Міністр Сметанін збрехав: Браковані міни знов у військах | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі коментує ситуацію із постачанням до ЗСУ неякісних мін та неправдивими заявами очільника Мінстратегпрому Германа Сметаніна.

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Текстовий супровід відео

Це виробництво 120 і 82-мм мінометних мін. У 2024 році на виробництво мінометних мін в Україні держава виділила рекордну суму 25 мільярдів гривень. Це визначні гроші, це потрібні гроші, і рішення про те, що будувати в Україні, саме на українському виробництві, це правильне рішення, державницьке, яке, в принципі, в цілому треба було б вітати. Але, на жаль, виконання цього – це просто прямий злочин, і цей злочин продовжується прямо зараз.

Виник гучний скандал, інформацію цю вперше оприлюднили ми з вами, на сайті "Цензор.НЕТ", на моєму телеграм-каналі в "Ютубі" я оприлюднив інформацію, яку мені передали бійці з фронту, про те, що нові 120-мм міни українського виробництва, які масово постачаються на фронт, не спрацьовують. Після цього виникла гучна реакція, і було кілька заяв, на жаль, в цих заявах був відсутній міністр оборони Умєров, я його на ефірі тоді назвав містер Целофан, і він залишається Целофаном і наразі. Як не дивно, міністр оборони не втручається в ситуацію із забезпеченням мінами українського війська, і ніяким чином не прокоментував повну злочинну недієздатність військової прийомки, яка ці міни не перевірила, і навіть після того, як вони були поставлені на фронт, не звертало уваги міністерство оборони на те, що вони передали в армію діючу на фронт неякісні боєприпаси. Дві кримінальні справи, порушені ДБР, виключно по моїй публікації.

Я спілкувався зі слідчими, відкрилася справа, і вся справа будується на тому, що я зробив заяву. А насправді чому її зробив я? Тому що на всі сигнали про те, що міни неякісні, державні органи в установленому порядку не реагували. Після цього виник гучний скандал.

Понад 20 військових частин написали рекламацію виробнику, і міни у них забрали. Після цього, 6 грудня, на День ЗСУ, міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін, він займає цю посаду після свого попередника Олександра Камишіна, який зараз є радником президента, а на посаді міністра стратегпрому він всю цю програму пролобіював. Зараз її продовжує реалізовувати людина, також пов'язана з Камишіним, Герман Сметанін. Так от, Сметанін був у Раді, він збирав чомусь не на пресконференцію, а на розмову офрек журналістів, тобто на це не можна послатись і не можна використати його слова, але після виступу у Раді на каналі Сметаніна він зробив заяву, що нібито все добре, що забрали міни і зараз буде все добре. Насправді, не все добре, слова Сметаніна виявилися брехнею.

Відео пострілів прислала нам не одна військова частина. У нас відео з чотирьох підрозділів і ще з двох підрозділів зробили репортаж журналісти ТСН - Юлія Кирієнко-Мерінова.

Кілька фрагментів. "Дві пішли в поле, упали в поле, не працювали. Це на виході не вистачило сили, просто залишилося в стволі. Торчить. Ось, коротше, одна. Друга. Третя. Четверта. В стволі п'ята". "Отже так, оця ось міна, отакого маркування і ще іншого маркування, вони дають нам нерозрив. Що на оцих Б-429, що на М-12. У них ідуть отакі вишибні штатні. Накал гарний є на всіх, але вони не спрацьовують. Багато абортів, це виймати міну зі ствола, кожен раз розбирати міномет. На яких спрацьовують, то сам вишибний дає дуже великий недоліт. Незрозуміло чому, але мені здається, що просто неякісний сам вишибний. Замінили пороха, бо на рідних порохах на ось таких, на отаких косичках, це рідні пороха від цієї міни. Якщо на цих стріляти, міна падає 50 метрів біля міномета, 10 метрів біля міномета. Не згорають ці пораха з цими вишибними. Замінили пороха, міна улітає, все нормально. Але вишибні дуже часто є аборти. З 10 пострілів у нас один тільки розрив, всі решта нерозриви. Міна не розривається. Моя думка така, що внутрі тротил, він неякісний і тому дає нерозрив. Ми вже підкладали і пластид під підривник, але все рівно не дає розриву. Проблема в самій міні, в самому тротилі. Бажано перевірити партії на якість заливки тротилу. І бажано би, щоб таких вишибних давали більше в комплекті. Тому що дуже багато абортів, дуже багато, у нас не вистачає вишибних. І ми їх дуже шукаємо. В комплекті йде один до одної міни".

