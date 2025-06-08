Росія почала будувати укриття для літаків на своїх військових базах. ВIДЕО

Росія почала споруджувати укриття для літаків на своїх військових базах – про це свідчать супутникові знімки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Російська служба Радіо Свобода.

Сліди робіт із будівництва укриттів можна побачити на супутникових знімках аеродромів Кіровське в окупованому Криму, а також у Севастополі, Гвардійському і Саках, повідомив у соціальній мережі X OSINT-аналітик Def Mon.

На території Росії подібні роботи ведуться в Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, на авіабазі "Ханська" в Адигеї, Міллерово, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську та Липецьку, а також на базі стратегічної авіації в Енгельсі (на відео).

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

На території Росії подібні роботи ведуться в Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, на авіабазі Ханська в Адигеї, Міллерові, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську і Липецьку, а також на базі стратегічної авіації в Енгельсі (на відео).