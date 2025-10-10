Рашисти вбили у Запоріжжі хлопчика, батько якого навесні повернувся з російського полону. ВIДЕО

Батько хлопчика, який загинув внаслідок російського удару по Запоріжжю в ніч на 10 вересня, навесні повернувся із російського полону.

"Швидка приїхала, дитину винесли мертву майже, пульс прощупувався. Боролися лікарі, але не врятували. Вони купили будинок на початку весни", - каже місцева жителька.

Наразі батьки загиблого хлопчика перебувають у лікарні.

Родичка родини розповіла журналістам, що батько хлопчика навесні повернувся з полону РФ, де перебував три роки.

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