"Осінь 24-го року, 17 листопада, а ми вже не один день, не один тиждень стикаємося з одною проблемою. Ми почали працювати з мінами до 120-го міномета. І, на жаль, це повне дупло. Ну, для розуміння, що собою являє міна. В ящику дві міни, так зване спорядження до постріла. От, у нас є міна. Виробник у нас тут хто, здається, 888-й, не знаю, що це за завод. Осколково-фугасний постріл міни з ...чугуну М120 у складі. Рік виготовлення 10-й і місяць, 10-й, 24-й. Номер партії 17. От, далі те ж саме, підривник, номер партії 51. Основний заряд 35-24, додатковий заряд 27-24. Що собою являє? Оце є додатковий заряд. Це пучки пороха, які допомагають летіти міні далі. Тут підривник, від удару об який відбувається детонація цієї міни. От, їх входить в комплект в ящику 2 штуки. От, туди ж входить 2 комплекта порахів, по 6 штук. Вишибні 2, схожі такі на мисливські набої".

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Це ілюстрація того, що ситуація проблемна. Ми отримали відео з 6 військових частин, як мінімум. Але насправді їх набагато більше. Ситуація з мінами не вирішена. На це відео була реакція міністра Сметаніна, але ми для початку покажемо, як відреагувала армія на це відео. Тобто була видана заборона на застосування 120-мм мін певних партій."Заборонити застосування 120-мм мінометних пострілів, які мають у складі метальні заряди". Ось таких-то таких-то партій. 27-24, 17-24, 17-24, 12-24, 35-24, додаткові метальні, основні метальні. Тобто армія видала заборону вже після початку скандалу. Ця заборона, на жаль, була видана не одразу, а десь вже 20 листопада. Тобто я оприлюднив відео 6 листопада, почались розслідування, кримінальні справи. 20-го нарешті була видана оця заборона. Але ми бачимо, що це далеко не всі партії. Партій, насправді, значно більше. Велика кількість партій. Яких же партій стосувалася заборона? Подивімося таблиці. Партії 10-24, 15-24, 17-22, 22-23, 36-37, 38-39. Величезна кількість партій мін. Це про заряди цих мін, партії, які не вибухали. І що ж далі сталося? Далі, після того, як відбулася ця заборона, кримінальна справа, міністр оборони Умєров мовчав, радник президента Олександр Камишін, який все це організував, от таку якість виробництва, а він мовчить, нічого не каже, виступив публічно тільки Сметанін, ходив у Раду.

Журналістка ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова оприлюднила інформацію, що і 82-гі міни почали вилучати з фронту. Почалась рекламація, оприлюднила Кирієнко, дані по 82-гих мінах. Теж додаткові партії заряди 25-24, і тут також міни не спрацьовують. Далі була вже гучна реакція в засобах масової інформації, і стаття була в Дзеркалі Тижня, де журналіст Юрій Ніколов написав під таким заголовком: "Скандал із 120-мм мінами для ЗСУ: анатомія зради".

Там детально перелічена вся ця ситуація. Дуже раджу на цю статтю подивитися, і це дійсно державна зрада, тільки виявилось, що проблеми з організацією виробництва мін передбачали заздалегідь. Тобто в мінах є неякісні комплектуючі, про які тут на відео говорили бійці. І ми бачимо, що все це передбачали заздалегідь. Були документи, були відмови військових спочатку, приймати міни або організовувати виробництво з цими комплектуючими, але, знаєте, як в радянські часи, партія сказала "надо". Міністр Камишін, який зараз вже радник президента, ще більш наближений до ухвалення рішень в державі, і його наступник, міністр Герман Сметанін, вони це все схвалили і продовжують схвалювати. Реакція на весь цей злочин була дуже стримана у влади. Ніяких блокувань трибун, розслідувань, парламентських комісій. Просто до Ради прийшов міністр стратегічної промисловості Герман Смеітанін після офрека з журналістами, який ми не можемо передавати, тому що це офрек, і звідти не можна опублікувати дані з посиланням на міністра. І ось, що заявив Сметанін у Раді. " Станом на зараз відкрито два кримінальні провадження, тривають слідчі дії, внутрішні перевірки. Всього оборонні підприємства України з початку 2024 року поставили до сил оборони мільйони артилерійських та мінометних пострілів. Максимально швидкими темпами масштабуючи виробництво та впроваджуючи нові технології. Як висновок ситуації, що склалась, - на всіх виробництвах посилений контроль за якістю як ввезеної продукції, так і виготовленої.

