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Новости Видео Операция СБУ Павутина
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Россия начала строить укрытия для самолетов на своих военных базах. ВИДЕО

Россия начала сооружать укрытия для самолетов на своих военных базах - об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Русская служба Радио Свобода.

Следы работ по строительству укрытий можно увидеть на спутниковых снимках аэродромов Кировское в оккупированном Крыму, а также в Севастополе, Гвардейском и Саках, сообщил в социальной сети X OSINT-аналитик Def Mon.

На территории России подобные работы ведутся в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, на авиабазе "Ханская" в Адыгее, Миллерово, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске и Липецке, а также на базе стратегической авиации в Энгельсе (на видео).

Также читайте: Операция "Паутина": в Германии оценили повреждения стратегической авиации РФ в 10%

Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Паутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

На территории России подобные работы ведутся в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, на авиабазе Ханская в Адыгее, Миллерове, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске и Липецке, а также на базе стратегической авиации в Энгельсе (на видео).

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самолет (3647) укрытие (135)


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Топ комментарии
+12
А У НАС ВІДОСИКИ замість форотифікацій.......нууууу ми самі вирішили повіситись в 2019 - а зараз просто помираємо повільно
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08.06.2025 12:30 Ответить
+3
На московії, те що лишилося цілим, те і забетонють!! Небагато тих укриттів! То уже, як мертвому припарки! Срала, мазала, писала, щей глина зосталася!
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08.06.2025 12:30 Ответить
+2
На хитру жопу є прутень з гвинтом. 😊Кацапи мають зрозуміти, що захистити те, що у них ще є може лише закінчення агресивної війни, виведення військ із захоплених територій, виплата репарацій за вкрадене, зруйноване і знищене. До цього ніякі захисні споруди їх не захистять від українського гніву і відплати.
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08.06.2025 12:34 Ответить
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А У НАС ВІДОСИКИ замість форотифікацій.......нууууу ми самі вирішили повіситись в 2019 - а зараз просто помираємо повільно
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08.06.2025 12:30 Ответить
Радує тільки те, що з тієї сторони такі ж жадібні та безпринципні ублюдки, як на Банковій.
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08.06.2025 12:35 Ответить
С той стороны ресурсов и влияния несоизмеримо больше, чем у нашего.
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08.06.2025 12:37 Ответить
Нажаль так.
Навіть з їх маштабами розкрадання все одно залишається більше, ніж після ЗЄрмаків.
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08.06.2025 12:38 Ответить
Так, отож! Нема привидив для задоволення.
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08.06.2025 12:39 Ответить
Цікаво, чи зрадофіли взагалі бачать, що наші військові аеродроми - особливо Старкон, кацапня бомбардує постійно? І що? У нас є літаки? Цікаво, а як так? А може тому, що у нас є надійні укриття на військових аеродромах? Чи це не сприяє зрадофільству?
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08.06.2025 12:41 Ответить
І де ж ти це побачив , що їх бомбардують ПОСТІЙНО ? А коли б'ють то влучають.
От тільки для цього їм не потрібно вигадувати усіляки "Павутини" - просто ракетами *******
Ми б теж так могли та нажаль Зе-шапіто прикрило ще у 2019 ту ракетну программу .яку розпочав Порох
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08.06.2025 12:48 Ответить
Старкон був на ядерной удар розрахований.
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08.06.2025 12:52 Ответить
Ну ти ж і такі як ти весь час верещать що хочуть миру і Зеленський повинен поїхати до ***** поцілувати його в сраку і підписати мир на любих умовах. А от рашисти миру не хочуть і вони весь час готуються до війни. даже після війни з Україною рашисти готуються до нової війни. Так що скигли далі?
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08.06.2025 12:55 Ответить
Розкажи про фортефікації які були побудовані до 2019 року? Чи в тебе шизоїда війна почалась в 2019? Зізнайся нам що там в тебе в 2019 році таке трапилось що ти скиглиш? Викинули тебе з крісла і відібрали ключі від кабінету?
