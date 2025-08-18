РУС
Зеленский после встречи с Келлогом: Мы должны сделать все правильно, чтобы мир действительно наступил. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подтвердил встречу со спецпредставителем Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил Келлога за "встречу и за совместную работу с нашей командой".

"Президент Трамп пригласил сегодня в Вашингтон Украину и другие страны Европы. Это впервые такой формат встречи - очень серьезно. Когда речь идет о мире для кого-то одного в Европе, то речь идет обо всех в Европе. Мы готовы и в дальнейшем работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что ночью российские оккупанты продолжили бить по городам Украины, в результате чего погибли 2 ребенка, также известно о десятках раненых.

"Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности - Украины и всей Европы вместе с Америкой. Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и Президент Трамп имеет такую силу. Должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был. Спасибо!" - подытожил глава государства.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

По данным СМИ, на встрече также будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, Рубио, Уиткофф, и другие советники.

Зеленский Владимир (21616) США (27726) Келлог Кит (203)
+10
наші сильні дипломатичні можливості Джерело: https://censor.net/ua/v3569268
Ескортниці та непридатні звільнені чиновники, яких призначають на дипломатичні посади, це наші дипломатичні можливості? Чи може секретут ОПи єрмак має хоч якісь дипломатичні здібності?
18.08.2025 17:19 Ответить
+10
др.товаріщ 🤡 зеленський...тиж не забувай вернути ті українські землі ,які ти успішно здав у 22р, після того ,як казав : війни не буде , не забувай, скільки дякуючі тобі ,ти скалічив і вбив українців , тримаючись за крісло президента ,та відкривши дорогу через Чонгар ху* лу , для скорішої окупації України ! ...
18.08.2025 17:20 Ответить
+8
Ввічливість... Але за підсумками зустрічі Чубчик швидше за все звинуватить Україну і Зеленського у непоступливості. І все почнеться з початку...
18.08.2025 17:16 Ответить
Предварітєльниє ласкі прошлі успешно.
18.08.2025 17:14 Ответить
ермак и умеров. де сабіга?
18.08.2025 17:15 Ответить
Ввічливість... Але за підсумками зустрічі Чубчик швидше за все звинуватить Україну і Зеленського у непоступливості. І все почнеться з початку...
18.08.2025 17:16 Ответить
Ну, якщо ЗЄ знову припреться у піжамі, чи у трєніках, і без перекладача, то так і вийде.
Він жеж не може ніяк інакше продемонструвати свою найвеличнішість (наприклад проявити дипломатичність і розум, враховуючи ментальні особливості Трампа).
Бо мудрому наріду це не сподобається...
18.08.2025 17:44 Ответить
18.08.2025 17:19 Ответить
18.08.2025 17:20 Ответить
др.товаріщ 🤡 зеленський...тиж не забувай вернути ті українські землі ,які ти успішно здав у 22р, після того ,як казав : війни не буде , не забувай, скільки дякуючі тобі ,ти скалічив і вбив українців , тримаючись за крісло президента ,та відкривши дорогу через Чонгар ху* лу , для скорішої окупації України ! ...
18.08.2025 17:20 Ответить
Не просто не забувай, а зарубай на носi. Вiйськовi вивiльняться, запитають шо й до чого , ще й не по-дитячому. ЗАЛУЖНИЙ - НАСТУПНИЙ ПРЕЗИДЕНТ. Сирському також готуватися, не все ж коту масляниця не вiчно ж дупу лизати.
18.08.2025 17:35 Ответить
Мне,****,этот акцент нифига не нравится-если Зеоенский(читай Украина) пойдет на уступки.На Украину напали,а теперь такие-все от вас зсвисит,хотите мир,уступайте,не хотите,это ваши проблемы.Так походя переложили на Украину ответственность за войну,просто ******.
18.08.2025 17:20 Ответить
На мій погляд ,zeprezy потрібно все таки вивчити етикет як спілкуватись на такому рівні бо тут воно виглядає як босота немита і не брита,важно таке чуда сприймати серйозно.
18.08.2025 17:20 Ответить
Думаю, перед тобою трамп би плазував по червоній доріжці.
18.08.2025 17:24 Ответить
Кволенький,а до чого тут я😆?
18.08.2025 17:53 Ответить
Потрібно бути розумнішим чи хитрішим а не лізти у ****** по дрібницям.У Тампона пунктик на костюми ,то вдягни костюм,його пропустить а в інших питаннях будь принциповим.Осляча впертість ознака тупості.
18.08.2025 18:01 Ответить
Вилетів також пан Стармер до Вашінгтону, думаю що Трамп вже не зможе зробити "фінт вухами а ля овальний кабінет №2".
Як любить Трамп "грати в карти", думаю найгірші "карти" саме у Трампа!
18.08.2025 17:21 Ответить
Воно, гнида, хитре. Спочатку зєлю згвалтує, а потім уже з іншими зустрічатися буде.
18.08.2025 17:27 Ответить
А хiба найвеличнiший лiдор - не гоноровий, бо знову приперся одiтий не за етикетом , а чьортi в чому... Гоноровий-гоноровий. Узбагойтесь.
18.08.2025 17:38 Ответить
ЗЕ, єрмак, умєров...
Ну ду-уже потужна група дипломатів-переговорників...
18.08.2025 17:23 Ответить
Є інші?
18.08.2025 17:28 Ответить
Пане шо-татутнето, ви часом не представник гiлки невеличкоi хатинки в Альпах? Пан Роман якби був найвеличнiшим, sure, були б iншi
18.08.2025 17:48 Ответить
18.08.2025 17:33 Ответить
Фсбешний крот тут як тут.... 😡😡😡 Нічого хорошого не буде...😡😡😡
18.08.2025 17:34 Ответить
"шо, апять?" (с) - 3,14здець перемовинам: знову в українській трикотажці, балансіягах і з єрмаком. Воно невиліковний ідіот, йому не #єром по роялю, а по граблях, щоб вже напевно
18.08.2025 18:11 Ответить
Нам не потрібен мир. Нам потрібна перемога. Бо в даному випадку мир=окупація і війна.
18.08.2025 18:23 Ответить
Поруч з зе (замість 'ермака) ОБОВ'ЯЗКОВО повинен бути ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ-ДИПЛОМАТ З БАГАТОРІЧНИМ ДОСВІДОМ!!! Таке дозволено навіть в форматі тет-а-тет. Це дає можливість збавити градус, краще зрозуміти почуте, згладити гострі кути (при перекладі В ОБИДВА боки), банально - отримати додаткові хвилини для пошуку найкращої відповіді... Хоча кому я це кажу, воно ж геніальне та вміє все краще за всіх... За рахунок країни... Тім більше, що всі справжні Професіонали давно розбіглися... Знайшли б ХОЧА Б ОДНОГО - тимчасово - на погодинну оплату - заради країни..............................
18.08.2025 18:32 Ответить
При всій повазі до Паліси, польова форма доречна лише в польових умовах.
18.08.2025 19:06 Ответить
 
 