Слова міністра Сметаніна - це реально просто пряма ознака його участі у злочинному угрупованні, яке постачає на фронт завідомо неякісні міни. І міністр Сметанін за свою заяву, яка є абсолютно брехливою, має відповідати і він має понести кримінальну відповідальність за цю брехню. Бо йде війна, і коли таке людина каже вже у відповідь на скандал, вже вивчаючи відео, факти, це реально не намагання виправити ситуацію. Це намагання приховати правду і приховати злочин. І вивести з-під відповідальності кримінальної тих злочинців, які спланували це виробництво і які продовжують постачати в армію неякісні, браковані міни, які не стріляють.

Неякісні, браковані міни продовжують постачатись в армію. І міністр стратегічної промисловості Сметанін, міністр оборони України Умєров, радник президента з оборонної промисловості Камишін, і я впевнений, що вся ставка Верховного Головнокомандувача про це чудово знають. 6 грудня, в день ЗСУ, Сметанін вийшов зі своєю брехливою заявою, хоча хочу вам сказати, що перед цією заявою, і після цієї заяви, і прямо в день цієї заяви керівництво Збройних Сил отримує з військових частин і продовжує отримувати численні рекламації, численні заяви, що всі міни, які продовжує постачати Сметанін, це не окрема партія в 24 тисячі, це все повністю брак.

Хочу вам показати, це звіт однієї з військових частин, які зараз на ділянці фронту, прямо виконуючи бойові завдання, намагаючись стримати російський наступ. "Дійсним доповідаю, що 4 грудня, (тобто ще за два дні до виступу Сметаніна в Раді. - ЮБ.), були проведені заняття спеціальної підготовки з бойовою стрільбою мінометних батарей 120-82 мм. Начальник відділення об'єднаної вогневої підготовки був керівником стрільби, спостерігав, що під час виконання вогневих завдань мінометними розрахунками, на озброєнні яких 120-мм міномет турецького виробництва, міни у кількості 12 штук, що були використані для пострілів, при зіткненні з землею, не здетонували. Осколково-фугасний постріл з міною сталистого чавуну М120. Номер партії 90, виготовлений в жовтні 1924 року. Підривник В-429. Заряд такий-то". Отже, зараз хочу показати вам сам пакувальний лист до цієї бракованої партії мін. Найменування виробів, все чітко. Номер партії 90, номер підривника, номер партії зарядів 22-24. Про що це говорить? Що робили військовослужбовці на фронті? Вони отримали міни, по яких вже є численні рекламації на інших ділянках фронту, їх поставили на один з напрямків головних ударів російських військ, вони розташували свої підрозділи, розташували мінометні батареї, але через те, що були численні заяви, що ці міни не працюють, вирішили випробувати ці міни. Було взято 12 мін з тієї партії, яка поступила на озброєння цієї військової частини. Так ось жодна міна не спрацювала. 100% брак. Жодного спрацювання нема. Зробили 12 пострілів, тому що нема сенсу просто витрачати пусте. Болванки нема сенсу витрачати. Ресурс ствола витрачати на те, щоб стріляти цим браком. Хочу сказати, що все, що поставили, не 24 тисячі з 54, як брехливо заявив міністр Сметанін. Це брехня повна. Всі ці міни штатно не спрацьовують. Вони не працюють за своїми показниками, вони не витримують характеристики при стрільбі. І ці міни не міняються. І ці інші партії, не ті, про які казав Сметанін, вони теж не працюють. Я просто навіть не хочу повідомляти ділянку фронту. На одній з ділянок фронту, коли почались проблеми з мінами, масове неспрацювання. Рекламації написали всі військові частини -заберіть всі міни. Але всі міни не забрали. Тому що міністру Сметаніну треба збрехати, що якась частина мін працює добре. Так от, якщо міністр Герман Сметанін відповідає за свої слова, то він повинен вказати, військовим написати у військовій частини, а які ж у нього партії працюють штатно? Де ж у нього працюють ці міни? От нова ще одна партія, де вони не спрацьовують. Ні заряди, ні підривники, ні міни не вибухають. Навіть після зіткнення з землею, як написано. І ці постріли спеціально були зроблені під керівництвом офіцерів, які відповідають за точне виконання усіх умов організації стрільби чітко, згідно, відповідно. Щоб там були і заряди не сирі, і все проконтрольовано, сухий порох. Чому так військові до цього підходять? Тому що міна – це життя піхоти. Це основний засіб вогневої підтримки піхотних батальйонів. Кожен командир піхотного батальйону, піхотної роти, коли планує організацію бою в обороні, насамперед планує застосування свого важкого піхотного зброєння. Основне важке піхотне озброєння піхотного батальйону піхотної роти – це міномет. Тому коли боєць викликає вогневу підтримку, в першу чергу, що він має почути, це свої засоби, які його безпосередньо підтримують, це мінометні міни. А у нас зараз іде наступ, це довідка з однієї військової частини.

