Звільнення Кравченка, зняття електронного браслета з Єрмака та успішна операція "Вівальді" Третього армійського корпусу: головні новини за 15 вересня. ВIДЕО

Руслана Кравченка звільнено з посади Генерального прокурора. Сили оборони України мають успіхи в межах наступальної операції "Вівальді" на Донеччині. Фінляндія та Нідерланди схвалили нові пакети допомоги, а з ексголови ОП Андрія Єрмака зняли електронний браслет.

Цензор.НЕТ зібрав головні новини за 15 вересня.

Звільнення Кравченка з посади

Верховна Рада України підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка.

Ввечері президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

З Єрмака зняли електронний браслет

Вищий антикорупційний суд продовжив покладені на підозрюваного Єрмака процесуальні обов’язки, однак не продовжив вимогу носити електронний засіб контролю. У суді пояснили, що, за висновком незалежного медичного спеціаліста, подальше використання електронного браслета може становити загрозу для життя та здоров'я підозрюваного.

Схема на вагонах у "Київському метрополітені"

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) викрили злочинну групу, яка заволоділа 137,5 млн грн комунального підприємства "Київський метрополітен" під час організації доставки вагонів із Польщі.

Ворожі обстріли Києва

У Києві внаслідок російських атак впродовж дня 15 вересня постраждали загалом 12 людей, один тяжко поранений чоловік помер у лікарні.

Також російських обстрілів зазнали Слов'янськ, Кривий Ріг та Ізюм. Є загиблі та постраждалі.

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Операція "Вівальді"

У межах наступальної операції "Вівальді" українські захисники звільнили на півночі Донецької області територію загальною площею в 85 квадратних кілометрів та створити плацдарм для подальшого контрнаступу.

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Допомога від партнерів

Фінляндія схвалила 34-й пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 290 млн євро. Він міститиме допомогу, яку Україна терміново запитувала для підготовки до складної зими.

Своєю чергою Нідерланди планують додатково виділити Україні 327 млн євро на відновлення та реконструкцію протягом 2027–2029 років.

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