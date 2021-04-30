Итоги недели: Новый министр, увольнение Коболева и евробонды на $1,3 миллиарда

Главные новости экономики за неделю 26 - 30 апреля.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин уволил Коболева и назначил Витренко главой "Нафтогаза"

Кабинет министров на внеочередном заседании уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко. Ради этого Кабмин на два дня уволил набсовет компании и отменил необходимость проводить конкурс на главу "Нафтогаза".

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.

"Нафтогаз" получил 19 миллиардов убытка

"Нафтогаз Украины" по итогам 2020 года получил убыток в размере 19 млрд грн, в том числе из-за формирования резервов по долгам облгазов на 42,6 млрд грн. При этом компания увеличила расходы на выплаты зарплат и премий 17 топ-менеджерам в 2020 году вдвое – до 672 млн грн.

Входящая в состав НАК "Укргаздобыча" завершила 2020 год с чистой прибылью в размере 4,95 млрд грн, по сравнению с 19,05 млрд грн прибыли годом ранее.

Рада назначила нового главу Министерства энергетики

Верховная Рада 305 голосами назначила вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко на должность главы Минэнерго, которым до последнего времени руководил Юрий Витренко. По словам депутатов от "Слуги народа", его кандидатура была предложена Офисом президента.

Поставщики газа обнародовали годовые тарифы для населения

Газопоставляющие компании обнародовали годовые тарифы, на которые автоматически переведут клиентов с 1 мая. "Нафтогаз" установил цену в 7,96 грн за кубометр, а гасбыты Дмитрия Фирташа – 7,99 грн. Последние будут перепродавать газ "Нафтогаза", эту сделку уже раскритиковал его новый глава Юрий Витренко.

Кабмин продлил действие тарифа на электроэнергию для населения на два месяца

Кабинет министров продлил действие тарифа на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч еще на два месяца – до 30 июня, а также изменил модель соцобязательств (ПСО), возложенных на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Зеленский подписал закон о рыночных тарифах на отопление

Закон был принят Верховной Радой еще в декабре 2020 года, он призван исправить законодательную коллизию, из-за которой с мая 2018 года НКРЭКУ не могла пересматривать тарифы на отопление.

В свою очередь Кабмин продлил до 20 мая действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла. После этого они будут покупать топливо на рыночных условиях. "Нафтогаз" уже предложил им поставки газа на май по цене на 6% выше апрельской.

Нацкомиссия упростила подключение к электрическим сетям для бизнеса

НКРЭКУ внесла изменения в Кодекс систем распределения, упростив процедуру присоединения потребителей к электрическим сетям. Ожиадается, что внесенные изменения в Кодекс позволят улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business.

"Укрэнерго" отчиталось об убытке на 27,5 миллиарда

НЭК "Укрэнерго" в 2020 году получило 27,5 млрд грн чистого убытка. Доход компании возрос в 2,2 раза – до 58,25 млрд грн, но этого не хватило для расчетов за электроэнергию, произведенную по "зеленому" тарифу. Для погашения долгов компания планирует привлекать новые займы.

Антимонопольный комитет оштрафовал ДТЭК Ахметова на 550 миллионов

Антимонопольный комитет оштрафовал ряд крупнейших энергокомпаний за сговор при установлении цен на уголь в 2016-2019 годах на общую сумму 775,48 млн грн, в том числе компании холдинга ДТЭК Рината Ахметова оштрафованы на 552,94 млн грн.

Цены на газ в Европе подскочили на фоне отказа "Газпрома" от увеличения транзита через Украину

Спотовые цены на газ в Европе резко выросли после отказа "Газпрома" от бронирования дополнительных объемов для транзита газа через Украину в мае. В пятницу на хабе TTF в Нидерландах цена выросла до $286 за тыс. куб. м – максимального значения с 13 января.

Тем временем второе российское трубоукладочное судно "Академик Черский" приступило к достройке газопровода "Северный поток-2".

В Зоне отчуждения ввели в эксплуатацию новое хранилище ядерного топлива

Госатомрегулирования выдала лицензию на эксплуатацию нового Хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) стоимостью 450 млн евро. В него перенесут около 22 тыс. топливных сборок, которые использовались на ЧАЭС и сейчас находятся во временном хранилище.

