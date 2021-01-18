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Одиночные пикеты в поддержку Навального начались в России, есть первые задержанные

Одиночные пикеты в поддержку Навального начались в России, есть первые задержанные

В центре Санкт-Петербурга у Гостиного двора днем 18 января началась серия одиночных пикетов в поддержку политика Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медуза".

Полицейские задерживают участников пикетов практически сразу же после того, как они разворачивают плакаты. К настоящему моменту задержаны менее десятка человек.

"Сейчас на площади перед Гостиным двором находятся несколько десятков человек, многие из них - зеваки. Полиция в мегафон предупреждает собравшихся об административной ответственности за проведение публичных мероприятий и требует разойтись", - отмечает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо инициировать новые санкции против РФ из-за ареста Навального, - глава МИД Латвии Ринкевич

Ранее сообщалось, что штабы Навального готовят большие митинги по всей России в связи с его арестом.

Сегодня, 18 января, Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

Также читайте: Европарламент завтра обсудит задержание Навального в РФ

Автор: 

задержание (6672) россия (95308) Навальный (855)


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Топ комментарии
+14
Одиночные пикеты в поддержку Навального начались в России, есть первые задержанные - Цензор.НЕТ 1632
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18.01.2021 18:04
+7
бейте, бейте друг друга, рассеяне !!!

мы за вас оч-ч-ч-чень переживаем !
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18.01.2021 18:10
+6
пазор!!!пазор!!!пазор!!!
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18.01.2021 18:04
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Вот и вся реальная поддержка Навального - несколько десятков человек. Это они что ли с х..йловскими космонавтами махаться будут и плешивую крысу сносить?
Поодинокі пікети на підтримку Навального почалися в Росії, є перші затримані - Цензор.НЕТ 9477
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18.01.2021 19:19 Ответить
хоть овальный, хоть ректальный - крым, как был божьим, так таковым и останется
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18.01.2021 19:23 Ответить
дикая азиОпа. рассея ёпта.

Поодинокі пікети на підтримку Навального почалися в Росії, є перші затримані - Цензор.НЕТ 6661
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18.01.2021 19:31 Ответить
Поодинокі пікети на підтримку Навального почалися в Росії, є перші затримані - Цензор.НЕТ 1695
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18.01.2021 19:32 Ответить
Поодинокі пікети на підтримку Навального почалися в Росії, є перші затримані - Цензор.НЕТ 3733
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18.01.2021 19:33 Ответить
Поодинокі пікети на підтримку Навального почалися в Росії, є перші затримані - Цензор.НЕТ 7023
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18.01.2021 19:33 Ответить
Они по телеку и из кухни поддерживают навального. Надежда только на то что в рашке усилят режим и дикататуру. Чтобы когда путин умрер началась полномасштабная гражданская война. Самый лучший сценарий
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18.01.2021 19:32 Ответить
Поодинокі пікети на підтримку Навального почалися в Росії, є перші затримані - Цензор.НЕТ 1686
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18.01.2021 19:34 Ответить
Навального могут ликвидировать до Выборов 2024 года...Есть одно "но".. //
Марк Фейгин //


АннексияНЕТ

https://youtu.be/lT-uZHFBp7Q

Поодинокі пікети на підтримку Навального почалися в Росії, є перші затримані - Цензор.НЕТ 1884


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18.01.2021 19:39 Ответить
В подземелье сидит дед,
За декретом шлет диктрет-
Как с Германии прибудет-
Посадить на много лет.
Смерду встречи заперетить
Самолету курс сменить,
Мы потомки Чингисхана,
Знаем, как страной рулить!
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18.01.2021 20:10 Ответить
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