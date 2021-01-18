Навального увезли в московский следственный изолятор "Матросская тишина". ВИДЕО
Российского оппозиционера Алексея Навального вывезли из отдела УВД в Химках.
Об этом Навальный сказал в видео, опубликованном на его странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Если верить документам суда, я поехал в "Матросскую тишину". Всем хочу сказать одно: ничего не нужно бояться. Бояться можно только своего собственного страха", - сказал Навальный.
Российские СМИ зафиксировали момент, как оппозиционера вывели из здания, где проходило судебное заседание.
Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.
Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.
После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки. 18 января Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
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надо было бы:
1. Бутер посадить
2. Санкции ввести
ДЕ ЛОГІКА КАРЛ?
це логіка всіх росіян і наших малоросів.
вот Бутєр для того і працює, щоб "побухтєть"
Не все народы способны на Майданы, как и не все диктаторы бегут в Ростов, многие из них тупо устраивают кровавую баню. Беларусь, Турция, чем там протесты закончились? Не все так просто, особенно среди упоротых ватников, но даже скудные попытки открыть глупцам глаза, заслуживают уважения.
Поясняю для тупых:
1) Мы с ****** договориться не можем и именно нам, украинцам, следует болеть за Навального, так как именно с ним необходимый нам диалог вообще возможен. Ни с жириком, ни с кем ещё из реальных претендентов на пост главы рашки.
2) Свою истинную позицию относительно Крыма, Навальный высказывать не может, так как отправился бы за решетку ещё раньше, по обвинению в сепаратизме, поэтому он всегда избегает подобных вопросов. Но повторяю, именно с ним для Украины возможен был бы диалог по возврату Крыма.
3) Нет альтернатив западной идеологии, рано или поздно она придет в каждую дремучую авторитарную точку планеты и рашка этому не исключение. Пусть не в теперешних имперских границах, но рано или поздно не удивляйтесь встретиться с ней в ЕС и российская оппозиция это понимает и к этому стремится. У нас тоже ватников и прочих совкодрочеров хватает, если что, но эта чума постепенно вырождается.
1.Когда Леха блеял про не бутерброт, никакой статьи за это не было.
2.Как не было никаиих статей, когда эта русмартышка, брызжа пеной из пасти, поддержала всеми четырьмя агрессию русни против Грузии.
То, что тебя сосед-***** устраивает, я уже понял, вот меня лично нет.
а сцарей московских, хло или бутера, нам наср...ть !
Але нехай розхитує російський човен та заробляє для расії нові санкції.
Тільки ЄС наголосили минулі санкції за отруєння (фігня, нічого суттєвого), а в рашці рубль на 10% впав - і досить там бултихається...
И, когда пришёл к власти, не думал в Афганистане обороты сбавлять.
Но, реальность всё расставила на свои места.
Кстати, сразу после смерти Сталина четверо приближённых: Берия, Маленков, Булганин и Хрущёв для нормализации отношений с западом подготовили документ, где предложили передать: Кёнигсберг - ГДР, Выборг - Финляндии, Курилы - Японии.
Тогда не сложилось.
Но стенограммы заседаний в 90-е годы показывали...
Всё будет зависить от умения запада убеждать.
Я не согласна со многими высказываниями Навального в отношении Украины, но он не наша оппозиция , а рассейская. И мы должны консолидироваться со всем миром в осуждении репрессивного режима путана в отношении Навального в том числе. Ваше излишнее усердие очернить Навального наводит на определенные мысли.
Медведчук с экранов своих каналов обещает всем раздать землю, которая положена по конституции, обещает снизить тарифы, поднять пенсии- мне лично от этого страшно становится, ведь люди верят этому полутрупу, у них амнезия, они же забыли, что есть медведчук. И купленные им каналы, куплены не им, ведь это абсолютно невыгодное предприятие коммерчески, эти каналы куплены на деньги кремля.
Ну і прокоментуй продаж Зеленським франшизи ;Ліґа Смєха; в РФ.
Заодно можеш прокоментувати продаж ним в РФ ;Сватов;, Слуґа народа; та відкриття власного російського телеканалу ;Сваты-TV;.
Патріотка ти наша.
«Тобто проект Зеленський- дитя Медведчука.» - не знаю какие вас есть факты, чтобы утверждать подобное, но то, что ПАП давний соратник путинского кума, это факт, т. к. он был членом партии, которую возглавлял Медведчук. И если до войны он был сбитым летчиком, то во время войны он "знову з'явився у публічному просторі, отримавши статус дуже важливої персони і особистий повітряний коридор Київ-Москва." За поддержку эрэфии Медведчук в 2014 г. попал под санкции США, а в Украине он попал в Минский переговорный процесс, по приглашению Порошенко, кстати. Это подтвердил Климкин. Более того, Медведчук регулярно приезжал в администрацию президента, что было неоднократно зафиксировано, и контроль над телеканалами 112 и NEWSONE он получил при ПАП. Исходя из этого, можете ответить на вопрос:"Так кто же вытащил протухшую тушку Медведчка из шкафа, отряхнул от нафталина и запустил в публичную украинскую политику?"
«Можеш і про Ліпєцк розповісти.» - а что тут рассказывать, это общеизвестно. Липецкая фабрика остановилась только через три года после начала войны. До этого исправно платила налоги агрессору и оккупанту.
кома то медицинская !!!!!
кольнули Бутера - он и отрубился,
а потом нашатырчик - и опять ожил
https://aillarionov.livejournal.com/545224.html
шановний Ак Мурза, цей Бутер наговорив на себе на десять рокі наперед - хто він і що він
Удобрєнія то все !!!!
запускайте Бутєра в кримський бутерброт, нехай зтанцює,
такі довго не живуть....
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?
партия ****** россия = 666 ....
,,
.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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..
Байден - 6 букв
Харрис - 6 букв
=
666.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?
НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
"На вопрос "Крым наш?" оппозиционер ответил, что "Крым - тех людей, кто живет в Крыму".
Навальный добавил, что полуостров "был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм", но сейчас является частью России.
Украинцам политик посоветовал не обманывать себя: Крым "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины". (интервью "Эху Москвы")
Пусть он даже трижды демократ