За моїми даними, як мінімум чотири бригади зараз отримали міни. Ось ці, вже інших партій, які також не спрацьовують повністю. І слова Сметаніна – це просто ганебна брехня. Це міністр просто знущається з людей, які його крісло і його тіло в цьому далекому кріслі, в теплому київському кабінеті, захищають і обороняють на фронті. Поки він має час брехати в Верховній Раді і брати за цю брехню таким чином на себе кримінальну відповідальність, міністр Сметанін і міністр оборони Умєров, які обидва відповідають за забезпечення мінами і контроль забезпечення боєприпасами Збройних Сил, не виконують свої службові обов'язки і своєю бездіяльністю та навіть брехливими заявами сприяють важкому державному злочину. Це просто диверсія. Цю диверсію не виправляють міністри, а навпаки прикривають. Слова Сметаніна, що забрали тільки 24 тисячі мін – це брехня. А яка якість інших мін, які вони поставили в армію? Хто її перевіряв? Ось конкретна перевірка в умовах фронту. Міни, на що розрахунок Сметаніна зараз і інших членів цього угруповання, яке постачає такі міни в армію? Вони думають так, що на фронті все, що вибухає, люди намагаються пустити в діло. І якось самі вони придумують, що з цим робити, з цим браком. Відстріляють її якось і спишуть заднім числом. Звичайно, ми бачили відео, друзі, з військової частини. Міни повстрягали в полі і не вибухнули. Я вам хочу сказати, що велика кількість військових, міни, які не спрацювали, але якими зробили постріл, вони їх забирати назад і класти в ящик не будуть. Ці міни спишуть. Але їх спишуть так само, як списують інші боєприпаси, які летять по ворогу. А зараз ці міни спишуть і потім міністр каже, так дивіться, по документах війська відстріляли і все. Кудись відстріляли. А куди вона прилетіла, ця міна? В п'яти метрах від нас? 54 тисячі мін? І ми не знаємо, яка кількість? Юрій Ніколов у своїй публікації каже, що вже понад 100 тисяч мін поставлено всіх цих партій. І вони всі браковані. Я не знаю, яка кількість. Але ми бачимо тут ознаки системного злочину. Деякі військові частини пишуть рекламації, а деякі військові частини не пишуть рекламації. Чому так? Я не знаю. Але деякі командири, очевидно, щоб не вступати в конфлікт з начальством, щоб до них не приїжджали перевірки, просто мовчки, ну окей, ладно, щось будемо робити. І якщо ми будемо писати рекламації, не дадуть взагалі нічого. Хочу сказати, що в армії, щоб не брати оці міни, виробництво цього державного підприємства, великі інтриги. Ті військові бригади, у яких є зі зв'язками командування, вони домовляються з ракетно-артилерійським управлінням Генштабу, щоб їм все ж таки давали не ці міни, а інших виробників, імпортні. А ці міни дають тим бригадам, які відбитись не можуть від цього "подарунку долі". І що відбувається? Замість того, щоб справедливо, об'єктивно розібратись із проблемою, міністр Сметанін, радник президента Камишін, міністр оборони Умєров, роблять вигляд такий. Армії що не дай, вона все витратить і спише. Давайте ми зараз мовчки промовчимо, пересидимо цей скандал, а на наступний рік ще візьмемо бюджет і щось будемо думати далі. А поки що будемо оце давати. А де заміна мін? Зараз нема рекламації на ці міни. Так що, тепер армія має стріляти оцим браком? Хто має контролювати якість? Боєць-мінометник, якому болить, що його товариші гинуть в посадці, і він не може їх прикрити вогнем? Я просто звертаюся до всіх командирів бригад, військових частин. Писати рекламації, віддавати всі ці міни, інакше цей брак будуть постачати і далі і в інші підрозділи. На одній з ділянок фронту, в одному з наших оперативно-тактичних угруповань, всі бригади, яким видали ці міни, вони написали всі і всі їх віддали. На жаль, на інших ділянках такого нема. І тому ці міни продовжують подавати, а міністр стратегпрому, який знає ситуацію, продовжує брехати. А найхитріший у нас, найпрозоріший міністр оборони робить вигляд, що його взагалі в армії нема. Він там десь прес-релізи про зустрічі в Вашингтоні розповідає. З міністром оборони США у нього повідомлення. Зустрівся з Остіном, спілкувались. Це просто соромно. Якби в США був такий скандал, то міністр оборони писав у себе дописи не про те, з ким він зустрівся, а як він наводить лад в армії, як він забезпечує постачання мін, як він долучає до кримінальної відповідальності негідних постачальників. У нас міністр оборони, він не існує взагалі. Людина, яка прийшла пилити фотки спільні з якимись закордонними діячами, яка лякається власної тіні, щоб, не дай Бог, його ще трошки, пару днів пересидіти на своєму кріслі. Нічого, крім посади, не цікавить. Взагалі повна безвідповідальність. І цим користуються такі люди, як Сметанін, як Камишін, які зробили собі зручну схему і розповідають, що вони таким чином, як він написав у своєму дописі, підтримують вітчизняного виробника. Що це нові технології, так буває. А на відео, там де боєць-мінометник, проста людина, солдат на фронті, там два солдати розповідають про якість цих мін. Мабуть, хтось думає, що це унікальні технології. Я вам хочу сказати, конструкція мінометної міни з 1918 року не змінилась. І вже понад 100 років вона в такому вигляді була і тоді, і зараз. Ніяких конструктивних новацій там нема. Ця міна використовується, тому що це один з найдешевших і ефективніших видів боєприпасів. І він найпростіший у виробництві. Там мінометник на відео, про яке ми говорили, він каже, підривники неякісні В-429 і М-12. Він розповідає, що браковане в цих мінах. І там я показував вам про стрільби в одній з бригад. Боєць говорить про самі боєприпаси. Він чітко розповідає всі недоліки "Оця ось міна, отакого маркування і ще іншого маркування, вони дають нам нерозрив. Що на оцих В-429 є підривачах, що на М-12. Також, в них ідуть отакі ошибки".

