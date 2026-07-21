Разбор колонки Сырского: Как нам понимать любимчика Зе? // Без цензуры. ВИДЕО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал колонку "Моя работа — война", в которой опроверг конфликт с Михаилом Федоровым, рассказал о кадровых решениях и пояснил, кто должен отвечать за реформу мобилизации.
Почему этот текст появился именно сейчас — и не является ли он частью кампании по спасению репутации Главнокомандующего?
Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает основные тезисы колонки: как Сырский приписывает себе успехи, на кого возлагает ответственность за проблемы и почему спор вокруг армии значительно шире, чем личный конфликт двух чиновников.
Также — об оценках Тараса Чмута, борьбе за влияние на военные закупки и людях, которым реформы в оборонной сфере могут быть невыгодны.
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Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.
- 20 июля
Зеленский провел встречи с командирами. Он уже беседовал с командиром 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Прокопенко, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Оболенским, командующим Объединенными силами ВСУ
Михаилом Драпатым и другими.
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