ФИНАНСЫ

Минфин разместил евробонды на $1,25 миллиарда под 6,9% годовых

Украина разместила еврооблигации с погашением в 2029 году на сумму $1,25 млрд под 6,875% годовых, сообщило Министерство финансов. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7-7,25%. Спрос на долговые бумаги, по данным участников рынка, превысил $3,3 млрд.

Минфин разместил облигации внутреннего займа на 10 миллиардов, повысив ставки

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 10,36 млрд грн. При этом ставки по самым коротким из предложенных шестимесячным облигациям пришлось повысить до 9% годовых.

Нацбанк отказался от интервенций на межбанке четвертую неделю подряд

Нацбанк за неделю с 26 по 30 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие три недели. Тем временем курс гривни за неделю укрепился с 27,9014 грн/$ в начале недели до 27,733 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 30 апреля.

Госдолг сократился за месяц на 39 миллиардов, – Минфин

По состоянию на конец марта совокупный госдолг составил 2,51 трлн грн или $90,17 млрд в эквиваленте, сократившись за месяц на 38,68 млрд грн или на $1,24 млрд, сообщил Минфин.

"Приватбанк" списал связанные с Коломойским кредиты на 57 миллиардов

"Приватбанк" списал в 2020 году за счет резервов кредиты связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым компаний на общую сумму 56,7 млрд грн. В итоге объем задолженности по кредитному портфелю, связанному с прежними владельцами, сократился до 164,5 млрд грн.

"Райффайзен Банк Аваль" сменил название

Акционеры АО "Райффайзен Банк Аваль" приняли решение сменить название финучреждения на АО "Райффайзен Банк". Акционеры также утвердили прибыль банка за 2020 год в размере 4,08 млрд грн и направили 2,04 млрд грн из нее на выплату дивидендов.

ВЛАСТЬ

Рада внесла изменения в Земельный кодекс для запуска рынка земли

Верховная Рада внесла изменения в Земельный кодекс для передачи земель госсобственности за пределами населенных пунктов местным властям. К повторному второму чтению к документу было подано свыше трех тысяч поправок, рассмотрение которых заняло почти два месяца.

В работе сервиса "Дія" произошел масштабный сбой

В работе сервиса "Дія" в первой половине дня пятницы, 30 апреля, наблюдались технические проблемы из-за сбоя в облачной платформе, которая используется для его работы. Из-за сбоя также не работал портал helsi.me и ряд других государственных электронных сервисов.

Киев отменяет локдаун с 1 мая

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила с 1 мая "красный" уровень эпидемической опасности на территории Киева. С субботы возобновит работу в обычном режиме транспорт, начнут работать ТРЦ, кинотеатры, спортзалы, бары и рестораны, а с 5 мая откроются детсады и школы.

Рада увеличила госдолг на 20 миллиардов ради льготных программ обеспечения жильем

Верховная Рада разрешила разместить облигации внутреннего займа на 20 млрд грн для новой госкомпании "Укрфинжитло", что позволит предоставить около 8 тыс. льготных ипотечных кредитов и приобрести 12 тыс. квартир для передачи их в финансовый лизинг сотрудникам МВД.

Рада разрешила физлицам заниматься гостиничным бизнесом

Закон расширит круг субъектов предоставления гостиничных услуг за счет физлиц-предпринимателей. При этом ко второму чтению в закон внесли поправку, согласно которой с 2023 года запрещается предоставлять услуги временного размещения без свидетельства Гостуризма.

Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации

Президент подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, которые были приостановлены с началом карантина. В госбюджете на 2021 год заложены поступления от приватизации на сумму 12 млрд грн.

Рада продлила действие пошлины на экспорт металлолома

Верховная Рада продлила действие пошлины на экспорт металлолома в размере 58 евро за тонну до 2026 года. Продление пошлины лоббировали крупные металлургические предприятия.

