённых: Берия, Маленков, Булганин и Хрущёв для нормализации отношений с западом подготовили документ, где предложили передать: Кёнигсберг - ГДР, Выборг - Финляндии, Курилы - Японии.
Тогда не сложилось.
Но стенограммы заседаний в 90-е годы показывали...
Всё будет зависить от умения запада убеждать.
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18.01.2021 22:19 Відповісти
Ваш местячковый идиотизм уже даже не смешит. У вас Лукашенко -'крепкий хозяйственник', саакашвили -'агент кремля ' и Навальный тоже.
Я не согласна со многими высказываниями Навального в отношении Украины, но он не наша оппозиция , а рассейская. И мы должны консолидироваться со всем миром в осуждении репрессивного режима путана в отношении Навального в том числе. Ваше излишнее усердие очернить Навального наводит на определенные мысли.
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19.01.2021 09:37 Відповісти
Лукашенко- то кумир деяких з твоєї бригади. Лукашенка я не переварюю, як і Саакашвілі з Зеленським.
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19.01.2021 12:09 Відповісти
Я даже не буду интересоваться, кого вы 'перевариваете'. Ваша секта не может не удивлять. Вы поддерживаете самого настоящего олигарха. Вы приватизировали патриотизм, продолжаете делить Украину и украинцев на 'наших и ваших'. Вы не делаете никаких выводов из прошлых ошибок. Ваше восприятие реальности неправильное. И следствием этого есть то,что в своей неуемной неконструктивной критике Зе, хотя это даже не критика, а просто оговоры, стало то, что ,по последним опросам , во втрой тур попадёт кум путана медведчук. Кстати, я писала об этом ещё три года назад, что самое плохое наследие порошенко - это именно кум путина в украинском парламенте.
Медведчук с экранов своих каналов обещает всем раздать землю, которая положена по конституции, обещает снизить тарифы, поднять пенсии- мне лично от этого страшно становится, ведь люди верят этому полутрупу, у них амнезия, они же забыли, что есть медведчук. И купленные им каналы, куплены не им, ведь это абсолютно невыгодное предприятие коммерчески, эти каналы куплены на деньги кремля.
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19.01.2021 15:24 Відповісти
Танюша, ти забуваєш що Зеленський прийшов до владі завдяки Коломойському та його ;1+1;. А Медведчук є давнім бізнес-партнером та другом Коломойського, плюс співвласником того ж ;1+1;. Тобто проект Зеленський- дитя Медведчука.
Ну і прокоментуй продаж Зеленським франшизи ;Ліґа Смєха; в РФ.
Заодно можеш прокоментувати продаж ним в РФ ;Сватов;, Слуґа народа; та відкриття власного російського телеканалу ;Сваты-TV;.
Патріотка ти наша.
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19.01.2021 15:33 Відповісти
Украина этим летом стала партнером расширенных возможностей НАТО, в Одессе уже просто прописались натовские корабли, летом мы лицезрели военные самолеты союзников и тд. Строятся дороги. Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если ее там нет. Думайте позитивно , любите своих близких и ссввою страну. Эх простые рецепты могут усилить очень сильно наши.позиции . Есть вещи,, которые опаснее ваших. ситуативных предоочтенйй. Пока мы спорим -порошенко или зе, власть захвватываает кум путина.
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19.01.2021 15:45 Відповісти
Ото і вся відповідь?
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19.01.2021 15:48 Відповісти
А что мне тебе про сватов комментировать? Или начать ответь фабрики порошенко в Липецке? Ну, надоело уже слушать этот бред.
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19.01.2021 18:16 Відповісти
Можеш і про Ліпєцк розповісти. Заодно докази що фабрика працює надаси.
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19.01.2021 18:22 Відповісти
"ти забуваєш що Зеленський прийшов до владі завдяки Коломойському та його ;1+1" - а вы забываете о встрече ПАП в 2014г. с украинским олигархом Фирташем, который связан с одним из главарей русской мафии Могилевичем. После этой встречи на суде Фирташ заявил: "Мы добились чего хотели: Порошенко - президент..." Можно ли считать после этого, что Порошенко пришел к власти благодаря Фирташу?))
«Тобто проект Зеленський- дитя Медведчука.» - не знаю какие вас есть факты, чтобы утверждать подобное, но то, что ПАП давний соратник путинского кума, это факт, т. к. он был членом партии, которую возглавлял Медведчук. И если до войны он был сбитым летчиком, то во время войны он "знову з'явився у публічному просторі, отримавши статус дуже важливої персони і особистий повітряний коридор Київ-Москва." За поддержку эрэфии Медведчук в 2014 г. попал под санкции США, а в Украине он попал в Минский переговорный процесс, по приглашению Порошенко, кстати. Это подтвердил Климкин. Более того, Медведчук регулярно приезжал в администрацию президента, что было неоднократно зафиксировано, и контроль над телеканалами 112 и NEWSONE он получил при ПАП. Исходя из этого, можете ответить на вопрос:"Так кто же вытащил протухшую тушку Медведчка из шкафа, отряхнул от нафталина и запустил в публичную украинскую политику?"
«Можеш і про Ліпєцк розповісти.» - а что тут рассказывать, это общеизвестно. Липецкая фабрика остановилась только через три года после начала войны. До этого исправно платила налоги агрессору и оккупанту.
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19.01.2021 20:03 Відповісти
.
кома то медицинская !!!!!

