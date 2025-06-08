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Новини Відео Операція СБУ Павутина
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Росія почала будувати укриття для літаків на своїх військових базах. ВIДЕО

Росія почала споруджувати укриття для літаків на своїх військових базах – про це свідчать супутникові знімки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Російська служба Радіо Свобода.

Сліди робіт із будівництва укриттів можна побачити на супутникових знімках аеродромів Кіровське в окупованому Криму, а також у Севастополі, Гвардійському і Саках, повідомив у соціальній мережі X OSINT-аналітик Def Mon.

На території Росії подібні роботи ведуться в Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, на авіабазі "Ханська" в Адигеї, Міллерово, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську та Липецьку, а також на базі стратегічної авіації в Енгельсі (на відео).

Також читайте: Операція "Павутина": у Німеччині оцінили пошкодження стратегічної авіації РФ у 10%

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

На території Росії подібні роботи ведуться в Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, на авіабазі Ханська в Адигеї, Міллерові, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську і Липецьку, а також на базі стратегічної авіації в Енгельсі (на відео).

Автор: 

літак (2966) укриття (307)


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Топ коментарі
+15
А У НАС ВІДОСИКИ замість форотифікацій.......нууууу ми самі вирішили повіситись в 2019 - а зараз просто помираємо повільно
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08.06.2025 12:30 Відповісти
+4
На московії, те що лишилося цілим, те і забетонють!! Небагато тих укриттів! То уже, як мертвому припарки! Срала, мазала, писала, щей глина зосталася!
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08.06.2025 12:30 Відповісти
+4
На хитру жопу є прутень з гвинтом. 😊Кацапи мають зрозуміти, що захистити те, що у них ще є може лише закінчення агресивної війни, виведення військ із захоплених територій, виплата репарацій за вкрадене, зруйноване і знищене. До цього ніякі захисні споруди їх не захистять від українського гніву і відплати.
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08.06.2025 12:34 Відповісти
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А У НАС ВІДОСИКИ замість форотифікацій.......нууууу ми самі вирішили повіситись в 2019 - а зараз просто помираємо повільно
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08.06.2025 12:30 Відповісти
Радує тільки те, що з тієї сторони такі ж жадібні та безпринципні ублюдки, як на Банковій.
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08.06.2025 12:35 Відповісти
С той стороны ресурсов и влияния несоизмеримо больше, чем у нашего.
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08.06.2025 12:37 Відповісти
Нажаль так.
Навіть з їх маштабами розкрадання все одно залишається більше, ніж після ЗЄрмаків.
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08.06.2025 12:38 Відповісти
Так, отож! Нема привидив для задоволення.
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08.06.2025 12:39 Відповісти
Цікаво, чи зрадофіли взагалі бачать, що наші військові аеродроми - особливо Старкон, кацапня бомбардує постійно? І що? У нас є літаки? Цікаво, а як так? А може тому, що у нас є надійні укриття на військових аеродромах? Чи це не сприяє зрадофільству?
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08.06.2025 12:41 Відповісти
І де ж ти це побачив , що їх бомбардують ПОСТІЙНО ? А коли б'ють то влучають.
От тільки для цього їм не потрібно вигадувати усіляки "Павутини" - просто ракетами *******
Ми б теж так могли та нажаль Зе-шапіто прикрило ще у 2019 ту ракетну программу .яку розпочав Порох
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08.06.2025 12:48 Відповісти
Старкон був на ядерной удар розрахований.
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08.06.2025 12:52 Відповісти
Ну ти ж і такі як ти весь час верещать що хочуть миру і Зеленський повинен поїхати до ***** поцілувати його в сраку і підписати мир на любих умовах. А от рашисти миру не хочуть і вони весь час готуються до війни. даже після війни з Україною рашисти готуються до нової війни. Так що скигли далі?
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08.06.2025 12:55 Відповісти
Розкажи про фортефікації які були побудовані до 2019 року? Чи в тебе шизоїда війна почалась в 2019? Зізнайся нам що там в тебе в 2019 році таке трапилось що ти скиглиш? Викинули тебе з крісла і відібрали ключі від кабінету?
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08.06.2025 12:59 Відповісти
«Розкажи про фортефікації які були побудовані до 2019 року? »

