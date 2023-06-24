Момент авіаудару по колоні ПВК "Вагнер" на трасі М-4. ВКС РФ влучили у цивільну фуру. ВIДЕО

ВКС РФ під час завдання авіаударів по колоні ПВК "Вагнер" на трасі М-4 вдарили по цивільній фурі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, водій та пасажир загинули.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Також повідомлялося, що Путін виступив зі спеціальним відеозверненням через повстання "вагнерівців".