Зеленский после встречи с Келлогом: Мы должны сделать все правильно, чтобы мир действительно наступил. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский подтвердил встречу со спецпредставителем Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский поблагодарил Келлога за "встречу и за совместную работу с нашей командой".
"Президент Трамп пригласил сегодня в Вашингтон Украину и другие страны Европы. Это впервые такой формат встречи - очень серьезно. Когда речь идет о мире для кого-то одного в Европе, то речь идет обо всех в Европе. Мы готовы и в дальнейшем работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи", - подчеркнул президент.
Зеленский напомнил, что ночью российские оккупанты продолжили бить по городам Украины, в результате чего погибли 2 ребенка, также известно о десятках раненых.
"Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности - Украины и всей Европы вместе с Америкой. Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и Президент Трамп имеет такую силу. Должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был. Спасибо!" - подытожил глава государства.
Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.
По данным СМИ, на встрече также будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, Рубио, Уиткофф, и другие советники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він жеж не може ніяк інакше продемонструвати свою найвеличнішість (наприклад проявити дипломатичність і розум, враховуючи ментальні особливості Трампа).
Бо мудрому наріду це не сподобається...
Ескортниці та непридатні звільнені чиновники, яких призначають на дипломатичні посади, це наші дипломатичні можливості? Чи може секретут ОПи єрмак має хоч якісь дипломатичні здібності?
Сирському також готуватися, не все ж коту масляницяне вiчно ж дупу лизати.
Як любить Трамп "грати в карти", думаю найгірші "карти" саме у Трампа!
Ну ду-уже потужна група дипломатів-переговорників...