Зеленський після зустрічі з Келлогом: Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський підтвердив зустріч із спецпредставником Трампа з питань України Кітом Келлогом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Келлогу за "зустріч і за спільну роботу з нашою командою".

Читайте також: Зеленський може миттєво припинити війну, якщо піде на поступки, - Трамп

"Президент Трамп запросив сьогодні до Вашингтону Україну та інші країни Європи. Це вперше такий формат зустрічі – дуже серйозно. Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку. Це ключові речі", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що вночі російські окупанти продовжили бити по містах України, внаслідок чого загинули 2 дитини, також відомо про десятки поранених.

"Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості – України та всієї Європи разом з Америкою. Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і Президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був. Дякую!" - підсумував глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім запитував, чи буде Зеленський у костюмі на зустрічі з Трампом, - Axios

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Емманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

За даними ЗМІ, на зустрічі також будуть присутні віцепрезидент Венс, Рубіо, Віткофф, та інші радники.

Читайте: Келлога не включили до складу делегації США на Алясці, бо РФ вважає, що він симпатизує Україні, - CNN

Зеленський Володимир (25153) США (24070) Келлог Кіт (205)
наші сильні дипломатичні можливості Джерело: https://censor.net/ua/v3569268
Ескортниці та непридатні звільнені чиновники, яких призначають на дипломатичні посади, це наші дипломатичні можливості? Чи може секретут ОПи єрмак має хоч якісь дипломатичні здібності?
18.08.2025 17:19 Відповісти
др.товаріщ 🤡 зеленський...тиж не забувай вернути ті українські землі ,які ти успішно здав у 22р, після того ,як казав : війни не буде , не забувай, скільки дякуючі тобі ,ти скалічив і вбив українців , тримаючись за крісло президента ,та відкривши дорогу через Чонгар ху* лу , для скорішої окупації України ! ...
18.08.2025 17:20 Відповісти
Ввічливість... Але за підсумками зустрічі Чубчик швидше за все звинуватить Україну і Зеленського у непоступливості. І все почнеться з початку...
18.08.2025 17:16 Відповісти
Предварітєльниє ласкі прошлі успешно.
18.08.2025 17:14 Відповісти
ермак и умеров. де сабіга?
18.08.2025 17:15 Відповісти
Ввічливість... Але за підсумками зустрічі Чубчик швидше за все звинуватить Україну і Зеленського у непоступливості. І все почнеться з початку...
18.08.2025 17:16 Відповісти
Ну, якщо ЗЄ знову припреться у піжамі, чи у трєніках, і без перекладача, то так і вийде.
Він жеж не може ніяк інакше продемонструвати свою найвеличнішість (наприклад проявити дипломатичність і розум, враховуючи ментальні особливості Трампа).
Бо мудрому наріду це не сподобається...
18.08.2025 17:44 Відповісти
Не просто не забувай, а зарубай на носi. Вiйськовi вивiльняться, запитають шо й до чого , ще й не по-дитячому. ЗАЛУЖНИЙ - НАСТУПНИЙ ПРЕЗИДЕНТ. Сирському також готуватися, не все ж коту масляниця не вiчно ж дупу лизати.
18.08.2025 17:35 Відповісти
Мне,****,этот акцент нифига не нравится-если Зеоенский(читай Украина) пойдет на уступки.На Украину напали,а теперь такие-все от вас зсвисит,хотите мир,уступайте,не хотите,это ваши проблемы.Так походя переложили на Украину ответственность за войну,просто ******.
18.08.2025 17:20 Відповісти
На мій погляд ,zeprezy потрібно все таки вивчити етикет як спілкуватись на такому рівні бо тут воно виглядає як босота немита і не брита,важно таке чуда сприймати серйозно.
18.08.2025 17:20 Відповісти
Думаю, перед тобою трамп би плазував по червоній доріжці.
18.08.2025 17:24 Відповісти
Кволенький,а до чого тут я😆?
18.08.2025 17:53 Відповісти
Потрібно бути розумнішим чи хитрішим а не лізти у ****** по дрібницям.У Тампона пунктик на костюми ,то вдягни костюм,його пропустить а в інших питаннях будь принциповим.Осляча впертість ознака тупості.
18.08.2025 18:01 Відповісти
Вилетів також пан Стармер до Вашінгтону, думаю що Трамп вже не зможе зробити "фінт вухами а ля овальний кабінет №2".
Як любить Трамп "грати в карти", думаю найгірші "карти" саме у Трампа!
18.08.2025 17:21 Відповісти
Воно, гнида, хитре. Спочатку зєлю згвалтує, а потім уже з іншими зустрічатися буде.
18.08.2025 17:27 Відповісти
А хiба найвеличнiший лiдор - не гоноровий, бо знову приперся одiтий не за етикетом , а чьортi в чому... Гоноровий-гоноровий. Узбагойтесь.
18.08.2025 17:38 Відповісти
ЗЕ, єрмак, умєров...
Ну ду-уже потужна група дипломатів-переговорників...
18.08.2025 17:23 Відповісти
Є інші?
18.08.2025 17:28 Відповісти
Пане шо-татутнето, ви часом не представник гiлки невеличкоi хатинки в Альпах? Пан Роман якби був найвеличнiшим, sure, були б iншi
18.08.2025 17:48 Відповісти
18.08.2025 17:33 Відповісти
Фсбешний крот тут як тут.... 😡😡😡 Нічого хорошого не буде...😡😡😡
18.08.2025 17:34 Відповісти
"шо, апять?" (с) - 3,14здець перемовинам: знову в українській трикотажці, балансіягах і з єрмаком. Воно невиліковний ідіот, йому не #єром по роялю, а по граблях, щоб вже напевно
18.08.2025 18:11 Відповісти
 
 