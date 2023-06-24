Момент авіаудару по колоні ПВК "Вагнер" на трасі М-4. ВКС РФ влучили у цивільну фуру. ВIДЕО
ВКС РФ під час завдання авіаударів по колоні ПВК "Вагнер" на трасі М-4 вдарили по цивільній фурі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначається, водій та пасажир загинули.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
Також повідомлялося, що Путін виступив зі спеціальним відеозверненням через повстання "вагнерівців".
Пока логистика через Ростов работает через пень-колоду.
Обстановка у небі росії. Станом на 13:30 24 червня знищено:
Мі-35М - 1 одиниця.
Ка-52 - 1 одиниця.
Мі-8 - 4 одиниці.
Ан-24/26 - 1 одиниця.
Чекаємо на пятилетку за 3 дня
Нульові залишки в обох команд.
Як тільки пропала спільна перемога, цей розкол став очевидним і нестерпним. Тепер це зупиниться лише повною поразкою однією із сторін ПОВНІСТЮ громадянського конфлікту.
Хтось звернув увагу, що цивільна фура стояла, а не їхала. І фура була начинена вибухівкою, а потім взірвалася?
так тут ролик як лисий сидить і ще 2 чєла з розчепіреними ногами. мля, ну ви тіпа кинула виклик владі, блаблабла, так в останню чергу будете сидіти як на шашличках в День обіду
чо тут взагалі звертати на щось увагу?
а просто дохера стріляють в одному напрямку
авось якийсь снаряд попаде в ціль