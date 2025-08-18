Зеленский после встречи с Келлогом: Мы должны сделать все правильно, чтобы мир действительно наступил. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подтвердил встречу со спецпредставителем Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский поблагодарил Келлога за "встречу и за совместную работу с нашей командой".

"Президент Трамп пригласил сегодня в Вашингтон Украину и другие страны Европы. Это впервые такой формат встречи - очень серьезно. Когда речь идет о мире для кого-то одного в Европе, то речь идет обо всех в Европе. Мы готовы и в дальнейшем работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что ночью российские оккупанты продолжили бить по городам Украины, в результате чего погибли 2 ребенка, также известно о десятках раненых.

"Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности - Украины и всей Европы вместе с Америкой. Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и Президент Трамп имеет такую силу. Должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был. Спасибо!" - подытожил глава государства.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

По данным СМИ, на встрече также будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, Рубио, Уиткофф, и другие советники.

