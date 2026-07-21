Разбор колонки Сырского: Как нам понимать любимчика Зе? // Без цензуры. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал колонку "Моя работа — война", в которой опроверг конфликт с Михаилом Федоровым, рассказал о кадровых решениях и пояснил, кто должен отвечать за реформу мобилизации.

Почему этот текст появился именно сейчас — и не является ли он частью кампании по спасению репутации Главнокомандующего?

Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает основные тезисы колонки: как Сырский приписывает себе успехи, на кого возлагает ответственность за проблемы и почему спор вокруг армии значительно шире, чем личный конфликт двух чиновников.

Также — об оценках Тараса Чмута, борьбе за влияние на военные закупки и людях, которым реформы в оборонной сфере могут быть невыгодны.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

20 июля Зеленский провел встречи с командирами. Он уже беседовал с командиром 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Прокопенко, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Оболенским, командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым и другими.

Смотрите также: Почему народ бомбят из-за Федорова и Кима? // Без цензуры. ВИДЕО