Получателей субсидий обяжут пройти проверку для продолжения выплат, – Шмыгаль

Получатели субсидий должны будут подать заявления и декларации с указанием данных о депозитах, чтобы продолжить получать помощь, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. В прошлом году всем получателям субсидий она была назначена на новый период автоматически.

Шмыгаль раскритиковал решение Кабмина о переводе пенсионеров на обслуживание в банки

Переход на получение пенсий через банки должен происходить постепенно, признал Денис Шмыгаль. Хотя 1 апреля Кабмин под его руководством принял решениее о принудительном переводе пенсионеров, которые получают выплаты через "Укрпошту", на обслуживание в банки.

Кабмин назначил главой Инспекции градостроительства соратника Саакашвили

Кабинет министров назначил на должность председателя Госинспекции архитектуры и градостроительства Семена Кривоноса. До последнего времени он работал директором общественной организации "Офис простых решений и результатов" Михэила Саакашвили.

Экс-министра финансов Данилюка лишили должности в набсовете Нацдепозитария

Советник главы Офиса президента и новый глава НКЦБФР Руслан Магомедов лишил должности главы набсовета ПАО "Национальный депозитарий Украины" экс-министра финансов и бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка, который в последнее время критиковал действия властей.

ТРАНСПОРТ

Рада отменила отправку "писем счастья" водителям после оплаты штрафа

Законом отменяется необходимость направлять нарушителю по почте постановление, если по нему уже уплачен штраф. Речь идет в первую очередь о штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД), которые можно уплатить со скидкой в 50% в первые 10 дней.

МАУ Коломойского сменила прибыль убытком на 4,5 миллиарда

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" завершила 2020 год с убытком в 4,52 млрд грн против 1,65 млрд грн прибыли в 2019 году. Активы МАУ по итогам прошлого года снизились в 1,6 раза – до 9,23 млрд грн, а непокрытый убыток увеличился в 1,6 раза – до 11,6 млрд грн.

Евросоюз откроет границы для вакцинированных от COVID-19 туристов

Евросоюз летом откроется для въезда для туристов, привитых вакцинами от коронавируса, лицензированными Европейским агентством, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом Кипр отменит ограничения для вакцинированных туристов уже с 10 мая.

КОРПОРАЦИИ

Комбинат ArcelorMittal в Кривом Роге утвердил выплату дивидендов на 9,6 миллиарда

Акционеры "АрселорМиттал Кривой Рог" утвердили выплату дивидендов на общую сумму 9,61 млрд грн. В предыдущий раз "ArcelorMittal Кривой Рог" выплачивал дивиденды в 2019 году на сумму 10,85 млрд грн, до этого дивиденды выплачивались за 2007 год.

"Интерпайп" Пинчука сократил прибыль в 4 раза и выплатил $40 миллионов дивидендов

Трубно-колесная компания "Интерпайп" Виктора Пинчука в 2020 году сократила чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с предыдущим годом – до $195,12 млн. При этом в марте "Интерпайп" выплатил акционерам дивиденды в размере $40 млн.

"Нова Пошта" получила миллиард чистой прибыли

Группа компаний "Нова Пошта" в 2020 году получила 991,29 млн грн чистой прибыли, что на 26,6% больше, чем было в 2019 году (782,95 млн грн). Ее доход в прошлом году вырос на 25,6% и составил 16,9 млрд грн.

"Укроборонпром" получил 2,5 миллиарда прибыли

Государственный концерн "Укроборонпром" завершил 2020 год с чистой прибылью в 2,5 млрд грн. При этом чистый доход от реализации продукции на внутреннем рынке и на экспорт составил 37,4 млрд грн, выполнение плана составило 89,3%.

Найема лишили должности в "Укроборонпроме"

Руководство "Укроборонпрома" без предупреждения уволило заместителя гендиректора по работе с активами предприятий Мустафу Найема, сократив эту должность. Бывший депутат работал в госконцерне с ноября 2019 года.

Набсовет назначил нового главу Национальной общественной телерадиокомпании

Наблюдательный совет избрал новым главой "Национальной общественной телерадиокомпании" (НОТУ) Николая Чернотицкого. С 2017 года и до последнего времени он отвечал в компании за административно-хозяйственное направление и региональное развитие.