кольнули Бутера - он и отрубился,
а потом нашатырчик - и опять ожил
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18.01.2021 21:42 Відповісти
Так Крым шо, не бутерброт?
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18.01.2021 22:03 Відповісти
вот тут:
https://aillarionov.livejournal.com/545224.html
шановний Ак Мурза, цей Бутер наговорив на себе на десять рокі наперед - хто він і що він
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18.01.2021 22:41 Відповісти
Не понимаю, шо Вам не нравится? Леха такой же трампоид, как и Вы.
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18.01.2021 22:31 Відповісти
всі ватники, включно з Бутєром, варті тільки того, щоб їх палити, і Ваші, пане Ак-Мурза, вибачайте, також
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18.01.2021 22:44 Відповісти
Ну, на гумус их тоже можно.
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18.01.2021 22:46 Відповісти
А ! дачник дачника бачить іздалека !

Удобрєнія то все !!!!
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18.01.2021 22:47 Відповісти
У меня дом и дача - все в одном пакете. Селюк я.
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18.01.2021 22:54 Відповісти
Видео с отплясывающим крымским матросиком навалите в Матросскую тишину.
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18.01.2021 21:25 Відповісти
новій морячок замість небіжчика?
запускайте Бутєра в кримський бутерброт, нехай зтанцює,
такі довго не живуть....
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18.01.2021 22:46 Відповісти
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?


партия ****** россия = 666 ....
,,
.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
..
..
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18.01.2021 21:30 Відповісти
кремль - 6 букв

