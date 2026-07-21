Розбір колонки Сирського: Як нам розуміти Зе-улюбленця? // Без цензури. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував колонку "Моя робота –війна", у якій заперечив конфлікт із Михайлом Федоровим, розповів про кадрові рішення та пояснив, хто має відповідати за реформу мобілізації.

Чому цей текст з’явився саме зараз — і чи не є він частиною кампанії з порятунку репутації Головкома?

Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає головні тези колонки: як Сирський приписує собі успіхи, кому віддає відповідальність за проблеми та чому суперечка навколо армії значно ширша за особистий конфлікт двох посадовців.

Також — про оцінки Тараса Чмута, боротьбу за вплив на військові закупівлі та людей, яким можуть бути невигідні реформи в оборонній сфері.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.

20 липня Зеленський провів зустрічі з командирами. Він уже мав розмови з командиром 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Прокопенком, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Оболєнським, командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим тощо.

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