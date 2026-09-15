Увольнение Кравченко, снятие электронного браслета с Ермака и успешная операция "Вивальди" Третьего армейского корпуса: главные новости за 15 сентября. ВИДЕО

Руслана Кравченко освобождена от должности генерального прокурора. Силы обороны Украины добиваются успехов в рамках наступательной операции "Вивальди" в Донецкой области. Финляндия и Нидерланды одобрили новые пакеты помощи, а с бывшего главы Администрации президента Андрея Ермака сняли электронный браслет.

Цензор.НЕТ собрал главные новости за 15 сентября.

Увольнение Кравченко с должности

Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского об увольнении генерального прокурора Руслана Кравченко.

Вечером президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

С Ермака сняли электронный браслет

Высший антикоррупционный суд продлил процессуальные обязательства, возложенные на подозреваемого Ермака, однако не продлил требование носить электронное средство контроля. В суде пояснили, что, согласно заключению независимого медицинского специалиста, дальнейшее использование электронного браслета может представлять угрозу для жизни и здоровья подозреваемого.

Схема на вагонах в "Киевском метрополитене"

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили преступную группу, которая присвоила 137,5 млн грн коммунального предприятия "Киевский метрополитен" при организации доставки вагонов из Польши.

Вражеские обстрелы Киева

В Киеве в результате российских атак в течение дня 15 сентября пострадали в общей сложности 12 человек, один тяжело раненный мужчина скончался в больнице.

Также под российскими обстрелами оказались Славянск, Кривой Рог и Изюм. Есть погибшие и пострадавшие.

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Операция "Вивальди"

В рамках наступательной операции "Вивальди" украинские защитники освободили на севере Донецкой области территорию общей площадью 85 квадратных километров и создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

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Помощь от партнеров

Финляндия одобрила 34-й пакет военной помощи Украине общей стоимостью 290 млн евро. Он будет включать помощь, которую Украина срочно запрашивала для подготовки к суровой зиме.

В свою очередь Нидерланды планируют дополнительно выделить Украине 327 млн евро на восстановление и реконструкцию в течение 2027–2029 годов.

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