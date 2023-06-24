УКР
Момент авіаудару по колоні ПВК "Вагнер" на трасі М-4. ВКС РФ влучили у цивільну фуру. ВIДЕО

ВКС РФ під час завдання авіаударів по колоні ПВК "Вагнер" на трасі М-4 вдарили по цивільній фурі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, водій та пасажир загинули.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Також повідомлялося, що Путін виступив зі спеціальним відеозверненням через повстання "вагнерівців".

Вже!

Обстановка у небі росії. Станом на 13:30 24 червня знищено:

Мі-35М - 1 одиниця.
Ка-52 - 1 одиниця.
Мі-8 - 4 одиниці.
Ан-24/26 - 1 одиниця.
+30
А вообще это о многом говорит. ЧВК "Вагнер" за 10 месяцев не смогли захватить маленький украинский городок Бахмут. Но, ЧВК "Вагнер" могут за 3 дня и даже быстрее дойти до москвы. Россиянам проще воевать друг с другом, чем с украинцами, чем они успешно и занялись. ГОЙДА!!
Пролунав вибух біля штабу Південно військового округу у Ростові
👌
А давайте что-то лучше сделаем.
ну да. наступление наще самое время развивать на мелитополь и бердянск...
рано,потрібно лисій злупі дати увійти в Москву,тоді почнеться справжня смута і лише тоді можна починати контрнаступ свинособаки в окопах будуть деморалізовані
Я категорично проти успіху цієї ****** . Я за багатомісячні вуличні бої й руйнацію половини московії . Й щоб різанина йшла з перемінним успіхом .
Сила поки що на боці *****, армія підпорядковується Шойгу.
Це так виглядає, а насправді х його знає, що там в військах відбувається.
а воно так і буде,
Что-то с деланием как-то не очень. Дерьмак не велит.
Нам своє робити.
Пусть США наблюдают и еврокуколды. А у нас появилась возможность всё вернуть аж до Луганска.
Пока логистика через Ростов работает через пень-колоду.
пора уже херачить из ПЗРК по транспортникам и пассажирским бортам.
Вже!

Обстановка у небі росії. Станом на 13:30 24 червня знищено:

