Працюємо над тим, щоб здивувати ворога новими, не менш болючими сюрпризами: В СБУ розповіли про реалізацію спецоперації "Павутина". ВIДЕО
Служба безпеки України оприлюднила нове відео про спецоперацію "Павутина", за результатами якої вдалося уразити 41 військовий літак одразу на 4 аеродромах рашистів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними СБУ, на кадрах видно хронологію подій: як саме готували і реалізували одну з наймасштабніших атак у глибокому тилу ворога.
"СБУ б’є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним! Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами. Не менш болючими, ніж операція "Павутина"", - заявив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.
Як зазначається, ця спецоперація стала відповіддю на масовані ракетні обстріли українських міст, лікарень та енергетичної інфраструктури.
"Цим задумом безпосередньо керував голова СБУ Малюк за дорученням президента України, верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського, а підготовка спецоперації відбувалася в умовах максимальної секретності.
Так, спочатку СБУ переправила до росії fpv-дрони, а згодом - модульні деревʼяні будиночки. Вже на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники", - йдеться у повідомленні.
"Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі - військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація рф", - наголосив Малюк.
СБУ нагадує, що 1 червня Служба провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.
Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США.
Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".
Спецоперація СБУ "Павутина"
1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.
Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.
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Ви спецслужба, чи цирк - так в світі ні одні специ не випендрюються!...
Давайте, спочатку, переможемо!...
Вже про контрнаступ пістелі пістелі І ЩО ? Кацапи приготувались .
Помста , як і гроши , ******* тишу
Всі прийоми ведення війни базуються на хитрості та обмані. Звідси, коли ми спроможні атакувати, ми повинні виглядати так, ніби не спроможні; коли ми задіюєм сили, ми повинні виглядати неактивними; коли ми поряд, ми повинні примусити ворога повірити, що ми далеко, коли ми далеко, то повинні примусити його повірити, що ми близько.
«Мистецтво війни́»
Ви правда думаєте, що структура, яка півтора роки зуміла готувати подібну операцію в цілковитій таємниці (факт, бо інакше б русня про неї дізналась та зірвала), буде так по-тупому палити свої наступні операції?
Це все ІПсО. Але русня нехай нервує: а раптом - не ІПсО, а правда. Да здравствуєт фурофобія і вагонофобія.
Ну нічого, вже певно готують матеріали про бравих чєкістов, блєстящє протівостоящіх гідрє мірового фашізма в ліцє кієвского рєжіма.
В окружении пуйла не так много буйных фигурантов....
Спецам давно должно быть известно, куда выходят окна их спален....
Даю ще одну наводку - треба якось до купи зібрати кацапських льотчиків важливого аеродрому і всіх підірвати ! Це дуже важливо....
Зробити їм корпоратив/ благодійну акцію/тест-драйв на авто.... і бабах !!!
Нехай росіяни постіно перевіряють кожного, кожен день, перевірки на предмет лояльності ...
Нехай недовірять кожному співробітнику фсб, кожну фуру перевіряють кожні 100 км ....
Кожен склад перевіряють кожен тиждень, кожен місяць ..
Оце на_часі!
Може він планує 5 тисяч нацгвардійців із щитами терміново кинути на Сумський напрямок. І вони зупинять наступ рашистів. 🤔
7 червня 2025 року Повітряні Сили ЗСУ збили новітній російський винищувач Су-35 на курському напрямку.
Це могло статися так: F-16 отримав координати цілі з літака далекого радіолокаційного виявлення (AWACS) через систему Link-16 - цифровий протокол обміну тактичною інформацією між літаками, радарами, безпілотниками та пунктами управління.
👉 І якщо хтось не знав чи забув, нагадуємо: "Справа громад" постачає рухомі командні пункти для української авіації!
Відкриємо таємницю: ми облаштували два контейнери таким чином, щоб авіаційні командири бачили усю бойову обстановку та керували боєм майже в офісних умовах. Плюс ще й відпочивали у більш-менш людських умовах, а не у наметах! Крім того, цей командний пункт повинен бути невловимим для ворога - мобільним.
💪 Ми передали у Повітряні Сили 15 (п'ятнадцять!) рухомих командних пунктів!
Сподіваємося, що ви вже самі зрозуміли: Ця чергова і дуже важлива перемога української авіації була б неможливою, або значно складнішою для наших військових без ВАШОЇ участі, друзі!
😮 Зрозуміли? - тоді закиньте донат на "Справу громад".
Пишаєтеся нашими військовими? - подякуйте їм!
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і вам принесуть сто операцій павутина.