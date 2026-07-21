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Разбор колонки Сырского: Как нам понимать любимчика Зе? // Без цензуры. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал колонку "Моя работа — война", в которой опроверг конфликт с Михаилом Федоровым, рассказал о кадровых решениях и пояснил, кто должен отвечать за реформу мобилизации.

Почему этот текст появился именно сейчас — и не является ли он частью кампании по спасению репутации Главнокомандующего?

Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает основные тезисы колонки: как Сырский приписывает себе успехи, на кого возлагает ответственность за проблемы и почему спор вокруг армии значительно шире, чем личный конфликт двух чиновников.

Также — об оценках Тараса Чмута, борьбе за влияние на военные закупки и людях, которым реформы в оборонной сфере могут быть невыгодны.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.
  • 20 июля

    Зеленский провел встречи с командирами. Он уже беседовал с командиром 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Прокопенко, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Оболенским, командующим Объединенными силами ВСУ

    Михаилом Драпатым и другими.

Смотрите также: Почему народ бомбят из-за Федорова и Кима? // Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

Александр Сырский (1005) Федоров Михаил (861) Данилюк-Ярмолаева Марина (476)
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Топ комментарии
+5
Що там розбирати.Писав не він ,бо навіть українською не розмовляє,не те що так писати.Чекав стільки час)Скільки можна чекати ,коли тренд його пройобів зламається,а пройобів купа((Сам ,очевидно,у відставку не піде((
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21.07.2026 21:28 Ответить
+2
Назва Каже Сама за себе -
Моя Работа Війна.
Тому і немає ні перемог ні миру,
Бо Буде без Роботи.
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21.07.2026 22:10 Ответить
+1
А ніяк не розуміти, бо писав явно не він!
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21.07.2026 21:28 Ответить

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