Мі-35М - 1 одиниця.
Ка-52 - 1 одиниця.
Мі-8 - 4 одиниці.
Ан-24/26 - 1 одиниця.
для полноты картины не хватает супержета.
Ніт. Іл - 96😁
и ту-шек...
Вагнера вже зробили нам план на тиждень
Чекаємо на пятилетку за 3 дня
Красівоє.
не астанавливайтесь.. !! успехов обоим сторонам!!
Наполягаю на бойовій нічиїй 0:0.
Нульові залишки в обох команд.
Україна допоможе зрівняти рахунок, доб'є залишки.
24.06.2023 17:40 Відповісти
Восим лет фуру бамбили!
ЗРК "Стріла" Вагнерів https://t.me/operativnoZSU/102707 відпрацьовує по КА-52 (відео)
для них це відосіки..вони не усвідомлюють що таке війна
А тут КА-52 https://t.me/oleksiihoncharenko/35427 вчасно випустив теплові ракети, і втік з-під удару .
Нравится мне поведение гражданских кацапов, они до сих пор считают, что это шоу, стоят клювами щёлкают пока в них не прилетит!
еще непуганные
Я так розумію росії більше не існує і Україна може бити по цим територіям всією зброєю?
Ні. Але НАТО може допомогти зброєю
Взагалі то командир ПВК «Вагнер» Дмитро Уткін - українець! Він родом із Смоліно, Кіровоградська обл.
Максимум - хохол, чи малорос.
Краще манкурт !!!
Те, що він може бути нащадком завезених на наші землі за роки окупації кацапів, українцем його ніяк не робить.
також бути нащадком украiньских мешканцiв не значить бути украiнцем. Головне що в головi.
Ну тепер Китай має повне право ввести війська в Хабаровськ, для захисту насєлєнія і проведення прискореного референдума....
хто зна...пам'ятаєте натяк Сі ,на президенство в росії )(уйлу?
Попрошу! Боли.
Кацапи і там, і там.
Яка різниця цивільна фура чи військова? Здохли ж кацапи, а це завжди добре
А вообще это о многом говорит. ЧВК "Вагнер" за 10 месяцев не смогли захватить маленький украинский городок Бахмут. Но, ЧВК "Вагнер" могут за 3 дня и даже быстрее дойти до москвы. Россиянам проще воевать друг с другом, чем с украинцами, чем они успешно и занялись. ГОЙДА!!
Беларуский полк "Калиновського" воюющий на стороне Украины, готовится сделать заявление. Не исключено что беларусы пойдут на Минск
в принципе, если лука уже сдрыснул - вариант...
Они такими ударами по гражданских только усиливают Вагнер. Пойду за чипсами и колой...
На росії багато "отсидєвших", а ті точно приєднаються до лисого, а багато запутінців, ті будуть проти тих, бери побільше чіпсів
Где то была инфа что Пригожин был из опущенных. Воры, настоящие воры его ***** пошлют. Западло.
А ми ж незнаємо скільки "опущених" на росії, ті то приєднаються
твои воры сами опущенцы только гебня прижала кинули клич поддержали наем урок в петушиные войска вагнеров
А чого так за "ворів" мазу тягнеш? Вони ніколи нас за ЛЮДЕЙ не сприймали. Може і їх пора тому "опущеному" на кол посадити?
Кацапія завжди була розділена навпіл - ті хто сидить і ті, хто охороняє.
Як тільки пропала спільна перемога, цей розкол став очевидним і нестерпним. Тепер це зупиниться лише повною поразкою однією із сторін ПОВНІСТЮ громадянського конфлікту.
24.06.2023 14:12 Відповісти
Кіностудія "ростов фільм" випустила черговий тізер блокбастера - "прігожин - нє пєтух".
Хтось звернув увагу, що цивільна фура стояла, а не їхала. І фура була начинена вибухівкою, а потім взірвалася?
шо?
так тут ролик як лисий сидить і ще 2 чєла з розчепіреними ногами. мля, ну ви тіпа кинула виклик владі, блаблабла, так в останню чергу будете сидіти як на шашличках в День обіду
чо тут взагалі звертати на щось увагу?
жаль.... шо не набита была орками.
https://2ch.hk/news/res/15075425.html Дядя Женя едет в Москву
Жаль, что алень в фуре так и не успел осознать от чего подох. Эх, в такие минуты начинаешь жалеть, что сказки о выходе души из тела и созерцании собственной смерти просто сказки. Вот удивился бы алень. Я ж голосовал за сцаря, а он в меня ракетой? Какая неожиданность... Яка прикра смерть...
это еще что , они должны пережить то что Мы пережили
Точно.
Вагнер заходит в Москву
шото нагадало, вроді є "диявол входить в місто". ну, у групи нашої піснярь такий. ну в принципі дурня, бо дияволів не існує, але може - хай Аллах помагає обом сторонам
По генштабу ЮВО в Ростове, нанесён ракетный удар !!!
у штаба ЮВО
flightradar нормально так на параші сьогодні виглядає )))) всі самалётіки крадуться правіше воронежа, ліпецька, тули ))) гуськом так в цепочку, ать-два, ать-два! ))
Гойда!!!!
то ж кацапи не ціляться в мішень
а просто дохера стріляють в одному напрямку
авось якийсь снаряд попаде в ціль
Ну, фурой можна було і б/к перевозити. Все шо влітає у будь якого кацапа - все рука Бож'я.
Попали не по Вагнеру а по гражданской ФУРЕ.
Озброєний кацап не шанує цивільних громадян, ні чужих ні своїх.
Держим кулачки. Болеем за обе команды.
За дуже результативну нічию принаймні 500 000 : 500 000.
Это минус леопард ...Конашенков в новостях 15 леопардов обьявит и не трассе на москву а в Украине...пилоту медальку...
