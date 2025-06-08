Россия начала строить укрытия для самолетов на своих военных базах. ВИДЕО
Россия начала сооружать укрытия для самолетов на своих военных базах - об этом свидетельствуют спутниковые снимки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Русская служба Радио Свобода.
Следы работ по строительству укрытий можно увидеть на спутниковых снимках аэродромов Кировское в оккупированном Крыму, а также в Севастополе, Гвардейском и Саках, сообщил в социальной сети X OSINT-аналитик Def Mon.
На территории России подобные работы ведутся в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, на авиабазе "Ханская" в Адыгее, Миллерово, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске и Липецке, а также на базе стратегической авиации в Энгельсе (на видео).
Спецоперация СБУ "Паутина"
1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Паутина" составляет 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".
3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.
Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
На территории России подобные работы ведутся в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, на авиабазе Ханская в Адыгее, Миллерове, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске и Липецке, а также на базе стратегической авиации в Энгельсе (на видео).
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Навіть з їх маштабами розкрадання все одно залишається більше, ніж після ЗЄрмаків.
От тільки для цього їм не потрібно вигадувати усіляки "Павутини" - просто ракетами *******
Ми б теж так могли та нажаль Зе-шапіто прикрило ще у 2019 ту ракетну программу .яку розпочав Порох
А заправка та споряддення ракетами потребує часу і теж не проводиться в укриттях. 😝
Взрывчатка там в колонну была вмонтирована ещё при строительстве стадиона.
А службе Малюков нужно поторопиться)) пока построят, может и пригодных бомберов не останется
Дай им Боже ресурсов и хороших донатов))