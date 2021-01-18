Поодинокі пікети на підтримку Навального почалися в Росії, є перші затримані

У центрі Санкт-Петербурга біля Гостинного двору вдень 18 січня розпочалася серія одиночних пікетів на підтримку політика Олексія Навального.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза".

Поліцейські затримують учасників пікетів практично відразу ж після того, як вони розгортають плакати. До теперішнього моменту затримані менш як десять осіб.

"Зараз на площі перед Гостиним двором перебувають кілька десятків людей, багато з них - роззяви. Поліція в мегафон попереджає присутніх про адміністративну відповідальність за проведення публічних заходів і вимагає розійтися", - зазначає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно ініціювати нові санкції проти РФ через арешт Навального, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Раніше повідомлялося, що штаби Навального готують великі мітинги по всій Росії у зв'язку з його арештом.

Як повідомлялося, Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

Також читайте: Європарламент завтра обговорить затримання Навального в РФ