УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10283 відвідувача онлайн
Новини Відео Обстріли Запоріжжя
2 300 5

Рашисти вбили у Запоріжжі хлопчика, батько якого навесні повернувся з російського полону. ВIДЕО

Батько хлопчика, який загинув внаслідок російського удару по Запоріжжю в ніч на 10 вересня, навесні повернувся із російського полону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Швидка приїхала, дитину винесли мертву майже, пульс прощупувався. Боролися лікарі, але не врятували. Вони купили будинок на початку весни", - каже місцева жителька.

Наразі батьки загиблого хлопчика перебувають у лікарні.

Родичка родини розповіла журналістам, що батько хлопчика навесні повернувся з полону РФ, де перебував три роки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Читайте: Жителів Запоріжжя просили обмежити споживання газу після російських ударів (оновлено)

Автор: 

Запоріжжя (2419) Запорізька область (4171) Запорізький район (297)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
десятки тисяч..якщо не сотні..

з допомогою Оманської Гниди
показати весь коментар
10.10.2025 11:51 Відповісти
Знову рашиські чорти дитину вбили ,будьте прокляті рашиські варвари навіки, щоб ви всі виздихали разом найкривавішим терористом в світі мерзотою путіном ,ну чому ця труслива тупа істота яка убила сотні тисяч людей, серед яких тисячі дітей існує в цьому світі ,чому?
показати весь коментар
10.10.2025 12:06 Відповісти
Господи, який жах!
Бідне дитя, як батькові пережити це?
Бракує слів...🙏💔
показати весь коментар
10.10.2025 12:14 Відповісти
І місцевої ухилянтської команди не видно в коментарях...
показати весь коментар
10.10.2025 12:29 Відповісти
 
 