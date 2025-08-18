Зеленський після зустрічі з Келлогом: Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський підтвердив зустріч із спецпредставником Трампа з питань України Кітом Келлогом.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський подякував Келлогу за "зустріч і за спільну роботу з нашою командою".
"Президент Трамп запросив сьогодні до Вашингтону Україну та інші країни Європи. Це вперше такий формат зустрічі – дуже серйозно. Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку. Це ключові речі", - наголосив президент.
Зеленський нагадав, що вночі російські окупанти продовжили бити по містах України, внаслідок чого загинули 2 дитини, також відомо про десятки поранених.
"Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості – України та всієї Європи разом з Америкою. Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і Президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був. Дякую!" - підсумував глава держави.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Емманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.
За даними ЗМІ, на зустрічі також будуть присутні віцепрезидент Венс, Рубіо, Віткофф, та інші радники.
