Оператори дронів із підрозділу "Гострі Картузи" атакують окупантів та стримують рух ворожих штурмових груп поблизу Покровська. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії кожного дня наносять ураження окупантам просто на підходах до Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано понад десять атак українських дронів на окупантів.

У кометарі до відео бійці зазначають, що окупанти використовуюють тактику масових підходів малими групами. Атакуючі часто рухаються групами по 2–3 людей: розрахунок ворога - що двох знищать, а один пройде й закріпиться в населеному пункті. В окремі дні по фронту може проходити близько сотні таких груп.

"На Покровському напрямку нажаль все сумно. Окупанти давлять дуже великою кількістю живої сили, інтенсивність переміщень настільки велика що оператори дронів просто не встигають підіймати борт за бортом. Пересувається орк зачасту групами по три особи з розрахунку на те що двох знищать,а один таки дістанеться міста та закріпитися там. В день може пройти близько сотні таких груп. Єдине що ми можемо зробити в цій складній ситуації - це нанести максимально великий урон противнику,щоб він ще тривалий час не зміг оговтатись для наступного удару".