Так, от я хочу на це звернути увагу, що він каже. Перше питання. Підривники. Підривник В-429,був документ, це звіт про результати стрільби. Наступний, десятий. На пакувальному листі до мін написано, що міна, стрільба на зарядах 1 і 2 забороняється. Це дуже показово, друзі. Це про те, про що говорив боєць зараз. Чому вона забороняється? Тому що на ці міни, як сказав боєць, ставиться підривник В-429. Цей підривник, це підривник для ствольної артилерії. Він застосовується, зокрема, в танкових снарядах, наприклад. Тобто в снарядах, де є висока швидкість польоту боєприпасу, іде сильний удар. І тому підривник спрацьовує. Він спеціально зроблений, щоб він не був такий чутливий, для того, щоб він міг пролетіти, вибухнути там, де дійсно перепона якась там, щоб був сильний удар. Його ставлять на міни у 120 мм, і вона не спрацьовує, тому що швидкість міни значно менша. І всі це знають у виробництві. Характеристики підривника В-429, він широко використовується в армії, всі знають про нього. Але їх закупили і ставлять на ці міни вперто. Продовжують і продовжують постачати з цими мінами.

Друге, що сказав боєць. Підривник М-12. Він, як кажуть бійці, в принципі для цих мін пристосований, але вибуху все одно нема. Тут вже питання, можливо, цей підривник неякісний, ми не знаємо, яке там виробництво. Або, як сказав боєць далі на відео, що на мінах немає вибуху, навіть якщо підривник спрацьовує. Тобто він говорить про проблему заливки тротила у корпус. В міні навіть якщо ти міняєш комплектуючі, вона все одно не вибухне. І боєць там розповідає, що щоб цей підривник спрацював, ви собі додумайтесь, до чого наші бійці на фронті доходять. Вони доробляють конструкцію неякісних боєприпасів на свій страх і ризик. Він розповідає, що він підкладає вибухівку під підривник 10 грамів, щоб підривник все ж таки спрацював і дав ініціацію.