А такі фортифікації, що кацапи вже чотири роки лобами об них б'ються.
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08.06.2025 13:18 Відповісти
"Українці - чемпіони світу з суіциду. Бо це вибір народу, який хоче померти. І хто я такий, щоб їм заважати?" (с) Лесь Подерв'янський
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08.06.2025 13:04 Відповісти
На московії, те що лишилося цілим, те і забетонють!! Небагато тих укриттів! То уже, як мертвому припарки! Срала, мазала, писала, щей глина зосталася!
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08.06.2025 12:30 Відповісти
Малюк знайде хєра і на цю хитру ж...
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08.06.2025 12:53 Відповісти
В СССР будували аеродроми з бетонними ангарами для літаків в достатній кількості...
Те що кацапи не поховали літаки в ангари - це типова халатність.
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08.06.2025 13:12 Відповісти
От тільки літаки прямо з укриттів не злітають.
А заправка та споряддення ракетами потребує часу і теж не проводиться в укриттях. 😝
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08.06.2025 12:32 Відповісти
Заправку та споряддення ракетами літака ви самі проводили "не в укриттях" чи вам про це "одна баба сказала"?
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08.06.2025 13:19 Відповісти
Це бляха велика таємниця. 😁
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08.06.2025 13:21 Відповісти
Це заборонено,хоча росіянській агент трамп проковтнйот
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08.06.2025 12:33 Відповісти
На хитру жопу є прутень з гвинтом. 😊Кацапи мають зрозуміти, що захистити те, що у них ще є може лише закінчення агресивної війни, виведення військ із захоплених територій, виплата репарацій за вкрадене, зруйноване і знищене. До цього ніякі захисні споруди їх не захистять від українського гніву і відплати.
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08.06.2025 12:34 Відповісти
Скпжімо так, означена Вами особа не є тотожнлю українському народові. До речі, значна частина ьих, хто за нього голосувала, визнають, що не у всьому і не завжди підтримують його дії і політику.
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08.06.2025 12:41 Відповісти
Виходячи з подій після Оману та Стамбулу мова йшла про "вассаєдінєніє Украіни срасієй взад" та про "барьбу с укрáінскім буржуазним нацизмом".
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08.06.2025 12:43 Відповісти
Жодного разу русская мразь не поводілас розумом чі здоровим глуздом....
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08.06.2025 12:36 Відповісти
Тож треба прискоритися із "павутиннями". Щоб рашистам нічого було в ті укриття ховати....
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08.06.2025 12:40 Відповісти
Сміялись з лінії суровікіна і не подолали.Сміялися з рашиських мангалів,і просування їхнє не спиняється.Тепер з захисту для літаків..Вони хоч щось роблять,а в нас лиш би з сусіда поржати та *********((Поки будемо постфактум реагувати ,то так і буде далі(((
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08.06.2025 12:41 Відповісти
Наші військові аеродроми кацапня атакує постійно - вже раз по 100 точно атакувала і при цьому у нас літають і F16, і Міражі, бо у нас Є укріплення для літаків - які захищають навіть від ударів Калібрами, а не ФТП.
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08.06.2025 12:44 Відповісти
Хочу в це вірити.
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08.06.2025 12:46 Відповісти
Строят давно. Но похоже осинтер решил поддержать флешмоб Зеленского.
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08.06.2025 12:42 Відповісти
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08.06.2025 12:43 Відповісти
Пусть свинособаки вспомнят как Кадырка своего папашу завалил.
Взрывчатка там в колонну была вмонтирована ещё при строительстве стадиона.
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08.06.2025 12:57 Відповісти
А ахатя брагина ? Тоже ж на стадионе
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08.06.2025 13:07 Відповісти
Це як з лінією фортифікацій Суровікіна - кацапи швидко приходять до тями і будують захист
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08.06.2025 13:01 Відповісти
Капоніри були і раніше.
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08.06.2025 13:01 Відповісти
Старконівські капоніри збудовані ще за часів так ненависного багатьма совка досі захищають від прямих влучань крилатих ракет. Ну а дрони їм взагалі не є загрозою. Злітна смуга ремонтується швидко. Погано що військові пенси-москалі здають ворогові час базування авіації. Але то робота для СБУ і контррозвідки.
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08.06.2025 13:03 Відповісти
Это хороший распил - очень эмоционально одобренный свыше наивысочайше)))
А службе Малюков нужно поторопиться)) пока построят, может и пригодных бомберов не останется
Дай им Боже ресурсов и хороших донатов))
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08.06.2025 13:05 Відповісти
А де там укриття ? Де ??
..
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08.06.2025 13:14 Відповісти
Ще з часів СРСР на військових летовищах були побудовані залізобетонні ангари для літаків.Досить не погані і двері броньовані закривались електоприводами. Знаю сам бо служив в ТУРКВО в актепінському полку радіомеханіком строкову а ШМАС в Уфі в 1984 закінчив спеціаліст 3 класу.
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08.06.2025 13:17 Відповісти
За три останні роки Уйло ВИКОРИНИВ КОРУПЦІЮ З АРМІЇ!
А наші Зе-покидьки все більше та БІЛЬШЕ КРАДУТЬ на КРОВІ!
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08.06.2025 13:21 Відповісти
Ага. Саме так. Чувак, що очолює корупцію, викорінює корупцію. 😁

Це такий же аксюморрн, як і боротьба з корупцією у ЗЄрмаків.
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08.06.2025 13:24 Відповісти
У нас в Україні було багато військових частин і було маса підземних сховищ але мудрий нарід обирає до влади злодіїв і зрадників а тепер розплачуємось кровью і жертвами. Сховища і ангари розбирали всі хто хтів .
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08.06.2025 13:28 Відповісти
 
 