Байден - 6 букв
Харрис - 6 букв
=
666.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?
НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Навального відвезли в московський слідчий ізолятор "Матроська тиша" - Цензор.НЕТ 5170
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18.01.2021 21:47 Відповісти
И чем они связаны , что бы получилось 666
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18.01.2021 21:50 Відповісти
теолог https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80 Этельберт Штауфер расшифровал «число зверя» как имя императора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F ***** . Официальный титул *****- Imperator Caesar ***** Augustus Germanicus, по-гречески: Αυτοκρατωρ Καισαρ Δο Σεβαστος Γερμανικος. На греческих монетах чеканился сокращённый титул: A. KAI. ΔOMET. ΣEB. ΓE., числовое значение которого равно 666.
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18.01.2021 22:20 Відповісти
Как-то пофиг. Хоть в Лобытнаги.
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18.01.2021 21:30 Відповісти
Лучше больше информации по судилищу ( завтра) над Кузьменко , ************** и его марионетка рюкзаков -Аваков назначили убийцами невинных - лучших людей Украины !
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18.01.2021 21:30 Відповісти
Это как у нас, нужно найти лоха для отвлечения внимания от экономических проблем! Да кому это чмо нужно в России!
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18.01.2021 21:31 Відповісти
це всего лишь хитрая мацкальская многоходовочка по транзиту влады царевичу ляксею
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18.01.2021 21:34 Відповісти
А ничего, шо электорат у них малость отличается? Точнее он диаметрально противоположный.
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18.01.2021 21:50 Відповісти
главное, це неожиданность, решительность, быстрота и натиск, уверен, леху скоро коронуют и посадят на трон
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18.01.2021 21:52 Відповісти
Не... это, видно, вряд ли. Поматросят - да и бросят.
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18.01.2021 21:59 Відповісти
ага, бросят, в проклятый ежевичник
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18.01.2021 22:07 Відповісти
Це фальшива вистава-фарс від ФСБешних режисерів -мерзотників з Навальним в головній ролі! Вистава, яка поставлена для європейців щоб повірили в якусь міфічну "опозиційність" будь якого московита ! Назва вистави "Зніміть санкції, бо ми не всі погані!!!!".
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18.01.2021 22:00 Відповісти
_Вообще-то Европа сняла бельишко и стоит перед кремлём на всё готовая - и то уже давненько. Так что такие спектакли именно с такой целью представляются более чем сомнительной гипотезой.
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18.01.2021 22:34 Відповісти
Штирлиц зашёл в туалет и подёргал ручки кабинок. Все кабинки были заняты. "Не иначе заседание российского суда",- подумал Штирлиц и пошёл в ближайший подъезд. А там тоже занято.
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18.01.2021 22:36 Відповісти
что-то непонятно - почему вдруг Навальный так стал интересен. Он что, друг Украины?
"На вопрос "Крым наш?" оппозиционер ответил, что "Крым - тех людей, кто живет в Крыму".
Навальный добавил, что полуостров "был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм", но сейчас является частью России.
Украинцам политик посоветовал не обманывать себя: Крым "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины". (интервью "Эху Москвы") Навального відвезли в московський слідчий ізолятор "Матроська тиша" - Цензор.НЕТ 2639
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18.01.2021 22:50 Відповісти
Навальный также сказал, что если станет президентом РФ, то не будет пытаться вернуть полуостров Киеву: "Крым - это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?".
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18.01.2021 22:52 Відповісти
«Настоящие лидеры должны быть готовы пожертвовать всем ради свободы своего народа». © Нельсон Мандела

Навального відвезли в московський слідчий ізолятор "Матроська тиша" - Цензор.НЕТ 4637
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18.01.2021 22:55 Відповісти
Путин хочет повысить рейтинг Навального. Что такое месяц в комфортабельной камере Матроской тишины. Зато получит облик мученика. Навальный Путина как оппозиционер устраивает и очень даже ему нужен. Если бы не это, то он его как Ходарковского укатал на 15 лет.
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18.01.2021 23:12 Відповісти
Скорее всего Путин хочет создать себе противовес в глазах влиятельной элиты РФ. Мол, если не я, то Навальный!
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18.01.2021 23:14 Відповісти
Шоу для лохов. У нас уже есть свой клоун, по совместительству президент, обещавший золотые горы. Теперь ржем с самих себя.
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18.01.2021 23:37 Відповісти
Коллеги! Учтите, еще не родился москаль, который сделает реверанс в сторону Незалежной!
Пусть он даже трижды демократ
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19.01.2021 01:18 Відповісти
У ***** с насральным просто договорняк - а всё это шоу понты для лохов.
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19.01.2021 02:18 Відповісти
К Максиму Тесаку в гости видать.
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19.01.2021 04:11 Відповісти
Сложно болеть за Навального, но я читаю сейчас российские новости с большим интересом чем украинские. Потому что у нас после воцарения собачки Каломойского ничего не происходит в политике (борьбе за власть) ,я подчеркиваю в политике а не в общественной жизни. А у кацапов пошел движ, именно политический, наконец -то. Именно Навальный и есть авто этого движа, у них реально грядет время перемен. А у нас? ****, сидят агенты ФСБ и ГРУ во власти, вытирают об нас ноги, а мы все терпим, на этом фоне Навальный луч света, хтоб шо не казав.
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19.01.2021 07:57 Відповісти
матросом станет ....)
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19.01.2021 15:51 Відповісти
 
 