Щоб спрацював підривник, вони туди додають вибухівку і воно все одно не підривається. Тому що очевидно, і всі мінометники про це кажуть, порушена технологія заливки вибухівки в корпусу міни. Тому що ти туди не став, який підривник, воно все одно не спрацьовує. І оці стрільби 4 грудня це підтверджують. І така ситуація зараз. На цілій великій ділянці фронту постачаються, продовжують постачатись міни вже інших партій і все одне продовжують постачатись. І ніхто їх не перевіряє. Не перевіряють і все. Тобто у нас Міністерство оборони, Мінстратегпром і Офіс президента, вони так працюють. Якщо вже є якесь обурення людей, бійців на фронті, вони записали відео, передали журналістам, є резонанс, є скандал, тоді порушується справа і йдуть заміни. Нема, не передали відео, не записали - все. Нема проблем. Міністр Сметанін йде в Раду і бреше. Міністр Умєров робить вигляд, що він не при ділах і мовчить. І ніхто не перевіряє інші партії мін. Інші партії, хто буде перевіряти за вас? Керівники державні? Члени Ставки? Чи чого ви там члени? Я не розумію після цього. Ви ж не дієздатні абсолютно, панове Сметанін, Умєров, Камишін. Так от, хочу сказати, ситуація з мінами критична. Вона державою не вирішується. Влада зайняла позицію брехати до останнього і сподівається, що мінометники самі щось придумають, а воно не працює. В міні всі комплектуючі – це те, що треба було на самому початку планувати закупівлі. Порохи, ми бачимо на відео, неякісні. Вишибні заряди неякісні, взагалі всі. Люди купують за гроші, я знаю мінометники, які самі купують в чатах мінометників, купують вишибні заряди з мін, які завозять, дістають, я не знаю якими шляхами. Вишибні заряди неякісні і практично всі. Це теж виробництво державного підприємства. Уявіть собі, які гроші виділені на ці вишибні заряди, там замовлено цих мін під 2 мільйони. І всюди неякісні вишибні заряди. Подивімося відео.

"Сука, другий аборт підряд, бл#дь, та сама міна, поміняли вишибний. Винімається так, розумієте? Пальцями, сука, винімається, бл#дь. Вона має екстрактуруватися, вона винімається, бл#дь, вона залазить як в розй#бану проститутку, бл#дь. Новий вишибний, гляньте. Ось, ці теж. Ось, тут покрутиться, ну що за х#йня?"

Так от, з цих емоційних слів мінометника можна зрозуміти - вони ставлять міну, стріляють, вишибний заряд не спрацьовує. Люди, ризикуючи життям, оскільки боєприпасів нема, беруть міну, в якій вже активований підривник, і знову вставляють в ствол міномета. Ви собі уявіть, це смертельний ризик. Знову вишибний заряд, знову вставляють в ствол, знову стріляють і знову не спрацювання. Тобто, хтось робить подвиг, тому що зверху сидять злочинці, які або розікрали ці гроші, або вони взагалі геть не розуміють нічого в своїй справі, не розуміють, що таке виробництво мінометних пострілів. І не хочуть вчитися цього, бо їм вигідно гнати брак на фронт. І потім брехати в Раді, брехати українському суспільству, державі, і спокійно себе почувати в своєму кріслі, в Києві, в теплі, поки от такі бійці на фронті під вогнем росіян, під ударами дронів, не можуть врятувати своїх товаришів на фронті, в окопах, поруч з ними. Поки Сметанін бреше тут в Києві, отримує зарплату, спокійно увечері лягає у свою постіль, не в окоп. Його нічого не смущає взагалі. Так от, що сказав боєць? Він показав оцей вишибний заряд. Вишибний заряд ми бачимо по тому, що боєць демонструє, а вони всі такі. Він не відповідає технології виробництва. Він дійсно має туго заходити, і всі ці заряди в усіх якісних мінах, їх туди забивають в міну. От те, що показував боєць на відео, що воно виходить легко, воно не повинно виходити. Заряд туди туго заходить, дуже щільно, його туди забивають, і він має там триматись. А він не тільки іншої форми, конструкції, яка не відповідає. Там, що він показав, патрон в заряді прокручується. Так от, патрон не повинен прокручуватись, тому солдат на цьому акцентує увагу. Що це вже брак. Не треба перевіряти ці вишибні заряди, їх не треба передавати в армію, щоб потім чекати від бригад рекламацію. Треба взяти будь-яку партію, яка з заводу виходить з вишибними зарядами, і отак взяти прокрутити патрон. Якщо патрон прокручується, це брак. І за це відповідає, за цю перевірку, міністр Сметанін, підпорядковані йому підприємства, закупівельні організації, міністр Умєров, підпорядкована йому Генеральна інспекція Міноборони, Головна інспекція Міноборони, і військова прийомка, якій міністр Умєров має поставити завдання. Зараз ці ситуації за це мають відповідати ще й ДБР і СБУ. Тому що ми бачимо повну злочинну бездіяльність влади, вони не реагують ні на що. Ну дивіться, розповідає Сметанін, що там мільйони мін поставлені. Так от якщо там такі вишибні заряди всі, все це брак, хто його перевірив? Вишибні заряди, де інформація? Хто перевіряє? Що було зроблено після цього скандалу для того, щоб вишибні заряди перевірили? Для цього що, міни треба на фронт в бригади постачати? Вишибні заряди можна перевірити на складі заводу. Прийти туди і покрутити ручками трошки. З Києва виїхати і виправляти злочин, які скоїли.