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08.06.2025 12:59 Ответить
"Українці - чемпіони світу з суіциду. Бо це вибір народу, який хоче померти. І хто я такий, щоб їм заважати?" (с) Лесь Подерв'янський
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08.06.2025 13:04 Ответить
На московії, те що лишилося цілим, те і забетонють!! Небагато тих укриттів! То уже, як мертвому припарки! Срала, мазала, писала, щей глина зосталася!
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08.06.2025 12:30 Ответить
Малюк знайде хєра і на цю хитру ж...
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08.06.2025 12:53 Ответить
От тільки літаки прямо з укриттів не злітають.
А заправка та споряддення ракетами потребує часу і теж не проводиться в укриттях. 😝
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08.06.2025 12:32 Ответить
Це заборонено,хоча росіянській агент трамп проковтнйот
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08.06.2025 12:33 Ответить
На хитру жопу є прутень з гвинтом. 😊Кацапи мають зрозуміти, що захистити те, що у них ще є може лише закінчення агресивної війни, виведення військ із захоплених територій, виплата репарацій за вкрадене, зруйноване і знищене. До цього ніякі захисні споруди їх не захистять від українського гніву і відплати.
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08.06.2025 12:34 Ответить
Скпжімо так, означена Вами особа не є тотожнлю українському народові. До речі, значна частина ьих, хто за нього голосувала, визнають, що не у всьому і не завжди підтримують його дії і політику.
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08.06.2025 12:41 Ответить
Виходячи з подій після Оману та Стамбулу мова йшла про "вассаєдінєніє Украіни срасієй взад" та про "барьбу с укрáінскім буржуазним нацизмом".
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08.06.2025 12:43 Ответить
Жодного разу русская мразь не поводілас розумом чі здоровим глуздом....
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08.06.2025 12:36 Ответить
Тож треба прискоритися із "павутиннями". Щоб рашистам нічого було в ті укриття ховати....
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08.06.2025 12:40 Ответить
Сміялись з лінії суровікіна і не подолали.Сміялися з рашиських мангалів,і просування їхнє не спиняється.Тепер з захисту для літаків..Вони хоч щось роблять,а в нас лиш би з сусіда поржати та *********((Поки будемо постфактум реагувати ,то так і буде далі(((
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08.06.2025 12:41 Ответить
Наші військові аеродроми кацапня атакує постійно - вже раз по 100 точно атакувала і при цьому у нас літають і F16, і Міражі, бо у нас Є укріплення для літаків - які захищають навіть від ударів Калібрами, а не ФТП.
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08.06.2025 12:44 Ответить
Хочу в це вірити.
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08.06.2025 12:46 Ответить
Строят давно. Но похоже осинтер решил поддержать флешмоб Зеленского.
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08.06.2025 12:42 Ответить
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08.06.2025 12:43 Ответить
Пусть свинособаки вспомнят как Кадырка своего папашу завалил.
Взрывчатка там в колонну была вмонтирована ещё при строительстве стадиона.
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08.06.2025 12:57 Ответить
А ахатя брагина ? Тоже ж на стадионе
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08.06.2025 13:07 Ответить
Це як з лінією фортифікацій Суровікіна - кацапи швидко приходять до тями і будують захист
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08.06.2025 13:01 Ответить
Капоніри були і раніше.
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08.06.2025 13:01 Ответить
Старконівські капоніри збудовані ще за часів так ненависного багатьма совка досі захищають від прямих влучань крилатих ракет. Ну а дрони їм взагалі не є загрозою. Злітна смуга ремонтується швидко. Погано що військові пенси-москалі здають ворогові час базування авіації. Але то робота для СБУ і контррозвідки.
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08.06.2025 13:03 Ответить
Это хороший распил - очень эмоционально одобренный свыше наивысочайше)))
А службе Малюков нужно поторопиться)) пока построят, может и пригодных бомберов не останется
Дай им Боже ресурсов и хороших донатов))
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08.06.2025 13:05 Ответить
 
 