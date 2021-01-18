Навального увезли в московский следственный изолятор "Матросская тишина". ВИДЕО

Российского оппозиционера Алексея Навального вывезли из отдела УВД в Химках.

Об этом Навальный сказал в видео, опубликованном на его странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Если верить документам суда, я поехал в "Матросскую тишину". Всем хочу сказать одно: ничего не нужно бояться. Бояться можно только своего собственного страха", - сказал Навальный.

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Российские СМИ зафиксировали момент, как оппозиционера вывели из здания, где проходило судебное заседание.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

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17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки. 18 января Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

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