Друге, пороха. Вони не спрацьовують практично всі. Люди їх сушать, перебирають, і потім ми бачимо, бійці їх десь наміняли. З інших мін, судячи по пластиковій упаковці, вони десь наміняли їх з мін іноземного виробництва. Інколи просто є додаткові заряди, які не використовуються, і мінометники ними міняються. Так от поставили інші порохи, і міна летить. А ці порохи вже не використовують взагалі, вони непридатні. Хто за це відповідає? Для того, щоб зрозуміти, що порох непридатний, це для того треба передавати у війська міну? Це що, не можна самому перевірити будь-яку партію, яку ви випускаєте десь під Києвом? Навіщо це? Потім підривники. Підривники, виявляється, не спрацьовують взагалі, а один з цих підривників за своєю конструкцією взагалі непридатний для мін. І не повинен використовуватись. Але проблема в тому зараз, що ми бачимо, що порохи, підривники і сам вишивний заряд – це комплектуючі. Теоретично, можна витратити ще додаткові кошти. Я не знаю, як будуть списуватись збитки. Додаткові кошти і десь взяти, і десь купити за кордоном, через деякий час воно приїде. Але ця міна, як кажуть бійці, вона не якісно виготовлена. І про це міністр Сметанін нічого не сказав. Ця міна, в принципі, не вибухає. І ми бачимо звіт про результати стрільби випробувальної цими мінами, які зробили військові. Ця інформація є у відповідних Збройних силах, і в Генштабі, і де завгодно. І в Міністерстві оборони вона є. Я думаю, що в Мінстратегпромі має бути. Але на неї не реагують. Так от дивіться. Міни не спрацьовують взагалі при зіткненні з землею. Постріл був, і боєць сам каже, що коли вони дають якісні порохи, вішають з інших мінометів на міну, вона летить, і зіткнення з землею є. І на відео це кажуть бійці. Але вибуху не стається. Навіть при спрацюванні підривника. Це говорить про порушення технології заливки вибухівкою корпусу міни. Або, можливо, про неякісну вибухівку. Ми цього не знаємо. Міністр Сметанін не сказав про це ні слова. Він нічого не сказав по суті. Ні про неякісні комплектуючі, які, заздалегідь було відомо, не підходять до цієї міни. Ні про те, що бійці кажуть про відсутність вибуху навіть при спрацюванні підривника. Нічого не сказано. За словами Сметаніна, проблем нема. Нове виробництво, замовили, мільйони мін поставили. А всього 417 випадків нештатного спрацювання. І тільки 24 тисячі відповідають за міни. Так от чому це брехня? Іншими мінами, які не спрацьовують, просто не стріляють. Ну це що, треба ж бути божевільним, щоб це не розуміти. Або злочинцем. Бригада отримала міни, і всі не вибухнули. То що, пан Сметанін, мабуть думає, що бригада має всі міни вистріляти отак в поле? А ресурс міномета? Ну звичайно, міни не спрацьовують, що з ними роблять? Забирають з фронту. Вона йде на бригадний склад. Я не знаю, куди вона зараз піде далі.

Я хочу сказати, що на напрямку південного Донбасу, де йде ворожий наступ, критична ситуація із забезпеченням мінометними мінами. На яку не звертає увагу ставка Верховного Головнокомандувача, яка в першу чергу за це відповідає. Сам Верховний Головнокомандувач, який чомусь ніяких заяв, як завжди, не робить, не контролює, не говорить хоча б, що він на особистий контроль цю ситуацію. Нічого не перевіряє. Міністр оборони мовчить. Сметанін бреше. Камишін робив вигляд, ходить на шахові турніри. Камишін у нас організатор цієї мінометної афери, він ще у нас, виявляється, і федерацією шахів опікується. Тобто дивні речі взагалі. Де реакція адекватна державних органів? Її нема. Просто нема. І забирають ці міни, всі треба забирати. Усі треба забирати. І це не військові мають вам, пане Сметанін, висилати міни, які не спрацювали. Це ви, вони там в окопах. Це ви з Києва маєте своє тіло тепле доставити на фронт і перевірити. І я зараз пропоную, звертаюсь. Якщо пан Сметанін, пан Камишін, пан Умєров, дійсно вважають себе чесними громадянами України, патріотами, а не корупціонерами і зрадниками, як зараз ми бачимо по цих матеріалах, може скластися така думка, то вони мають негайно кинути свої, нікому насправді не потрібні зараз ці ситуації і справи, і виїхати на один день, наприклад, на Покровський напрямок. Можуть мене запросити, я залюбки їх провезу по позиціях, де їхні міни зараз не спрацьовують і не працюють взагалі на війні. А ідеально було б, на мій погляд, якби Верховний головнокомандувач, який сказав, що в нас всі генерали мають сидіти в окопах, хто не сидів в окопі, той не генерал, має продовжити цей асоціативний ряд і має сказати, що в нас міністр, який відповідає за боєприпаси для армії, який не сидів в окопі, це не міністр. І я б хотів посадити просто на один день, на кілька годин, я б зняв шикарний репортаж, який би підняв довіру армії до керівництва і виробників боєприпасів, до політичного керівництва. Один день зайти в посадку, десь там під Шевченко, наприклад, разом з панами Умєровим, Сметаніним, Камишіним і зняти репортаж, як же їх будуть прикривати їхніми власними мінами. От було б цікаво. Рацію б кожному видали і вони б викликали вогневу підтримку. Подивились б, як це воно відбивати, захищати Україну, коли в тебе в тилу сидять або неадекватні керівники, або злочинців і крадії, які крадуть гроші, не здатні організувати виробництво елементарних боєприпасів. І потім брешуть, замість того, щоб все забрати і випробувати в Києві, у себе, на полігоні. Вони брешуть і продовжують постачання неякісних мін у війська. Вони нічого не бояться. Їх не лякає ні ДБР, ні СБУ. Вони впевнені, що у них є надійний дах. Верховний головнокомандувач Зеленський, йому хтось подобається, той поза законом. Він може все що завгодно робити. Я не знаю, що там Сметанін, Камишін, Умєров розповідають Зеленському, але Верховний Головнокомандувач у нас демонструє повну відсутність взагалі. Його нема. От був Зеленський у Покровську. Заїхав буквально на півтори години на командний пункт 25-ї бригади. А чому б це не спитати? Там. Там були представники кількох підрозділів. А як вам міни взагалі, виробництва державного підприємства, яке організував мій радник, Камишін, мої міністри, Умєров, Сметанін? Чому б це Зеленському не запитати у військових на місці? Як ви забезпечені? Таких питань нема. Тому що у нас Верховний Головнокомандувач, він думає про фотосесії, відео. І для нього поїздка на фронт – це оприлюднити 10 фотографій і потім увечері зробити відео, що я був на фронті. Він швидко вручає ордени. А хочу сказати, що значна частина тих орденів, які вручає Володимир Зеленський, це ордени за героїзм, якого могли б люди не проявляти. Якби Зеленський контролював, які боєприпаси він за кошти платників податків зі своєю молодою командою, постачає в армію, от почув би, послухав би, запитав би людей, які воюють тим браком, який він шле в армію, під його керівництвом, який направляється в армію, його міністрами. І це триває. Безкарно, безвідповідально, нахабно, цинічно. Очевидно, я розумію, що якщо не буде ніяких висновків, то доведеться продовжувати, продовжувати, прохати знімати відео. Тому я прошу всіх мінометників українських, якщо ви знов стикаєтесь з постачанням неякісних мін, будь ласка, знімайте відео, ми будемо це оприлюднювати. Тому що це неможливо просто ситуація, коли держава абсолютно бездіяльна і зриває забезпечення армії боєприпасами, зриває фактично виконання бойових завдань по захисту України. І намагаються приховати цю схему.

Тому, друзі, прошу від вас додаткових відео, будемо і далі контролювати, продовжувати цю тему. У нас демократична країна, і єдина наша надія на швидкі зміни – це максимальний розголос, поширення цієї інформації і можливість створення громадської думки, яка примусить нашу владу діяти належним за законом чином і виконувати свої обов'язки, а не свої кишенькові інтереси, як деяким здається. Дякую, друзі, вам за ефір і Слава Україні!